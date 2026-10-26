Aston Martin發表DBX GT！727匹V8雙渦輪奢華休旅全面升級

英國頂級跑車品牌Aston Martin正式發表全新SUV款DBX GT，將傳統 Grand Touring豪華巡航理念融入Super SUV。新車在保留727匹強悍馬力及900牛頓米扭力的同時，特別針對避震系統與隔音進行舒適化調校，有效過濾路面震動與噪音，成功平衡極速性能與長途駕乘舒適感，為追求極致品質的豪車車主帶來全新選擇。



Aston Martin首款合法上公路電單車 融合超級跑車設計 限量300輛

英國頂級跑車品牌Aston Martin正式發表全新休旅車款DBX GT，將傳統 Grand Touring豪華巡航理念融入Super SUV。（Aston Martin官網圖片）

新車在保留727匹強悍馬力及900牛頓米扭力的同時，特別針對避震系統與隔音進行舒適化調校，有效過濾路面震動與噪音。（Aston Martin官網圖片）

馬力維持727匹油門調校更平順流暢

全新DBX GT搭載4.0公升V8雙渦輪增壓引擎，最大輸出達727匹馬力及900牛頓米峰值扭力，為目前市場上性能最強勁的燃油豪華休旅車之一。相較於強調極致賽道性能表現的DBX S（原為車系性能旗艦DBX707，後續由性能版DBX S承接），DBX GT在動力輸出邏輯與油門響應上進行了舒適化重置：油門踏板反應更為線性，配合9速濕式雙離合器變速箱，起步與換檔過程更加順暢平穩。

全新DBX GT搭載4.0公升V8雙渦輪增壓引擎，最大輸出達727匹馬力及900牛頓米峰值扭力，為目前市場上性能最強勁的燃油豪華休旅車之一。（Aston Martin官網圖片）

油門踏板反應更為線性，配合9速濕式雙離合器變速箱，起步與換檔過程更加順暢平穩，提供優雅無比的駕駛感受。（Aston Martin官網圖片）

獨家主動懸掛加持 過彎傾側控制在0.7度內

車架與懸掛方面，DBX GT 配備全新GT專屬減震閥門，能有效過濾細碎震動。結合48V電子主動防傾控制系統（eARC），系統能實時調整避震阻尼，將車身過彎時的傾側角嚴格控制在0.7度以內，即使在高速巡航或連續彎道中，依然能保持卓越的車身穩定度與乘坐舒適感。

車架與懸掛方面，DBX GT 配備全新GT專屬減震閥門，能有效過濾細碎震動。（Aston Martin官網圖片）

這款車結合48V電子主動防傾控制系統（eARC），系統能實時調整避震阻尼，將車身過彎時的傾側角嚴格控制在0.7度以內。（Aston Martin官網圖片）

外觀線條優雅化 車廂提供4+1奢華座艙

外觀設計上，DBX GT採用全新雙橫柵式金屬水箱護罩（進氣格柵 / 香港俗稱「鬼面罩」），配合延伸至兩側的日行燈設計，視覺上更顯寬闊大氣。車廂內則提供靈活的4+1獨立座椅配置選擇，後座頭枕與側面支撐均經過優化，搭配全景天窗與高規音響系統，打造出猶如私人飛機頭等艙般的奢華巡航空間。

外觀設計上，DBX GT採用全新雙橫柵式金屬水箱護罩，配合延伸至兩側的日行燈設計，視覺上更顯寬闊大氣。（Aston Martin官網圖片）