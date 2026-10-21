潮流教父NIGO操刀設計　日本首架灣流G500共享私人飛機2027年啟航

日本潮流教父NIGO（本名：長尾智明 / Tomoaki Nagao）再有跨界突破！A Bathing Ape（BAPE）創辦人兼現任KENZO藝術總監NIGO，宣布與日本奢華移動品牌NOT A GARAGE合作，親自操刀設計全日本首架灣流（Gulfstream）G500私人飛機「NIGO JET」。項目採用罕見的「共享產權」（Shared Ownership）模式，讓買家能以共同持有方式擁有這架全球獨一無二的專屬客機。飛機預計於2027年12月以東京成田國際機場為據點正式啟航，目前官網已開放意向登記。



A Bathing Ape創辦人兼現任KENZO藝術總監NIGO，宣布與日本奢華移動品牌NOT A GARAGE合作，親自操刀設計全日本首架灣流G500私人飛機「NIGO JET」。（IG@nigo）

項目採用罕見的「共享產權」（Shared Ownership）模式，讓買家能以共同持有方式擁有這架全球獨一無二的專屬客機。（IG@nigo）

橄欖綠啞光機身打破傳統 機艙融入極致潮味

作為全球潮流文化的重要推手，NIGO今次將設計舞台延伸至萬呎高空，機身外觀一改傳統私人飛機常見的亮白色範式，換上獨特的橄欖綠與銅色啞光雙色塗裝。機艙內部設有三個獨立生活區、廚房及洗手間，並配備14扇大型全景舷窗。配合極低氣壓高度與100%新鮮空氣循環系統，兼顧視覺衝擊力與高空飛行舒適度。

機身外觀一改傳統私人飛機常見的亮白色範式，換上獨特的橄欖綠與銅色啞光雙色塗裝。（IG@nigo）

機艙內部設有三個獨立生活區、廚房及洗手間，並配備14扇大型全景舷窗。配合極低氣壓高度與100%新鮮空氣循環系統，兼顧視覺衝擊力與高空飛行舒適度。（IG@nigo）

續航達9,800公里 直飛洛杉磯或悉尼

除了搶眼的外型，NIGO JET的性能同樣頂級。該機型擁有高達9,816公里的巡航航程，無需中途加油即可由東京直飛洛杉磯或悉尼（或譯「雪梨」）等國際大都市。飛機最高巡航速度達0.925馬赫（高空巡航時速約980公里），最大飛行高度達51,000呎（約15,545米），能輕鬆超越絕大多數民航航班航道，確保飛行的極致效率與高度私密性。據NOT A GARAGE透露，這亦將是日本首架投入營運的Gulfstream G500。

NIGO JET的性能同樣頂級。該機型擁有高達9,816公里的巡航航程，無需中途加油即可由東京直飛洛杉磯或雪梨（悉尼）等國際大都市。（IG@nigo）

創新「共享產權」App一鍵預約名廚餐飲與專車接送

項目另一亮點是引進「共享產權」模式，買家購入部分產權後，日常營運、維修、機組人員聘用及保險等繁複手續均由NOT A GARAGE團隊負責。業主只需透過專用App即可輕鬆預約航班，並享用由東京23區出發的專車接送、專用候機室快速通關等頂級禮遇。機上餐飲更由NOT A HOTEL合作大廚團隊親自監督，提供訂製菜單、頂級即製壽司及名酒佳釀，打造全方位的奢華飛行體驗。