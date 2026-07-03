巴黎時裝週率先曝光十大SS27焦點鞋款！Reebok x CELINE+方頭AF1

【巴黎時裝週】 剛剛圓滿結束的SS27巴黎時裝週精彩連場，除了秀場上的華麗服飾外，模特兒腳下的話題鞋款更是全球潮流界高度矚目的絕對焦點。從 CELINE 破天荒首度攜手 Reebok 的極簡復古致敬、Nike 傳奇神鞋 Air Force 1 破格的「方頭」革新，到 Rick Owens 與 VETEMENTS 極具視覺衝擊的解構美學，以及New Balance聯乘 AURALEE、ASICS與Issey Miyake合作呈現的日系內斂質感，每雙鞋款都強勢預告了明年的大熱球鞋趨勢。一物為您盤點本次巴黎時裝週最具話題性的 10 大必看焦點鞋款，一窺時尚巨頭們如何透過極致工藝與狂放創意，重新定義未來的足上風采！



1. Reebok x CELINE Freestyle

CELINE 出人意表地選擇與Reebok進行聯乘，相信此舉引起不少時裝迷的好奇。在今次巴黎舉行的 2027 春夏男裝系列中，設計總監Michael Rider 首度為CELINE引入波鞋合作，並選擇與 Reebok 攜手推出聯乘款式。

在天橋上亮相的三款配色，分別為白、黑及啡色，均維持Reebok經典鞋款Freestyle低筒輪廓，而鞋面經過大幅簡化，刪除了 Reebok 常見的側面 Vector 標誌，改以小羊皮覆蓋，令整體質感更柔和並帶有高級氛圍。鞋舌上仍保留 Reebok 經典標誌，與 CELINE 聯名標籤並列，值得注意的是，秀場所見鞋履並非嶄新狀態，而是刻意呈現使用痕跡，包括刮痕、摺痕及污漬，以造舊效果展現團隊當中的心思。

Freestyle 的首個鞋款其實可追溯至 1982 年，並成為首批專為女性設計及推廣的運動鞋之一。CELINE 此舉既是對 Reebok 歷史的致敬，亦是對性別與年代框架的突破。

Reebok Freestyle 1982（Reebok）

2. Rick Owens x Adidas Adios Pro Evo

Rick Owens發表與 Adidas 攜手打造的 2027 春夏聯名系列，這也是雙方繼 2017 年後，睽違十年的重磅回歸。本季系列中，最引人矚目的除了宛如前衛雕塑般的可充氣氣球狀外套外，前衛的鞋履設計更是充滿話題性。

其中一款結合抓皺皮革鞋面與極具辨識度 Springblade 彈簧鞋底的靴款，完美地重新演繹了 2015 年的經典聯名作；另一款經過大幅度誇張重塑的 Adizero Adios Pro Evo 則成為全場亮點，其 Lightstrike Pro 中底厚度直逼普通版的兩至三倍。此外還展示了將標誌性 Springblade 緩震系統與延伸至小腿的防水鞋套巧妙結合的機能設計，喚起了Rick Owens 的「門徒」早期實驗性鞋款的狂熱記憶。

當然，作為時尚界「暗黑帝王」的操刀之作，全系列毫無懸念地貫徹了 Rick Owens 標誌性的黑白主色調。

（Rick Owens）

3. Louis Vuitton Combi

作為時裝及潮流界最熱議的鞋款，“LV Combi”在男裝創意總監 Pharrell Williams 透過極致的選材及設計巧思，徹底改寫了這雙Deck Shoe的階級定義。紅色款式大膽採用了鱷魚壓紋皮革鞋面，搭配極具街頭感的粗白鞋帶與金屬鞋眼，鞋頭與後跟處更拼接了品牌招牌的天然 Vachetta 植鞣牛皮，令鞋款更具高級感。

而另一款則披上經典的啡色 Monogram 帆布，並穿插繽紛的多色細節點綴，展現品牌原汁原味的法式奢華風格。

（IG@ t.mcfly）

IG@（skateboard）

4. Nike Air Force 1 Square-Toe

除了時裝品牌，多個運動品牌巨頭亦在今次時裝周期間發佈其新作。誕生逾 40 年的 Air Force 1作為 Nike 旗下最具代表性的鞋款之一，早已歷經了無數次的改版與重塑，但今次次在巴黎時裝週上卻可能迎來了這款傳奇鞋型迄今最徹底的一次前衛革新。

伴隨 Nike 2027 春季系列同步亮相的全新 Air Force 1，以顛覆傳統的「方型鞋頭」造型驚豔全場。改良後的鞋身比例更為緊湊狹長，捨棄了原有的寬闊感，營造出宛如正裝鞋履般更為俐落、優雅的輪廓。

除了極具話題性的方頭設計，新款 Air Force 1 在配色與材質的組合上也展現了極高的多樣性。秀場上不僅出現了經典不敗的純白款式，更展示了搶眼的多色格紋、藍紅格紋交織設計，以及質感出眾的麂皮版本。其中，部分鞋款更巧妙融入了西部牛仔靴的細節元素，鞋頭處點綴著銀色及綠松石色的金屬五金配件，展現出令人耳目一新的混搭美學。

全新 Nike Air Force 1 方頭系列預計將於 2027 年春季正式迎來發售，詳情有待官方進一步公佈。

5. Song for the Mute x adidas Originals 009 STAN SMITH

澳洲前衛時裝品牌 Song for the Mute 再度攜手 adidas Originals，今次則讓最經典之一的STAN SMITH迎來革新重塑。

在巴黎時裝週盛大發表 2027 春夏「009」聯名系列，Song for the Mute 大膽打破了 Stan Smith 標誌性的極簡平滑皮革設定，賦予鞋款更為修長、且帶有仿舊洗鍊感的嶄新輪廓。設計師透過粗獷帆布的異材質拼接、繁複的鞋面層次結構，搭配刻意延伸的麂皮後跟，交織出強烈的解構氣息與工藝質感。

