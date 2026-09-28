SAPPORO150周年希慎立飲酒吧直擊 必搶武士刀開瓶器+限定周邊

為誌慶品牌150周年，由即日起至 10 月 8 日，SAPPORO 將於銅鑼灣希慎廣場地下呈獻日式立飲酒吧，以漫畫元素呈現品牌歷史悠久的釀酒工藝傳承。誠邀全城一同舉杯暢飲，慶祝品牌創立 150 周年的里程碑！參加者更可品嚐現場即斟的SAPPORO生啤、感受立飲酒吧的熱鬧氣氛，並入手多款周年限量紀念珍藏。



為期兩星期的快閃活動將「日本初の啤酒」帶到香港最繁華的購物地段。SAPPORO 的釀酒傳承源自1876 年北海道，品牌秉承歷久彌新的傳統工藝，結合一絲不苟的日本匠心，釀出風味獨特的醇厚啤酒。 活動以《中川清兵衛物語》為主題，透過一系列插畫，致敬日本首位赴德國受訓的釀酒師中川清兵衛的匠人精神。故事以日本經典的敍事形式娓娓道來，將每一筆手繪線條背後的匠心與專注，與釀酒師對SAPPORO 啤酒的嚴謹與極致追求互相輝映。

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快閃酒吧以日本地道立飲酒吧為設計靈感，中央矗立圓形木製酒吧亭，配以暖黃色和風紙燈籠，並以大型漫畫裝置為亭頂，氣派十足。透過細膩的黑白畫面，參加者走進中川清兵衛的傳奇起源，細看他對釀酒工藝一生不懈的追求。參加者可掃描漫畫主題紙杯上的 QR Code，一邊沿着畫面細閱中川清兵衛的釀酒歷程，一邊淺酌冰爽生啤，沉浸於日式立飲酒吧的悠然風情。想了解更多中川清兵衛的釀酒故事，請瀏覽完整插畫數碼版《中川清兵衛物語》：

為誌慶這個歷史性里程碑，SAPPORO 特別於 14 日活動期間邀請大家一同舉杯同慶。參加者只需追蹤 SAPPORO 官方 Instagram（@SAPPOROhk）或 Facebook 專頁（SAPPORO Hong Kong）， 並 向 現 場 推 廣 人 員 出 示 追 蹤 頁面，即可換領現場即斟生啤乙杯。 快閃酒吧同時設有期間限定選物店，推出 150 周年限量紀念珍藏系列#。焦點之作為掀起全城熱話的「SAPPORO 武士刀開瓶器」，以及型格圖案服飾和其他收藏級潮物。

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「SAPPORO 150 周年限定立飲吧」活動詳情

日期： 即日起至2026年10月8日

地點： 銅鑼灣希慎廣場地下（啓超道入口）

時間： 上午11時30分至下午10時