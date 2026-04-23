陳冠希CLOT全新Mundial系列 以針織演繹06年經典adidas波衫設計

世界盃令全球期待，陳冠希主理的 CLOT 今次攜手adidas Originals推出的涵蓋服飾、鞋履及全新Mundial 系列，絕對是為今屆盛事預熱之作。當中最矚目的核心單品，自然是將經典Mundial及Samba Millennium換上草編鞋底的Clot Samba；服飾方面則致敬2006年當年德國世界盃推出的adidas Teamgeist球衣設計的針織球衣，以針織技術及陳冠希的CLOT美學重塑經典，在功能性、復古氛圍與現代美學之間達到巧妙平衡。



系列兩款核心鞋款 CLOT Mundial 及CLOT Samba，沿用近期陳冠希大玩草編鞋底元素重塑不同adidas經典鞋款的設計脈絡，利用細膩皮革嵌入拉菲草（Raffia）編織的鞋底，以充滿反差的異材質碰撞加強鞋款的層次感，同時亦敬足球及球鞋的歷史。當中CLOT Mundial甚至在鞋面上的標誌性三間設計中，亦用上草織設計，視覺上帶來的衝突感更強，感覺煥然一新。

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至於服飾系列，陳冠希則從adidas設計的檔案庫中取材，以20年前的Teamgeist設計為靈感。這款在 2006 年德國世界盃首度亮相的設計，打破了傳統球衣的框架，細節與當年的比賽用足球設計關係密切，當年團隊將足球標誌性的「8shape」螺旋曲線，轉化為球衣上的拼接線條，使球衣視覺上呈現出圓潤且具有流動感的弧形面板，令球衣設計多了一分街頭及叛逆感覺。如今在CLOT的重新演繹下，由以往的球衣物料搖身一變改為CLOT擅長的針織工藝，將球場上的運動機能成功轉化為日常優雅，進一步拓展了敘事維度。

另外，系列今次推出的服飾亦包括復古印花短褲、連帽衫及工裝短袖襯衫，將復古氛圍、民族特式設計及現代美學融合於一身。

今次系列的核心理念，在於足球從來不只是比賽，更是一種跨越地域與文化的共同語言；同時在陳冠希的解讀下，adidas 標誌性的足球設計透過考究的材質與實驗性的剪裁，煥發出新的生命力。

另外，今次系列亦配合新篇章動畫同步發佈，並找來巴塞隆拿球星拉芬拿、及拜仁慕尼黑的路易斯·迪亞斯，化身動畫故事中的角色，象徵足球連結世界、激發靈感的力量。這部動畫的視覺由 Annie Choi 操刀製作，她以鮮明的個人風格塑造了宣傳片沉浸式的審美基調，在新穎的表現形式下，運動員被賦予角色身份，成為連接足球歷史與未來想像的重要符號。而為呼應足球運動的全球舞台，視覺中亦融入了 adidas三重浪世界盃官方比賽用球的視覺元素。

adidas Originals and CLOT Mundial Collection by Edison Chen 系列服飾現已於 JUICESTORE.COM 率先發售。系列鞋款將於 2026 年 5 月 2 日起登陸所有銷售渠道。