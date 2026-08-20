2026年最突破最值得買5大新款潛水錶　TAG Heuer僅120克防水500米

2026年已經過半，當我回望這半年中推出的潛水錶的時候會略微出現一些失望感，因為根據各大品牌上半年推出的新品腕錶中，似乎都很默契地在潛水錶領域十分保守，大多數上半年推出的潛水錶都是在進行「換裝遊戲」，僅有少部分真的做到了優化和突破，下面這五款在腕看來是2026年上半年中從代表性、突破性、值得買三個方面都能滿足我們期待的潛水錶。



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1. Longines HydroConquest浪琴錶全新康卡斯潛水系列腕錶

如果在2026年目前推出的所有潛水錶中選擇一款最有性價比、最有代表性、最值得買的腕錶，那一定是浪琴錶全新康卡斯潛水系列腕錶。康卡斯系列潛水錶從2012年面世再到2026年已經經歷了三次大幅度煥新升級。

Longines HydroConquest浪琴康卡斯潛水系列腕錶。（Longines官網）

如今從前作的41毫米和43毫米的錶徑縮減至39毫米和42毫米，同時厚度也略微從11.9毫米縮減至11.7毫米。繼續採用精鋼錶殼搭配陶瓷錶圈，但是錶圈上採用了全新的旋轉系統，錶冠的護肩也變得更加圓潤。

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盤面設計上把原本有些「過滿」的元素都進行了優化，取消了阿拉伯數字時標讓整個盤面看起來更加清爽和克制。3點位日曆視窗繼續保留，同時採用了雙色夜光設計，昏暗條件下更加方便讀時。

除此之外，錶鏈也迎來了重大的升級，在經典且升級的H型精鋼錶帶的基礎上還增加了米蘭編織鏈可供選擇。無論哪種錶鏈，都配備了雙重摺疊式微調錶扣。

內部採用升級款L888.5機芯，動儲約72小時，搭配矽游絲，腕錶還有300米防水。

2. TAG Heuer泰格豪雅Aquaracer（競潛）系列Professional 500日曆型腕錶

TAG Heuer（泰格豪雅）的競潛系列Professional 500日曆型腕錶雖然整體都不讓人意外，但是卻是把深潛能力和日常佩戴等方面都達到了很優越的平衡點。不僅擁有500米的專業防水能力，而且42毫米的錶殼與錶鏈均採用2級鈦金屬材質，整隻腕錶僅有120克的重量，與其他厚重的深潛腕錶完全不同，日常佩戴完全無負擔。

TAG Heuer 泰格豪雅Aquaracer（競潛）系列Professional 500日曆型腕錶。（TAG Heuer官網）

錶盤採用高對比度的黑色波紋錶盤，分鐘刻度圈以及錶圈上的15分鐘刻度等採用高對比度也更顯活力的藍色或橙色。盤面鑲貼時標、時針分針均經過鍍銠，並塗覆有白色Super-LumiNova®熒光塗層。6點位處還設置有帶有放大鏡的日曆視窗。

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10點位處配備2級鈦金屬製成的全新排氦閥，能夠在減壓升水過程中安全釋放錶殼內積聚的氦氣。單向旋轉錶圈採用黑色DLC塗層噴砂精鋼打造，並使用黑色拋光陶瓷嵌件。

內部使用TH30-00機芯，具備有COSC瑞士官方天文台認證和70小時動儲能力，此外腕錶還享有泰格豪雅長達五年的質保服務。

3. Grand Seiko冠藍獅Spring Drive U.F.A.Ushio 300 Diver潛水錶

與其他大部分製錶品牌不同，Grand Seiko（冠藍獅）十分少見地將今年的重點放在了潛水錶上，推出了Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver潛水錶。Grand Seiko將年誤差20秒的精確度帶進了潛水錶領域，如果按照技術含量和新意來說，這很有可能是上半年最強的潛水錶。

