G-SHOCK Gravitymaster飛行錶新作！GR-B300配色、用料與飛機有關

CASIO卡西歐G-SHOCK Master of G系列的航空線Gravitymaster近期又有新作GR-B300登場，品牌分別推出黑、紅、藍三色，以同中求異的造型呈現此系列主打耐撞抗震又兼具潮流時尚的風格。



Gravitymaster飛行錶GR-B300的多處外觀設計細節都呼應人類對天空的嚮往，錶款機芯採用碳核心防護構造，運用飛機機身常用的碳材質，提供優異耐衝擊性、堅固性與抗腐蝕性。

G-SHOCK Gravitymaster GR-B300系列（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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錶殼則選用高強度且輕盈的碳纖維強化樹脂，搭配靈感來自新一代飛機的無縫錶圈，透過錶殼和錶帶順暢且無縫連接的外觀表面，呈現一致性的視覺效果。側邊按把設計靈感源自警示線條紋的防滑材質，移除了按把下方的防護構造，提升操作時的便利性。

GR-B300系列採用功能與美感兼具的無縫設計。（CASIO官網圖片）

面盤採用一體成形設計，並在錶圈下方裝有金屬環及樹脂環，由混合材質組成的錶圈結構零件呈現細緻視覺效果，體現新一代飛機的複雜性和精緻性。立體感的大直徑、三層面盤以及高對比的色彩配色致敬機內駕駛艙的儀表板，其中彩色大指針和時標強化了飛行員所需的可視性，便於直覺讀取時間。

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三款GR-B300系列中的紅色型號靈感來自機艙控制面板在夜間照明時的色彩、藍色型號則取材自抬頭顯示器（HUD）的顏色。這些獨特的色彩組合，不僅展示了航空世界觀，還提供了實用的功能性。

GR-B300在9點鐘方向設有旋轉葉片指示器，採用雙線圈馬達設計，確保轉動的順暢性，這個設計能夠通過轉動來顯示鬧鈴開關和碼錶功能，還可作為電池電量顯示。

主面盤和內嵌小錶盤能同步顯示兩個不同時區的時間。（CASIO官網圖片）

此外，GR-B300的主面盤和內嵌小錶盤能同步顯示兩地時間，搭配手機專屬App，設定世界時間就能變得輕鬆愉快，佩戴者可以即時切換居住地時間和所在地時間，出門在外時相當便利。值得一提的是，App中的飛行記錄功能能記錄當前時間和地圖上的位置，有助於管理飛行詳細記錄，包括出發和到達的時間和地點，為佩戴者提供深入又更上層樓的時間管理功能。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK Gravitymaster飛行錶新作GR-B300三色同步上市 配色、用料都和飛機有關】