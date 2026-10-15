積架Jaguar純電轎跑Type 01亮相 英國設計製造+破千匹馬力售135萬

英國豪華車廠積架（台灣：捷豹；內地：捷豹； 英文：Jaguar）於紐約正式發表全新純電動四門Grand Tourer（GT）旗艦轎跑「Type 01」。新車搭載1,030匹馬力三馬達系統，續航里程達724公里，標誌著品牌全面轉型純電豪華陣營的開端。



Jaguar同時確認，Type 01將完全在英國設計與製造，於JLR的索利哈爾（Solihull）工廠生產，預計2027年上半年接受預訂，預估起售價約13萬英鎊（約135萬港元），首批新車最快於同年下半年正式交付。

英國豪華車廠積架（Jaguar）於紐約正式發表全新純電動四門Grand Tourer（GT）旗艦轎跑「Type 01」。

新車搭載1,030匹馬力三馬達系統，續航里程達724公里，標誌著品牌全面轉型純電豪華陣營的開端。

Type 01將完全在英國設計與製造，於JLR的索利哈爾（Solihull）工廠生產，預計2027年上半年接受預訂，預估定價約為13萬英鎊，首批新車最快於同年下半年正式交付。

承襲Type 00設計語言 風阻低至0.23 Cd

Jaguar Type 01承襲先前Type 00概念車的前衛設計，採用長車頭、低車頂線條及延伸車尾的經典GT跑車比例，並配備23吋巨型輪圈。為提升電能效率，車身空氣動力學經優化後，風阻係數低至0.23 Cd，車尾更設有三段式主動升降尾翼與隱藏式氣流閥門。

Jaguar Type 01承襲先前Type 00概念車的前衛設計，採用長車頭、低車頂線條及延伸車尾的經典GT跑車比例，並配備23吋巨型輪圈。

車身空氣動力學經優化後，風阻係數低至0.23 Cd，車尾更設有三段式主動升降尾翼與隱藏式氣流閥門。

三馬達四驅破千匹馬力 0-100km/h僅需3.2秒

性能方面，Type 01基於品牌專屬的JEA（Jaguar Electric Architecture）純電平台打造，採用三馬達四輪驅動布局，綜效輸出高達1,030 PS（約1,016 bhp/757kW），0至100km/h加速僅需3.2秒，成為Jaguar歷史上動力最強勁的量產車款。底盤配置四輪氣壓懸掛、主動式避震系統、後軸轉向（全輪轉向）及50:50前後重量分配，確保高速巡航時兼具操控靈敏度與舒適感。

Type 01基於品牌專屬的JEA純電平台打造，採用三馬達四輪驅動布局，最大馬力高達1,030 PS，0至100km/h加速僅需3.2秒，成為Jaguar歷史上動力最強勁的量產車款。

底盤配置四輪氣壓懸掛、主動式避震系統、後軸轉向及50:50前後重量分配，確保高速巡航時兼具操控靈敏度與舒適感。

850V高壓快充 13分鐘補給320公里續航

新車採用850V高壓電氣架構，在WLTP標準下最高續航里程可達450英里（約724公里）。充電表現方面，支援最高350 kW DC直流快速充電，只需充電13分鐘即可補充約200英里（約320公里）續航力，大幅提升長途移動的便利性。

新車採用850V高壓電氣架構，在WLTP標準下最高續航里程可達450英里（約724公里）。

充電表現方面，支援最高350 kW DC直流快速充電，只需充電13分鐘即可補充約200英里（約320公里）續航力，大幅提升長途移動的便利性。

極簡內裝風格 24吋OLED屏幕與全景音響

座艙貫徹極簡建築美學，中控台由橫跨駕駛座至中央的24吋單一OLED屏幕組成；中央鞍座與後座亦各設有專屬觸控屏幕以掌控各項座艙機能。擋風玻璃下方嵌入橫貫式Meridian Panoramic Soundbar音響系統，配合主動道路降噪技術，營造寧靜座艙體驗。用料方面則結合Kvadrat羊毛混紡織物與陽極氧化黃銅質感金屬飾條，展現獨特的奢華質感。

座艙貫徹極簡建築美學，中控台由橫跨駕駛座至中央的24吋單一OLED屏幕組成，整合行車資訊與影音娛樂系統。