平治AMG首款純電SUV 1153匹加速2.6秒！還原V8引擎聲最快27年開售

純電動車缺乏引擎轟鳴與轉檔頓挫，令許多熱血車迷因此卻步，平治（Mercedes-Benz）旗下性能部門AMG深明此道，首款完全由Affalterbach總部自主研發的全尺寸純電旗艦：Mercedes-AMG GT SUV正式亮相，預計最快於2027年夏季在美國等海外市場陸續開售及交付。新車搭載專屬AMG.EA純電架構，頂級GT63型號爆發出高達860kW（換算公制馬力約1,169 PS、英制馬力約1,153 hp），由0至100km/h加速僅需2.6秒，針對車迷對聲音的要求，新車更首度植入原聲採樣的經典V8聲浪系統，重新定義電動性能標竿。



首款完全由 Affalterbach 總部自主研發的全尺寸純電旗艦：Mercedes-AMG GT SUV正式亮相。（Mercedes官網圖片）

告別燃油底盤改裝 專屬AMG.EA架構催生電氣化猛獸

以往平治的電動性能車款，多是由現行量產燃油底盤改良演進，而這款GT SUV是繼AMG GT 4-Door Coupe後，第二款完全建基於全新AMG.EA電氣化性能架構的車型。全車從底盤研發、動力總成到電控演算法，均由AMG團隊一手包辦，意味着品牌正式邁入純電高性能領域的獨立發展階段。

新車共提供三款動力規格，分別為雙摩打配置的GT53，以及三摩打系統的GT55與頂級 GT63。在GT63車型上，前軸配備一組驅動電機，後軸則由兩組獨立摩打驅動，透過高精確度的四輪扭力分配系統（Torque Vectoring），將1,153匹峰值馬力即時傳遞至路面，由0至100km/h加速僅需2.6秒，直線與彎道加速性能直逼頂級超級跑車。

全車從底盤研發、動力總成到電控演算法均由AMG團隊一手包辦，意味着品牌正式邁入純電高性能領域的獨立發展階段。（Mercedes官網圖片）

新車共提供三款動力規格，分別為雙摩打配置的GT53，以及三摩打系統的GT55與頂級 GT63。（Mercedes官網圖片）

廢除傳統防傾桿 首度植入實錄V8聲浪與換擋撥片

為馴服龐大的電池車重與猛烈瞬間扭力，新車捨棄了傳統防傾桿（Anti-roll bars），改為採用全新開發的AMG Active Ride Control+主動懸掛系統。該系統透過液壓減震器與可調式氣壓彈簧協同運作，在高速過彎時主動拉平車身、大幅抑制急煞時的「點頭」前傾，兼顧賽道極限動態操控與長途公路巡航的乘坐舒適度。

針對電車向來被詬病缺乏感官回饋，AMG這次在聽覺與機械互動上下足功夫。新車配備「AMG FORCE Sport+」音效系統，官方強調車內模擬聲浪並非單純的合成電子音，而是深入採集真實AMG引擎運轉時的聲頻錄製而成，GT55與GT63會發出低沉厚實的V8聲浪，入門的GT53則重現經典直列六缸聲頻，聲效更會隨駕駛者踩下加速踏板（香港通稱踩電門）即時轉變。此外，軚盤後方更設有換擋撥片，精準模擬燃油跑車升降擋時的機械頓挫感，由聽覺開始重新尋回傳統駕駛樂趣。

為馴服龐大的電池車重與猛烈瞬間扭力，新車捨棄了傳統防傾桿（Anti-roll bars），改為採用全新開發的AMG Active Ride Control+主動懸掛系統。（Mercedes官網圖片）

新車配備「AMG FORCE Sport+」音效系統，官方強調車內模擬聲浪並非單純的合成電子音，而是深入採集真實AMG引擎運轉時的聲頻錄製而成。（Mercedes官網圖片）

座艙搭載雙高清屏幕配前座乘客娛樂屏幕 空間兼顧日常實用

外型上，GT SUV承襲了AMG GT家族跑格特徵，流暢的車頂輪廓、肌肉感隆起輪拱結合無窗框車門設計，將大型SUV的霸氣與跑車流線感完美融合。

座艙以駕駛者導向為設計核心，儀表與中控台由兩組大型高清屏幕組成，前座乘客亦可額外選配專屬副駕觸控屏幕。車尾行李廂提供21.4立方呎（約607公升）載物空間，後排座椅傾倒後容量進一步擴充，車頭亦設有前置行李廂（Frunk），兼顧家庭日常代步的實用性。