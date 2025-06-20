為傳奇樂隊回歸預熱！adidas x Oasis推出聯名英倫街頭風格服飾

Oasis粉絲召集！闊別多年的傳奇級Britpop樂隊Oasis，其回歸演唱會舉行在即，adidas original亦為今次Liam及Noel Gallagher兄弟二人世紀重組出手預熱，與 Oasis 聯乘推出「Original Forever」宣傳企劃和 「Oasis Live ‘25」最新聯名服飾系列。

自09年巴黎演唱會Gallagher兄弟上台表演前爭執，一別16年，這隊Britpop傳奇樂隊將於下月正式重組，展開萬眾矚目「Live ‘25」巡演，絕對萬眾期待。Adidas亦出手為今次盛事預熱，聯乘系列特意重現Oasis最熱愛的經典 90 年代風格，包括代表英式街頭風格的tracksuit，Coach Jacket，長短袖T恤及波衫款式上衣等等，除了必有的Oasis Logo之外，亦有Live 25’字樣，紀念今次Oasis復出回歸。

衣物風格配襯最original的adidas三間款波鞋款，例如Samba、Handball Spezial等，完美呈現最經典的90年代英倫街頭風格，致敬Oasis 及Britpop當年全盛時期的美好歲月。

今次聯名系列現已登陸adidas 英國倫敦Carnaby St. 及 Oxford St.分店、adidas英國版網頁及Oasis 官方網站，預計亦會於 Oasis Live ‘25 巡演期間販售。