Grand Seiko冠藍獅Spring Drive U.F.A.Ushio 300 Diver潛水錶。（Grand Seiko官網）

40.8毫米的錶殼與錶鏈均採用高強度鈦金屬打造，這種材質比起不鏽鋼材質輕約30%，而這個尺寸也是目前Grand Seiko潛水錶中的最小尺寸，讓腕錶更加適合日常佩戴。

錶盤上通過漸變的顏色以及波浪紋理的設計，讓錶盤看上去波光粼粼，也延續了冠藍獅在潛水錶上「Ushio（潮汐）」的設計。寬大的時標以及指針上均大面積塗覆Lumibrite夜光塗層，在錶盤的7點至8點位還設置有動儲顯示功能。

密底設計並在中心鐫刻有冠藍獅標誌性的獅子logo。下旋式錶冠和旋入式密底後蓋也保證了腕錶300米的防水能力。內部使用的是最新款Spring Drive U.F.A.機芯——Caliber 9RB1，具備自動上弦功能和72小時動力儲備，精確度保持在±20秒/年（約±3秒/月）。

4. Blancpain寶珀五十噚系列Tech潛水腕錶

如果Grand Seiko代表的是高精度豪華潛水錶的突破，那麼寶珀五十噚系列Tech潛水腕錶就是繼續在傳統潛水錶的框架中，將專業技術潛水工具錶做到極致。

Blancpain寶珀五十噚系列Tech潛水腕錶。（Blancpain官網）

首先光是計時邏輯就和絕大多數潛水錶不同，單向旋轉錶圈沒有延續市面上經典的60分鐘，而是採用品牌首創的3小時潛水刻度錶圈，錶盤上特殊的橙色指針與錶圈呼應，每三小時旋轉一圈，以便水下作業的專業人員能夠長時間執行任務。

47毫米的碩大錶殼使用23級鈦合金製成，即使使用了鈦金屬和中央錶耳來減輕佩戴的負擔，但依然是一款更偏向於潛水領域的專業腕錶。防水深度可達300米，並配備排氦氣閥門。

4點30分位置放置有日曆窗口，深邃黑色錶盤可吸收多達97%的環境光，保證讀時的準確性。同時，潛水指示要素塗覆藍色夜光的Super-LumiNova超級熒光塗層，常規時間顯示則是綠色Super-LumiNova超級熒光塗層。內部使用寶珀自主設計生產的13P5A自動上鍊機芯，動儲120小時。

5. Panerai沛納海Submersible（潛行）系列兩地時腕錶

最後這款沛納海潛行系列兩地時腕錶是以上五款中最貴的一款，也是從專業性到功能性都進行了全部大融合的腕錶，最不同的一點是，這不是一塊儘量克制的潛水錶。

Panerai沛納海Submersible（潛行）系列兩地時腕錶。（Panerai官網）

47毫米的鈦合金錶殼，以鈦金屬直接金屬鐳射燒結技術（DMLS）打造，搭配60分鐘單向旋轉錶圈，500米的防水能力，同時疊加了GMT功能、日期顯示，同時還有鏤空的盤面，所以把這些全部加到一起，成為了今年目前為止最複雜的潛水錶之一，當然，如此高端和豪華自然也有近四十萬人民幣的公價。

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通過這枚全新的潛行系列腕錶，我們能看出沛納海在這個系列中，在延續經典風格的同時，也選擇推出了一個分支，將更大的尺寸、更高的防水、更複雜的功能和盤面設計都融入其中，也是向外表現自身的有力「名片」，也是少見的在潛水錶領域中沒有採用減法而是保證複雜度和高度風格化。

內部使用的是P.4001/S自動上鍊機芯，使用Glucydur®平衡擺輪和KIF Parechoc®防震裝置，具備有72小時動儲。

總的來說上半年的新品潛水錶沒有去卷更高的防水，而是在精準度、三小時潛水計時邏輯的專業性、潛水錶的複雜度等方面進行外擴。尤其是後兩款公價稍高的寶珀五十噚Tech腕錶和沛納海潛行兩地時腕錶也並非潛水腕錶中最容易被大眾選擇和購買的款式，但是確實很有效地向我們展示了目前潛水錶的專業性能極致的能力。

【本文獲「腕表之家」授權轉載。】