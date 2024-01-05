Columbia超強熱能反射科技　Omni-Heat Infinity超輕極暖

【寒冷天氣必備Columbia】香港天氣飄忽轉冷，加上開關後大家出外冬遊滑雪，必備保暖衣物。要做到功能性與時尚兼備並不容易，Columbia 超強Omni-Heat Infinity熱能反射科技保暖系列，應用太空科技帶來突破性設計，一米乘一米的保暖黃金布料低於一克，重量沒有增加，效果卻更暖，高效反射身體熱能，有效鎖住體溫，達至秒速鎖暖又透氣舒適，為冬天送上專業級超輕保暖穿搭。



太空科技變出超強保暖設計

Columbia Omni-Heat獨家技術於2020年入選美國科技雜誌《Popular Science》最偉大的百大創新科技之一，設計應用太空科技，做到超輕又更暖的禦寒效能，超強保暖羽絨的金點內裡，以高密度快速聚熱見稱，新設計擴充了圓點覆蓋的範圍，提升體熱反射與保溫功能，還能將過高的體熱汗氣調節排出，透過熱能循環反射，一米乘一米的保暖黃金布料重量竟低於一克，令設計變得更輕盈更保暖，秒速鎖暖、透氣舒適，打造出品牌太空等級禦寒系列，是極寒天氣的最佳之選。

太空等級保暖！零下20°C禦寒保暖攻略

「洋蔥式」、「玉米式」或「三文治式」禦寒保暖

不論是跟「洋蔥式」、「玉米式」或「三文治式」的保暖穿搭方式，所追求的目標都是一致，以多層次來增強禦寒度。

1. 洋蔥式穿搭針對長期在室外進行戶外活動或行山，到零下20°C極寒境界時也可保持體溫，又可因應不同氣候調節，如同剝洋蔥一樣脫下外層服裝。

2. 玉米式以底衫配以厚外套，適合點對點或進入商場等室內地方，方便進入有暖氣空間時不會太焗促。

3. 三文治式則是介乎於兩者之間，當洋蔥式太熱、而玉米式又不夠暖時，在最內層穿上吸汗的棉質衣物，毛衣作中間層來維持暖度，最外層選擇阻隔寒氣的防風、防水外套，冬天於城市之中遊走仍暖意無限。

HIGHLAND防水透氣滑雪夾棉外套在冰天雪地中大派用場（Columbia）

HIGHLAND防水透氣滑雪夾棉外套在冰天雪地中大派用場（Columbia）

Columbia洋蔥式保暖攻略

洋蔥式穿搭可選上Columbia的HIGHLAND防水透氣滑雪夾棉外套，用上最高標準的Omni-Heat Infinity保暖效能，加上滑雪卡口袋、可容納頭盔的帽等細節，盡現設計照顧周全的細心與巧思，增強滑雪時的實用性；滑雪外套即使平時配襯牛仔褲與波鞋，亦同樣有型。滑雪系列還有BUGABOOOH雪褲、防水手套及雪靴。

防潑水夾棉外套ARCH ROCK是最強保暖效能（Columbia）

防潑水夾棉外套ARCH ROCK是最強保暖效能（Columbia）

Columbia玉米式保暖攻略

至於防潑水夾棉外套ARCH ROCK就最適合玉米式穿搭，雙層鎖暖科技擋風保暖，還選用了防潑水布料，又輕又防水，機能性十足，配襯時大玩多層次撞色效果，多層次或單穿可抵擋不同程度寒流，ARCH ROCK無疑是兼備最強保暖效能。

適合遊走香港城市時穿著新品（Columbia）

適合遊走香港城市時穿著新品（Columbia）

Columbia 12至18度穿搭攻略

至於香港冬天日常，氣溫於12至18度之間，直接穿上Columbia輕便夾棉外套正是最佳之選，時尚感滿載的Urban Outdoor設計，配合搶眼配色的冷帽、漁夫帽，即使遇上突然其來來的驟雨，也不怕濕身著涼，穿梭城市或戶外，遍霧遍雨的微冷環境，由頭顱到身軀都感覺到「暖笠笠」，勁有型、超好看。

了解更多Columbia 熱能反射科技：https://bit.ly/48ECW0s

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