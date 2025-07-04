GIORGIO ARMANI再度聯乘KITH 男女裝系列揉合意美兩國夏日風情

GIORGIO ARMANI 與 KITH 再度攜手合作，推出全新聯名系列，涵蓋男女裝及飾物配件，設計融合意大利的優雅風情及紐約的現代時尚感覺。



今次雙方合作以「ESTATE」為主題，名字其實暗藏雙重意思，英語上可令人聯想到奢華顯赫的花園宅邸；以意大利語上，則解作「夏季」，兩種解釋正好與今次聯乘合作的設計理念不謀而合，展現了對理想夏天生活方式的美好想像。

聯乘系列將推出Double-breasted西裝套裝、聯名印花恤衫及褲裝、飛行夾克、鞋款及Tote Bag等。其中Double-breasted西裝套裝採用斜紋真絲面料，以雙排釦設計配合微寬鬆的意式剪裁，呈現低調奢華；而聯名印花恤衫及褲裝則由 100%真絲面料打造，並印上兩大品牌的Logo，感覺高級而搶眼。袋款及配飾方面，Tote Bag主要採用帆布與拉菲草物料，搭配麂皮及皮革細節；亦有採用聯名釦環設計皮帶、領帶及名片夾。

今次是雙方繼2024 秋冬系列後再度合作，並首度新增女裝系列。為紀念今次合作，GIORGIO ARMANI 與 KITH 亦將於四大靈感發源地，Malibu、The Hamptons、Forte dei Marmi及Porto Cervo舉辦特別主題活動。

全新系列將於7月4日率先於KITH馬里布門店發售， 隨後於 5 日至 6 日於紐Bridgehampton TOPPING ROSE 酒店內的 GIORGIO ARMANI 與 KITH 漢普頓限時體驗空間、10 日於北京 SKP 限時體驗空間特別展售，並登陸全球精選 GIORGIO ARMANI 精品門店、KITH 門市、KITH官網及應用程式。