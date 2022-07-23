滑板鞋｜Adidas Originals聯乘HUMAN MADE玩復古　3款配色被秒殺

adidas Originals 今年復刻了 1996 年的滑板鞋 ADIMATIC，前陣子還傳出鞋款會成為 HUMAN MADE 的聯名目標，而就在消息曝光不久後，HUMAN MADE 官方宣佈了這項消息，鞋款在上週六日本 HUMAN MADE 線上商城開賣即售罄。



ADIMATIC 有著圓厚的外型，完全散發出一種復古鞋有的味道，本次 HUMAN MADE 聯名配色全部重新設計，總共推出三款配色，設計上可以在鞋舌、後跟等處見到 adidas Originals by HUMAN MADE 專屬的愛心標誌。值得一提的是，本次聯名形象照，特別遠赴巴黎拍攝，找上了當地的滑板手、也是 adidas 旗下的 Maité Steenhoudt 為主角，來詮釋這雙 adidas Originals by HUMAN MADE 「ADIMATIC HM」。

一覽 adidas Originals by HUMAN MADE 「ADIMATIC HM」滑板鞋。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據官方消息，adidas Originals by HUMAN MADE 「ADIMATIC HM」 已率先於日本時間 7 / 16 HUMAN MADE 線上商城發售，定價 14,300 日幣（折合約HK $815），日本以外地區尚未有發售消息。

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