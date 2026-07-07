IU驚喜出任Jaeger-LeCoultre全球品牌大使！演繹Reverso最新系列

【明星穿搭】IU 李知恩驚喜出任 Jaeger-LeCoultre 積家全球品牌大使 ！IU 在演藝生涯中始終保持謙遜與自律，她不斷精進的藝術造詣，與積家力臻卓越的製錶理念可謂不謀而合，絕對是品牌的完美代言人。為宣佈今次代言，IU更特別拍攝了 《The Hour Before》一系列宣傳短片，她不但親手組裝了 Reverso 翻轉系列腕錶錶殼，更回溯自己的心路歷程，深信真正的卓越在於內涵，而非流於表象。這種不盲從潮流、率性自然的現代優雅格調，正完美呼應了Jaeger-LeCoultre的品牌精神及經典 Reverso 翻轉系列。



品牌透過《The Hour Before》專訪系列正式宣佈是次合作 ，IU 更親手組裝了 Reverso 翻轉系列腕錶錶殼，回溯自己的心路歷程，展現出她沉靜自信、專注細節的反差魅力 。她深信真正的卓越在於內涵，而非流於表象 。這種不盲從潮流、率性自然的現代優雅格調，正完美呼應了創造經典的 Reverso 翻轉系列。

（影片截圖，來源：jaegerlecoultre）

除此之外，IU 更親自演繹了多款 Reverso 翻轉系列的最新傑作，展現雋永百變的魅力 。當中包括搭配優雅玫瑰金米蘭式網織錶鏈的 Reverso Tribute Monoface ‘Or Deco Solo Tempo’ 翻轉系列腕錶。其 40.1 x 24.4 毫米的精緻尺寸，無論在佩戴體感或風格上皆完美契合不同腕圍，男女皆宜。7.56 毫米的纖薄錶殼內搭載積家 822 型手動上鏈機械機芯，提供高達 42 小時的動力儲存。

另一焦點為雙面均鑲嵌耀眼鑽石、搭配深邃藍色鱷魚皮錶帶的 Reverso Classic Small Duetto 翻轉系列雙面腕錶。其正面錶盤揉合現代元素，飾以全新同色系鑲貼數字與「JL」標誌；背面則突顯迷人的太陽放射狀飾紋效果。這兩面錶盤需經逾 20 道工序精心製作，而全新「雙重鑲嵌」精鋼款更於錶殼兩側鑲滿明亮式切割鑽石，將積家對精湛工藝的堅持展露無遺。

此外，完美致敬 1931 年首款 Reverso 女士腕錶的 Reverso Classic Small Monoface 翻轉系列腕錶小型款，亦將經典比例與美學完美重現。新款腕錶的精鋼錶殼特別綴以鑲鑽裝飾刻紋，大幅提昇光影層次，並可自由選配藍色鱷魚皮錶帶或拋光精鋼錶鏈。腕錶同時保留了經典的空白金屬錶背，讓用家能透過鐫刻或漆藝打造專屬印記；只需輕輕翻轉錶殼即可隱藏時間，瞬間化身為腕間的優雅珠寶。