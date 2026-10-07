百年醬料世家 x 米芝蓮星級中菜！明閣聯乘李錦記推8道菜限時盛宴

當百年醬料世家攜手米芝蓮星級中菜，會擦出怎樣的火花？近期香港餐飲界迎來一場值得關注的飲食文化交流，李錦記與位於旺角的香港康得思酒店旗下的中菜食府明閣，攜手策劃了一場名為「黑萃凝臻珍饈宴」的限時聯乘菜單。這場饗宴由明閣中廚部行政總廚李悅發領軍，以李錦記新研發的黑松露XO醬作為穿針引線的風味基底，探索中西食材的融合潛力



先介紹今次入饌的靈魂元素，在於產自意大利博洛尼亞山天然林地的頂級黑松露。在西方飲食文化中，松露向來有「餐盤上的鑽石」之稱，其生長條件極為嚴苛，必須與特定樹木的根部共生，並仰賴訓練有素的獵犬在林地中尋覓採集。意大利黑松露具備深邃的土地氣息與幽雅馥郁的蕈香。從料理科學的角度而言，松露的香氣分子屬脂溶性，當它與XO醬中豐富的油份以及上等瑤柱的海洋鮮味結合時，能產生強烈的風味協同效應。醇厚的松露層次與干貝的滋味互相映襯，將傳統粵式醬料的底蘊轉化為更複雜的複合香氣。

在食材選擇上，主廚團隊展現了對本地水產供應鏈的重視。其中一道主菜「李錦記黑松露XO醬雲南鮮菌炒本地龍蝦球」，特別選用產自西貢榕樹澳的優質養殖青龍蝦。西貢榕樹澳一帶的優良水質為水產提供了理想的生長環境，而本地供應鏈具備「從農場到餐桌」的極短距離優勢，大幅縮減了運輸時間與碳足跡。這確保了龍蝦在進入廚房前保持最高的活躍度，從而造就了肉質爽甜、彈牙的口感。主廚以猛火快炒的方式，利用黑松露XO醬的鮮香與雲南鮮菌的泥土氣息，將龍蝦的鮮味徹底鎖住。

李錦記黑松露XO醬雲南鮮菌炒本地龍蝦球。

除了本地龍蝦，菜單亦涵蓋多款精巧菜式。前菜「李錦記黑松露XO醬玉梨澳洲帶子」利用玉梨的清甜與鮮嫩的澳洲帶子，配合黑松露XO醬的鹹鮮作為開胃引子。

李錦記黑松露XO醬玉梨澳洲帶子。

另一道焦點菜式「李錦記黑松露XO醬A5和牛寶盒伴松茸香酥鴨」，則將油花細膩的A5和牛化作包裹秘製餡料的寶盒，搭配外酥內嫩的松茸香酥鴨，利用黑松露XO醬作為東西方風味的過渡橋樑，突顯了粵菜精巧的手藝。

李錦記黑松露XO醬A5和牛寶盒伴松茸香酥鴨

為了完整這場味覺體驗，菜單在晚市時段提供由專業侍酒師精選的三杯佳釀配搭選項，例如在品嚐A5和牛與香酥鴨時，適合配搭單寧細緻、具備紅色漿果及森林底層香氣的優質紅酒。這類紅酒的香料與泥土風味能與黑松露的深邃完美契合，同時其酸度亦能適度柔化和牛豐富的油脂，提升整體的品嚐層次。

是次「黑萃凝臻珍饈宴」將於即日起至 11 月 30 日期間於明閣限時供應，午市套餐每位港幣 688 元、晚市套餐每位港幣 1,688 元（另設茶芥及加一服務費）。而對於希望將這份風味帶回家的食客，李錦記亦同步於網上推出了由著名設計師陳幼堅操刀包裝設計的限量版黑松露XO醬，每月限售280瓶，定價1,888港元。

這次聯乘不僅是百年醬料品牌與高級中菜廳的合作，更是對現代粵菜如何在保持傳統底蘊的同時，藉由頂級外地食材與本地優質水產進行風味重構的一次深刻示範。