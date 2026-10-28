Nigel Cabourn生前最後企劃之一！聯乘Mr.BathingApe重塑軍裝美學

英國古著與軍工裝大師 Nigel Cabourn 於今年中離世，為時裝及潮流界留下無限遺憾，而他生前其中一個親自參與的最後聯乘企劃，近期亦正式公開。A BATHING APE® 旗下的高端男裝支線，以英倫紳士風格為藍本的MR. BATHING APE®宣佈攜手 Nigel Cabourn，將兩個品牌各自的英倫底蘊相互交織，推出全新秋冬聯乘系列，



Nigel Cabourn除了是英國傳奇級軍工裝設計師，亦是一個著名的古着收藏家，擁有超過5,000件的罕見古董軍服與經典服飾收藏，所以設計上會從這些珍藏檔案中取材，還原當中細節，創造成當代衣服單品，多年來一直為時裝及潮流界留下無數珍貴的創意印記。而今次與Mr. Bathing Ape首度合作，他生前不但親自參與，亦將自己對極地服裝及裝備的了解拿出來應用，將細節重新整理後，變成自己的設計語言。

對許多人來說，Nigel Cabourn 不是單純的時裝設計師，他也是一位服裝考古者。（ins@nigel_cabourn）

聯乘的概念核心「深凍行動」（Operation Deep Freeze），行動歷史背景是美國於南極洲建立研究站並執行科學考察，當年人員所穿著的服裝必須能抵禦極端嚴寒與惡劣天候，以確保考察任務安全進行。

而Nigel Cabourn 就將這種追求最大防護與實用性的裝備精神，轉化為這個秋冬系列的設計骨幹，設計上透過靈活的剪裁與混搭視角，將軍事、戶外與工裝元素重新解構。系列焦點自然落在多款重型保暖外套上，包括配備迷彩內襯與絨毛衣領的刺繡羽絨外套，以及改良自經典軍裝的 B-15C 飛行夾克。這款夾克在胸前特別加上了雙方聯乘的徽標貼布，極具辨識度。

此外，系列亦推出了採用羅紋收邊並綴有 Nigel Cabourn 經典袖口刺繡的高領針織衫，輔以格紋襯衫、工裝褲、波鞋及配飾，全面建構出充滿現代態度的英倫工裝語彙，貫徹 Nigel Cabourn 多年來拒絕盲從潮流、堅持從歷史事件與人類奮鬥歷程中汲取靈感的設計哲學，並呼應Nigel Cabourn 品牌核心理念Vintage of the Future（未來的古著）。

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對於一眾熱愛古着與軍事風格的時裝迷而言，這個系列無疑是緬懷這位古着界一代宗師的機會。這個極具紀念價值的秋冬聯乘系列將於十月三十一日起正式發售，香港區的實體發售點涵蓋銅鑼灣及尖沙咀的 BAPE STORE、I.T 及 EXI.T 等門店，而日本、中國內地指定門市及官方網上商店亦會同步上架。