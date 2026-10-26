Bugatti布加迪官方修復經典車王重現！純手工拋光裸鋁全球唯一

全球僅此一輛、採用全拋光裸鋁車身打造的Bugatti（布加迪）Veyron Grand Sport Vitesse（底盤編號chassis 8.100），近日完成官方全車修復並正式移交新車主，即將登陸法國蔚藍海岸。這部擁有1,200匹馬力的頂級車王，完美還原了十多年前首度出廠時的純粹金屬工藝，再次刷新超跑的修復與典藏價值。



全球僅此一輛、採用全拋光裸鋁車身打造的Bugatti（布加迪）Veyron Grand Sport Vitesse，近日完成官方全車修復並正式移交新車主，即將登陸法國蔚藍海岸。（Bugatti官網圖片）

手工拋光裸鋁車身 襯托胭脂紅頂級皮革

這輛底盤編號8.100的Veyron Grand Sport Vitesse於十多年前首度交付，當時應一名資深頂級收藏家的特別訂製要求，Bugatti工匠挑戰工藝極限，原廠將總重達20噸的多塊實心航空級鋁磚運抵莫爾塞姆工廠，再精密切削打磨，打造出全車外殼皆由金屬鋁手工拋光而成的裸露車身。裸鋁表面能隨日光折射出獨特金屬光澤，配合車廂內鋪陳的胭脂紅（Carmine Red）頂級皮革，視覺對比鮮明。

動力配置方面，該車搭載8.0公升W16四渦輪增壓引擎，可輸出高達1,200匹馬力及1,500 Nm最大扭力，極速與外觀同樣驚人。

Bugatti工匠挑戰工藝極限，打造出全車外殼皆由金屬鋁手工拋光而成的裸露車身。（Bugatti官網圖片）

該車搭載8.0公升W16四渦輪增壓引擎，可輸出高達1,200匹馬力及1,500 Nm最大扭力，極速與外觀同樣驚人。（Bugatti官網圖片）

認證計劃：拆除改裝配件 還原原廠設定

隨著時間推移，前車主曾為車輛進行過非原廠的個人化改裝，本次重返Molsheim廠房，Bugatti團隊透過官方經典車認證計劃「La Maison Pur Sang」，對車輛進行嚴格的歷史檔案核對與技術檢測。修復過程中最關鍵的一環，是精準拆除後加裝的非原廠配件，完全還原其首度出廠時的原始設定與工藝細節，確保這款「1 of 1」作品的純正血統與升值潛力。

本次重返Molsheim廠房，Bugatti團隊透過官方經典車認證計劃「La Maison Pur Sang」，對車輛進行嚴格的歷史檔案核對與技術檢測。（Bugatti官網圖片）

修復過程中最關鍵的一環，是精準拆除後加裝的非原廠配件，完全還原其首度出廠時的原始設定與工藝細節，確保這款「1 of 1」作品的純正血統與升值潛力。（Bugatti官網圖片）

官方經典認證 鞏固極品超跑典藏價值

Bugatti表示，「La Maison Pur Sang」計畫不僅提供車輛歷史認證與修復，更是品牌與全球頂尖收藏家建立長遠關係的核心。不論是還原車輛原始規格，或是根據新車主意願進行合規現代化升級，皆旨在確保每一輛Bugatti都能作為「流動藝術品」傳承下去。這輛完成重修與官方認證的全鋁Veyron，目前已順利交付新任車主，在蔚藍海岸開啟全新旅程。

這輛完成重修與官方認證的全鋁Veyron，目前已順利交付新任車主，在蔚藍海岸開啟全新旅程。（Bugatti官網圖片）

20噸航空級實心鋁磚削成數毫米厚車身覆板

根據Bugatti官方發布的修復檔案，這輛底盤編號chassis 8.100的神車之所以被譽為「可駕駛的流動明鏡」，在於其車體完全摒棄了傳統汽車的底漆、面漆甚至透明防護金油層（Clear Coat）。在十多年前的製造初期，原廠工程師必須將重達20噸的航空級實心鋁磚逐步切削成僅數毫米厚的車身覆板，過程中有任何微小公差或應力變形便得整塊作廢。由於裸露鋁合金極度容易受到環境濕度、指紋酸鹼與空氣氧化影響，修復團隊在工坊中利用微米級手工研磨工藝耗費數百小時，才將過去十年間累積的微細髮絲紋完全消除，重現能映照天際雲彩的極致鏡面光澤。