此次巴黎預覽中率先亮相了三款風格迥異的絕美配色：包含完美致敬 OG 基因的白綠色、散發慵懶氛圍的粉色，以及一款以海軍藍為主調、巧妙運用大面積色塊營造不對稱撞色視覺的搶眼版本，徹底展現出無與倫比的聯名張力。

Song for the Mute 與 adidas 聯乘的 2027 春夏鞋履系列，預計將於 2027 年上半年正式面世。屆時產品將登陸各大線上平台、adidas 官方門市與 CONFIRMED 應用程式，並於全球各大頂尖選物店同步上架。

（Song For The Mute）

6. UGG® Willy Chavarria Guard Boot

自兩年前強勢登陸巴黎時裝週以來，Willy Chavarria 在本季主秀上首次打破了與 adidas 長期合作的慣例，轉而與UGG® 攜手帶來令人耳目一新的驚喜之作，推出首個聯名鞋款。

當中的“Guard Boot ”以純黑全皮革材質打造，在細節處理上，靴筒頂部巧妙配置了便於穿脫的鏤空提把，內部則悉心保留了 UGG® 標誌性的毛毛內襯，確保著用時的極致舒適體驗。而全鞋最具視覺張力的焦點，莫過於其誇張厚實的橡膠大底與環繞鞋跟的寬大保護結構；這些極具份量感的底層輪廓，與鞋面俐落流暢的拼接切線相互交織，營造出強烈且前衛的對比。

備受矚目的 UGG® x Willy Chavarria 聯名系列，預計將於今年秋季正式迎來發售。

(UGG)

(UGG)

7. VETEMENTS

由 Guram Gvasalia 掌舵的 Vetements 於 2027 春夏系列推出全新運動鞋款，完美傳承了品牌標誌性的前衛、叛逆與 Y2K 解構美學。全鞋最具視覺張力的焦點，莫過於遍佈鞋頭、兩側、鞋舌至後跟的銀色金屬窩釘；這些極具侵略性的硬派細節，不禁令人聯想起“Reebok × Vetements Spike Runner”。

過往Reebok × Vetements Spike Runner。（Getty Images）

在狂放的五金點綴之外，鞋身更刻意營造出極致的仿舊與髒污感。原本純白的透氣網眼材質與鞋面邊緣，佈滿了逼真的褐色磨損痕跡，將品牌獨有的末日頹廢氛圍與不修邊幅的街頭底蘊發揮得淋漓盡致。

材質與色彩的層次同樣充滿巧思。在粗獷的網眼基底上，交錯著未來感十足的銀色金屬飾條與亮眼的寶藍色流線縫線，而鞋舌標籤上的「VETEMENTS」字樣則俐落地展示了其純正血統。

解構復古厚底更是細節滿載：白色中底點綴著黑藍交錯的刷色與暈染效果，搭配向上延伸的黑色橡膠鞋頭防護塊及慵懶纏繞的鞋帶，可謂是一雙誠意十足的復古「Dad Shoes」。

VETEMENTS SS27（IG @VETEMENTS）

8. Issey Miyake Foot

ISSEY MIYAKE 三宅一生與ASICS合作的Issey Miyake Foot ，繼去年推出“HYPER TAPING”鞋款備受市場熱烈追捧，今次再度帶來合共三款配色的矚目新作。

三宅一生旗下男裝品牌 IM MEN 於昨日在巴黎時裝週正式發表 2027 年春夏系列，系列巧妙運用呈現竹影與紋理之圖案，並結合有機棉與竹纖維等天然物料，詮釋大自然之靜謐氛圍。但當中最備受矚目之焦點，莫過於模特兒腳上的全新聯乘運動鞋款，暫時三種配色黃、黑及啡已率先曝光。如前作一樣，新鞋採用低筒薄底流線型輪廓，鞋側拓印上浮雕式ASICS“虎爪紋”標誌，並印上“ISSEY MIYAKE”字樣，以精妙細節點綴整體設計。

（IG@isseymiyakefoot）

（IG@isseymiyakefoot）

（IG@isseymiyakefoot）

9. AURALEE x New Balance 574 Driver

一向以細膩色彩、頂級面料與輕盈飄逸剪裁聞名的日牌新貴 AURALEE，再度攜手 New Balance，在近日的巴黎時裝週率先曝光574 Driver 鞋款。

是次合作以低筒正裝鞋履為靈感，巧妙將經典 574 跑鞋的核心線條揉合至充滿高級感的混搭輪廓中，推出兩款截然不同的質感配色。首款以低調內斂的純黑為基底，配合同色調鞋帶、鞋面嵌片與鞋領內襯，營造出優雅的對比層次。

另一款則選用深淺交織的多色調藍色，與品牌的當季服裝系列完美呼應，為日常穿搭注入從容內斂的日系美學。

10. Soshiotsuki x Asics Gel-Axis

贏得2025 LVMH Prize的日本新銳設計師大月壯士，其品牌 SOSHIOTSUKI 宣佈延續與 ASICS SportStyle 的合作緣分，正式揭曉全新聯名鞋款。本次登場的 GEL-AXIS™ FF 運動鞋共釋出四款獨心配色，並提供兩種截然不同的鞋面材質設定：一款以佈滿大小不一沖孔設計的質感皮革打造，另一款則採用極具科技感的高密度網眼材質構成，完美揉合了前衛時裝感與運動機能美學。