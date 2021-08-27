「A Diamond Is Forever」改寫歷史　了解天然鑽石成就智慧型女生

因為一句「A Diamond Is Forever」，改變人類求婚的習慣，亦是因為年輕的廣告撰稿員瑪莉‧法蘭西絲‧格雷蒂（Mary Frances Gerety）1943年為De Beers創作出這句宣傳口號，改變女性在當時的地位，同時讓女權主義萌芽。

時至今日，女性主義已經掘起的年代，「A Diamond Is Forever」依舊適用，全因天然鑽石的稀有度與珍貴性，即使在人生不同的階段，亦能代表不同的意義。今回由著名時尚博主Ruby Kwan與佳士得副總裁、珠寶及首飾部資深專家的蔣肇丯，向大家分享一項女人最明智之選，不只是讓穿搭更有自信，也為生活多一份品味。



鑽石的英文「diamond」，源自希臘文「adamas」的不屈不撓和無敵，還跟拉丁文「adamare」熾烈的愛意思相近。（De Beers）

鑽石的故事

談到鑽石先從名字說起，鑽石的英文「diamond」，源自希臘文的「adamas」，意思是不屈不撓和無敵；與拉丁文「adamare」相近，意思是熾烈的愛。雖然在1943年的廣告口號，才讓當代人熟悉，在早於古時的神話已有記錄鑽石，如古希臘人相信鑽石是來自天神的眼淚；古羅馬人則認為是星星的碎片。不過鑽石之所以稀有，是因為需要用千萬年，甚至是億萬年才形成，換句話說是比恐龍時代更遠古，就有鑽石的存在，同時所有自然礦物均是有限，而鑽石是人類已知最堅硬的天然物質，更是比第二位硬58倍。不論是其稀有性，或是獨特性，都足以讓天然鑽石有如此高的地位。

時尚博主Ruby Kwan和佳士得副總裁、珠寶及首飾部的資深專家蔣肇丯，親自教授揀選鑽石的知識。（De Beers）

最基本知識4C

經過多年的演變，評定鑽石已有一套國際標準，相信有接觸過，也知道4C所代表的意思：C for Colour（色澤）、Clarity（淨度）、Carat Size（大小重量）以及Cut（車工）。鑽石的顏色可分為兩大類別，無色與彩色系列，無色包括無色至淺黃，而彩鑽是極為罕有；淨度方面，主要是因為鑽石為天然礦物，內含不同大小、數量與顏色的雜質；鑽石的重量以克拉計算，1克拉等於200毫克；車工是指鑽石的切割，絕對是一種工藝表演，在計算切割的角度和量度界限，配以精準打磨技術，帶出鑽石的亮光、火采和閃光。

4Cs各項都達最高品質，才能堪稱完美的鑽石。在選擇鑽石時，還要確定是否天然鑽石、來源是否可靠。（De Beers）

我們會用4Cs 來衡量鑽石的品質，加上每顆鑽石的特別情況，例如稀有度和歷史背景，融合這些標準去衡量鑽石的價值。選擇鑽石時，當然要看4Cs，但不可忽略第5C, 即是Consumer Confidence（消費者信心），確定是否天然鑽石、來源是否可靠，都是要小心考慮的因素。 蔣肇丯（佳士得副總裁、珠寶及首飾部資深專家）

這顆1,098卡的寶石級巨鑽，是世上公認為第三大達寶石級的鑽石，舉世無雙。（De Beers）

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天然鑽石之美

天然鑽石本身已具有欣賞的功能，加上歷史中有不少設計師都為鑽石著迷，窮一生時間去打造成各款飾物，令鑽石變得更有收藏的價值。最近在非洲博茨瓦納發現了一顆1,098卡寶石級巨鑽，更被世上公認為第三大達寶石級的鑽石，因為世界各地的礦場已開始逐步停產，能在現今發現是相當難得，而在市面上達珍藏級、具投資功能的鑽石，可能只佔幾個百分比，亦因鑽石堅硬的特性，只要在不破損情況下，價值都不會歸零。

「THE SAKURA」創下艷彩紫粉紅色鑽石拍賣新紀錄。（De Beers）

當中天然彩鑽是世上最稀有、最昂貴的寶石之一，例如黃鑽、藍寶石、紅寶石，向來都能夠以高價成交，若寶石能達到內在無瑕，價值會更高，像De Beers的「THE SAKURA」創下拍賣新紀錄，「今年5月香港瑰麗珠寶及翡翠首飾春季拍賣，15.81卡艷彩紫粉紅色、內在無瑕的鑽石『THE SAKURA』成交價接近美金三千萬，每卡平均接近高達美金一百八十萬，創下艷彩紫粉紅色鑽石拍賣新紀錄。可見彩鑽在市場上的確價值不菲。」隨着礦場逐步停產，相信價格會持續飆升。最後蔣肇丯再送上小貼士：「有一點一定要非常留意，就是當時的市場價格以及買入價。如果不了解可以多問專家或業內人士作參考。」

每顆主石都重達11卡的鑽石耳環，淨度、顏色、大小、車工都是最頂級，絕對是收藏級的鑽石珍品。（De Beers）

古代女性地位不高，常被形容成男人的「附屬物」，所以不少詩人或是形象詞，以花的一瞬間美麗，來暗喻女性的青春，所以有不少女權人士指出以花比喻是物化女性。其實都只是因當時的背景所構成，反觀瑪莉‧法蘭西絲‧格雷蒂的一句「A Diamond Is Forever」，再加上了解到鑽石的珍貴與知識後，用鑽石去記錄女人不同階段的時刻，相信是當下最合適的比喻。