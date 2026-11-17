新任007終於誕生！官方宣佈曾主演《吸血新世紀》、《蝙蝠俠》系列的40歲英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）將力壓一眾對手，上任成為第七任占士邦。雖然新一集《007》電影細節仍有待公佈，但影迷與錶界已熱烈討論，當新一代占士邦在執行任務時，手腕上究竟會佩戴哪個品牌的腕錶？事關Robert Pattinson剛於今年9月，上任成交積家的品牌大使；但《007》系列近30年來，每套電影都一直與OMEGA維持緊密合作，與占士邦的完美男士形象幾乎劃上等號。隨著占士邦換人，合作的腕錶品牌會否同樣改弦易轍？在探討這場品牌角力之前，我們不妨先回顧007與不同腕錶品牌的淵源。



007與OMEGA的淵源

自1995年《新鐵金剛之金眼睛》（GoldenEye）上映以來，OMEGA與占士邦便締造電影史上其中一項最為人津津樂道的長久合作。

1995年由皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）飾演的007，手腕上首次佩戴OMEGA Seamaster Professional 300M石英腕錶，自此奠定OMEGA作為這位英國皇家海軍中校兼頂尖特務的「官方指定裝備」地位。在過去近三十載的歲月裡，不論是腕錶暗藏雷射光束的精密機關，還是化身成具遙控引爆功能的特製裝置，OMEGA的海馬系列早已與占士邦的特務形象緊密扣連。

1995年由皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）飾演的007，手腕上首次佩戴OMEGA Seamaster Professional 300M石英腕錶（Getty Images）

Robert Pattinson今年9月起代言積家

然而，隨著Amazon MGM Studios（亞馬遜美高梅工作室）正式宣佈Robert Pattinson接棒成為第七任占士邦，這項看似牢不可破的傳統迎來前所未有的變數。箇中關鍵在於，Jaeger-LeCoultre剛於同年九月宣佈柏迪臣為其全球品牌大使。柏迪臣與積家的淵源極深，他曾透露早於14歲時就曾偷戴母親的Reverso上學；在本年初的奧斯卡頒獎典禮上，雖然未正式代言積家，但當時他已率先佩戴當時尚未面世的玫瑰金Master Control Chronomètre Perpetual Calendar萬年曆腕錶亮相，足見雙方關係之密切。

而在007官宣他接任占士邦一角後，積家亦在不足24小時內連出3個post「宣示主權」，強調他以獨樹一幟的個人品味與精緻格調，完美演繹積家當代的優雅風範。

007與不同腕錶品牌的淵源

積家代言 vs 占士邦30年戴OMEGA的傳統，令外界關注007腕錶寶座花落誰家。其實早在OMEGA確立其官方贊助地位之前，占士邦曾戴上多個品牌的腕錶。在原著小說家Ian Fleming的筆下，有型又有品味的占士邦本是Rolex的擁躉，而早期電影亦忠實還原其設定。

首任占士邦兼著名演員辛康納利（Sean Connery）於首作《Dr. No》等多部經典電影中，均佩戴擁有「大錶冠」之稱的Rolex Submariner 6538。

首任占士邦兼著名演員辛康納利於首作《Dr. No》等多部經典電影中，均佩戴擁有「大表冠」之稱的Rolex Submariner 6538。（IMDB）

而到了《On Her Majesty’s Secret Service》的第二任007，澳洲演員佐治拉辛比（George Lazenby）的年代，他亦曾演繹有“Pre-Daytona”之稱的Rolex Chronograph 6238腕錶。

澳洲演員佐治拉辛比亦曾演繹素有“Pre-Daytona”之稱的Rolex Chronograph 6238腕錶。（Courtesy of Eon Productions）

其後傳奇演員羅渣摩亞（Sir Roger Moore）接任後，腕錶選擇更趨多元，從1973年《Live and Let Die》中，他除了佩戴經典的勞力士Submariner 5513外，更率先戴上配備LED顯示的Hamilton Pulsar P2電子錶。當時正值石英革命席捲全球鐘錶界的時代，這枚外型充滿太空未來感、閱時方式顛覆傳統的時計，無疑是當時走在時代尖端的前衛產物。

這股追求突破的科技熱潮其後一直延續，在1977年的《鐵金剛勇破海底城》（The Spy Who Loved Me）及往後的電影中，占士邦更接連換上象徵高科技的 Seiko 0674LC 及 M354 Databank等多功能跳字腕錶，正好反映那個石英腕錶崛起主宰錶壇的年代。

到了傳奇演員羅渣摩亞時代，腕錶選擇更趨多元，從1973年《Live and Let Die》中，他除了佩戴經典的勞力士Submariner 5513外，更率先戴上配備LED顯示的Hamilton Pulsar P2電子錶。（Getty Images）

在1977年的《鐵金剛勇破海底城》（The Spy Who Loved Me）及往後的電影中，羅渣摩亞更接連換上象徵高科技的 Seiko 0674LC 及 M354 Databank等多功能跳字腕錶，完美演繹那個電子化崛起的黃金歲月。（MGM, United Artists）

1987年，第四任占士邦鐵摩達頓（Timothy Dalton）走馬上任。在其首度亮相的作品《The Living Daylights》中，他選擇佩戴 TAG Heuer的 "Night-Dive" 潛水腕錶。直至兩年後的《鐵金剛勇戰殺人狂魔》（Licence to Kill），他才重投闊別007系列多年的勞力士懷抱，換上 Submariner Date。

值得留意的是，儘管上述多個品牌在早期的占士邦電影中大放異彩，甚至與特務形象緊密相連，但它們其實從未與製片方簽訂過任何正式的官方贊助協議。

鐵摩達頓走馬上任在其首度亮相的作品《The Living Daylights》中，他選擇佩戴 TAG Heuer的 "Night-Dive" 潛水腕錶。（LLC, United Artists）

OMEGA最霸氣的主權宣示

後來自《新鐵金剛之金眼睛》起，OMEGA與007正式建立合作關係。當中不得不提2006年《Casino Royale》中經典火車對手戲。當時由Eva Green飾演的女主角打量著占士邦腕上的名錶，刻意拋出試探：“Rolex？”

2006年《Casino Royale》中的電影情節。（Reddit）

丹尼爾基克（Daniel Craig）隨即冷靜糾正：“Omega。”女方聽罷微微一笑，讚賞道：“Beautiful.”

這短短三個單字的交鋒，不僅巧妙致敬Sean Connery時代佩戴勞力士的歷史，更是OMEGA最霸氣的主權宣示。自1995年《GoldenEye》正式接棒成為官方贊助商以來，為《007》史上首次將品牌名稱寫入對白之中，彷佛向全球宣告：前人的勞力士時代已經翻篇，現代的占士邦，只戴OMEGA。而這句神來之筆的對白，亦令OMEGA與現代007的身份畫上等號，成就了無可撼動的專屬地位。

007的手腕上將會出現哪個品牌的手錶？

隨著新一代占士邦人選塵埃落定，背後更意外掀起了Swatch集團（OMEGA）與歷峰集團（積家）兩大鐘錶巨頭的暗中角力。矛盾點顯而易見：過去30年007電影一直都是OMEGA的專屬地盤，但偏偏新任男主角柏迪臣正是積家的現任大使。

如能隨著007換人，順水推舟讓積家「潛入」軍情六處，勢將為積家帶來無可估量的品牌效應。無論這場「暗戰」最終是OMEGA力保江山，還是積家成功破局，新任占士邦出任務時究竟會戴著哪個品牌，顯然已成為全球影迷與錶迷最期待的一大懸念。