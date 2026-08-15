平治Maybach GLS頂級旗艦SUV！新車首設後座小腿氣囊按摩機能

平治Maybach（Mercedes-Maybach）正式公佈頂級旗艦SUV——新款Mercedes-Maybach GLS中期改款細節，新車迎來自2019年推出以來最大規模升級，除車廂隔音與座艙舒適度全面提升外，後排Executive行政座椅更首度引入「小腿氣囊按摩機能」，配合動態主動懸掛系統，將車廂奢華體驗推至全新高度。



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頂級奢華休旅車（SUV）領域迎來全新里程碑！首設後座小腿按摩612匹馬力配發光鬼面罩。（官網圖）

新款Maybach GLS迎來自2019年推出以來最大規模升級，將車廂奢華體驗推至全新高度。（官網圖）

後座首設小腿按摩機能 90秒全車空氣淨化

新款Maybach GLS的改款重點集中於後座尊享體驗。後座首度加入小腿按摩功能，透過腿托氣囊擠壓舒緩肌肉疲勞；前排座椅底座亦增設震動按摩功能。

新款Maybach GLS後座首度加入小腿按摩功能，透過腿托氣囊擠壓舒緩肌肉疲勞（官網圖）

為提升行車靜音表現，車廂全面升級隔音材質與減震結構，並配備高效電子空氣淨化系統，每90秒可完成一次全車空氣循環淨化。車載音響則提升至15個揚聲器、710W輸出的Burmester®3D環繞音響系統，能主動發出聲波抵銷路面噪音。

新款Maybach GLS為提升行車靜音表現，車廂全面升級隔音材質與減震結構，並配備高效電子空氣淨化系統，每90秒可完成一次全車空氣循環淨化。（官網圖）

外觀細節有何變化？發光標誌與懸浮輪圈蓋成為焦點

外觀方面，車頭換上全新發光Maybach直瀑式水箱護罩，車頭蓋立體三叉星標誌與頭燈內的玫瑰金細節互相呼應。車尾由寬幅飾板連接全新尾燈組，並新增Dark Petrol Metallic深油綠與Verde Silver Metallic綠銀雙色車身選擇。當乘客靠近車門時，電動踏板會在1秒內自動伸出，並於地面投射Maybach徽章。

新款Maybach GLS在乘客靠近車門時，電動踏板會在1秒內自動伸出，並於地面投射Maybach徽章。（官網圖）

新款Maybach GLS車頭換上全新發光Maybach直瀑式水箱護罩，車頭蓋立體三叉星標誌與頭燈內的玫瑰金細節互相呼應。（官網圖）

選配的23吋鍛造輪圈內藏精密軸承懸浮機制，輪圈中央的Mercedes-Benz三叉星標誌在車輛高速行駛時，仍能靠重力保持垂直向上。座艙同時導入MBUX Superscreen車載系統及全新MB.OS作業系統，整合生成式AI虛擬助手，支援更自然的對話互動。

新款Maybach GLS選配的23吋鍛造輪圈內藏精密軸承懸浮機制，輪圈中央的Mercedes-Benz三叉星標誌在車輛高速行駛時，仍能靠重力保持垂直向上。（官網圖）

612匹V8雙渦輪引擎 過彎自動傾斜3度抵銷離心力

動力方面，新車搭載4.0公升V8雙渦輪增壓引擎，結合48V輕混能系統，最大馬力達612匹，峰值扭力為850Nm，整合式起動發電機（ISG）可額外提供23匹馬力支援。

新車搭載4.0公升V8雙渦輪增壓引擎，結合48V輕混能系統，最大馬力達612匹，峰值扭力為850Nm（官網圖）

新款Maybach GLS切換至CURVE彎道模式時，車身能在過彎時主動向彎內傾斜最多3度，有效抵銷離心力，確保後座貴賓坐得平穩舒適。（官網圖）

底盤配備AIRMATIC氣壓懸掛及E-ACTIVE BODY CONTROL主動車身控制系統，能以每秒1,000次的頻率分析路面狀況，並接收前方平治車輛傳回的路況數據，預先調整避震。切換至CURVE彎道模式時，車身能在過彎時主動向彎內傾斜最多3度，有效抵銷離心力，確保後座貴賓坐得平穩舒適。