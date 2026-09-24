Glenn Martens告別DIESEL！2027春夏大騷現場變夜店

現時正值2027 春夏時裝展，但就在新系列登場前數天，DIESEL正式宣布 Glenn Martens 將結束其長達 6 年的任期（後續將專注於同集團 Maison Margiela 的創意總監職務），DIESEL創辦人兼 OTB 主席 Renzo Rosso 在官方聲明中確認消息。DIESEL 2027春夏系列成為Glenn Martens謝幕之作，他更請來200 名表演者，以親密擁抱和性感舞蹈把時裝騷現場變成夜店，引來時裝界討論不斷。Glenn Martens希望透過今次的時裝作品及行為藝術，讓各位時裝愛好者沉浸在人生中最狂歡的派對中，正如Glenn Martens所言：「讓我們最後再一起狂歡一次。」



時裝展特別打造成充滿張力與躁動氣氛的夜店空間。隨著時裝展拉開序幕，由馬賽藝術團體 (LA)HORDE 帶來的精彩沉浸式演出也同步登場。200 位表演者隱身於觀眾席中，與現場賓客及彼此互動，200 名表演者以親密擁抱和性感舞蹈，令現場氣氛從怪誕詭異演變至性感而熱烈。

DIESEL 創意總監 Glenn Martens表示：「在 DIESEL，派對永遠是第一位。這關乎包容、自我表達、享樂以及人人平等的體驗自由。這個系列是 DIESEL 的靈魂精神：破壞性、性感、流動與樂趣。我們休戚與共：讓我們最後再一起狂歡一次。」

DIESEL的能量強烈而熾熱，像一種永不停歇的震撼浪潮。渴望驅動著一切，其衝擊力宛如重拳揮來。200 名表演者的舉動看似隨性，隨著時裝展推進，張力不斷累積。這場即興演出與時裝展最終在高潮與釋放中落幕，背景音樂則響起 Donna Summer 經典名曲《Love to Love You Baby》的全新改編版。

而是次DIESEL 2027春夏系列近 90 套造型份量十足，Glenn Martens認為濃縮了「DIESEL的精髓」。正如Diesel 創辦人兼 OTB 主席 Renzo Rosso 對Glenn Martens的讚揚，Martens令DIESEL重回全球時尚界討論的核心，同時保留了品牌一向與眾不同的開放、活力與親和力。

+ 3

在此系列中，日常單品充滿魅力，令人愛不釋手。蠟面皮革外套內搭明線西裝外套，再疊穿結合了運動服領口與襯衫袖口的針織衫。拼接重組的手法貫穿整個系列，服飾之間的銜接以蘭花剪影的鏤空設計呈現。重組概念更進一步演變為結合長褲與靴子的皮革與牛仔「褲靴」（pantasock）。過膝裙從正面看端莊優雅，轉至背面卻以戲劇性的大膽剪裁開啟派對模式，挑戰所有傳統框架。

牛仔單品經過塗層處理再以雷射雕刻，呈現出逼真的皮革質感。錯視（Trompe l’oeil）印花將冬日意象帶入春夏，例如將粗花呢大衣與厚重冬衣的圖樣轉印至輕盈的扣鈕襯衫上；甚至還將 Glenn 在 DIESEL 首場時裝展中登場的粗糙剪羊毛大衣轉印於服飾上。同時，看似超短的牛仔熱褲其實也是一場視覺遊戲，實則為隨性印製於針織布料上的轉印圖樣。

鏤空剪裁隱約露出肌膚，像是飾有蘭花刺繡的大開衩 Pima 羅紋連身裙，或是彷彿被蘭花花瓣形狀蝕刻過的條紋針織提花毛衣。修身褲與剪裁窄裙在腰間突然以不可思議的超低腰剪裁開衩，並以蘭花刺繡包邊。T 恤、衛衣與針織連身裙更是以極致的剪裁呈現，幾乎貼近裸膚。

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一切都充滿遊戲感與玩味，例如金屬箔印花單品經撕裂開後，再轉印上另一件服裝的擬真圖像：如牛仔飛行員外套上轉印著棒球外套或騎士皮衣的圖案。隨後，設計迎來意想不到的扭曲轉折，將皺褶 T 恤縫合為胸衣、抹胸與太陽裙；一件由腰帶固定位置的上衣，巧妙呼應Glenn 加入 DIESEL 後發表的第一款作品。放任自己沉溺於混亂之中，彷彿在經歷狂歡一夜後隨意套上衣服——扭曲的透視花卉連身裙與性感迷人的吊帶裙，以及相互拉扯、故意剪裁不對稱的襯衫與正裝 。

一切最終回歸牛仔。貫穿全系列的靴型牛仔褲，在內側腳踝處設有插布以打造完美褲擺弧度；直筒牛仔褲則經過上漆與雷射處理，打造出皮革質感。此外，還有明線裝飾的牛仔、腳踝處設有高跟鞋開衩的牛仔褲，以及彷彿在腰間繫上牛仔襯衫的設計。最後登場的是超乎想像的微型牛仔熱褲，如同這場派對的宣言。最終造型由 Ella Snyder 演繹，她正是當年 Glenn 在 DIESEL 首次亮相時演繹 Look 1 的模特兒，為謝幕畫下完美句號。

D-ONE 手袋展現極其豐富的工藝質感與細節，涵蓋多元材質與色彩，其手袋手挽可延伸轉化為順著包身而下的多扣帶背帶。本季新品更推出了帶有諷刺幽默感的吊飾，將日常物品轉化為皮革版本：襪子變成了小口袋，報紙變成了手拿包。與此同時，隨性鬆弛的全新 LOCK-D 包款則採用了最早出現在 DIESEL 珠寶系列中的 Double D 標誌作為包扣。

鞋履方面延續了 D-ONE 包款的扣帶細節，應用於高跟鞋、穆勒鞋、彈性長靴與木屐鞋上。Double D 標誌則成為樂福鞋、後空涼鞋、包頭穆勒鞋與貓跟木屐鞋的標誌性細節。男鞋部分推出了美式西部風格的鞋款，包括牛仔木屐鞋與高跟短靴。

腕錶方面推出了金屬鍊帶錶款 D-RUSH 的全新微型版本，透明醋酸纖維眼鏡系列 TRAN-D-SPARNT 也迎來全新同色調配色。內衣系列首次登場，採用魚骨骨架設計並刺繡上蘭花圖案。而蘭花元素更是無處不在地融入珠寶飾品中，包含蘭花耳環、手鍊，以及點綴身體的鏈條與夾扣。一切皆關乎渴望，而蘭花正是 DIESEL 最新香水《Only Desire》的標誌花卉。