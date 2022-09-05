平治Mercedes-Benz玩解構主義　聯乘ActeTM將汽車拆解成環保服裝

【Mercedes-Benz/Acte/ 聯乘】解構主義在時裝世界持續壯大，二十多年前世人看到Maison Margiela折解汽水樽蓋和手套，並改製成衣服會嘖嘖稱奇，現在回望卻發現只屬小兒科，事關很多估你唔到的品牌和單位，其實早已比今時今日的John Galliano玩得更前更瘋狂。



Mercedes-Benz × ActeTM系列。（Mercedes-Benz）

乍看上去很有A-COLD-WALL*風味。（Mercedes-Benz）

例如Mercedes-Benz平治，正是一大表表者。事實上這間德國知名汽車製造商近年一直銳意開拓時裝領域，多年前便冠名贊助柏林時裝周和東京時裝周，提拔年輕時裝設計師，而來到新一季SS23 柏林時裝周他們更再下一城，邀請柏林創意單位ActeTM合作，以解構主義、古着再造方式，設計出名曰‘ACC01’的Mercedes-Benz × Acte TM Capsule服飾系列。

當然以Mercedes-Benz這個超級國際企業，他們能夠為ActeTM給予作Vintage Remake的原材料，肯定非同凡響，正確點說Benz並非向ActeTM提供布料選項，而是提供一個舊汽車庫房，讓ActeTM設計團隊挑選汽車，從中揀選車身物料，改製成衣服，實在豪華。

Mercedes-Benz × HERON PRESTON系列。（Mercedes-Benz）

別以為由鋼鐵製成的汽車硬弸弸和冷冰冰，沒有適合製作服裝的物料，只要細心鑽研探索，其實會發現多的是。‘ACC01’系列裡，最常應用到的物料，便是Airbag安全氣囊。這種在車輛發生撞擊事故時瞬間彈出的充氣軟囊，以超細纖維的尼龍材質製造，散佈在座位前方及側邊位置，觸感順滑又具柔韌性，本來很適合造衫，加上近年工業風時裝潮流横行，Airbag便成為時裝設計師龐兒，早在上年Mercedes-Benz就曾邀請HERON PRESTON合作，以Benz Airbag製作服飾系列，大獲好評。

Mercedes-Benz ×ActeTM系列。（Mercedes-Benz）

只要有心思，就算是汽車上的硬件都能夠用來造手袋。（Mercedes-Benz）

+ 3

不過今次Mercedes-Benz × ActeTM比Mercedes-Benz × HERON PRESTON更前衞的地方，是ActeTM並非只用Airbag去造衣服，汽車上的其他部件如座位人造皮革、車胎橡膠以至車身鋼架，均被ActeTM設計師改製成Tee、Hoodie、Jacket及包袋共28款單品，它們既是一個獨立個體，亦能彼此組合起來變成新服飾，既是解構，亦具組合意理在其中，極盡前瞻性。據知每款作品都以One-off形式展示和售賣，明天（9月6日）便會正式公布，有意慾購買的朋友，小心手快有手慢無。