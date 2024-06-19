環境社會及治理公會論壇2024：促進中小微企業開拓ESG機遇

為促進可持續發展並應對環境、社會和公司治理（ESG）倡議的不斷增長需求，環境、社會及治理公會（ESGC）論壇已被宣布為年度重點活動。該論壇旨在為業界利益相關者提供一個重要平台，共同探討ESG問題。今年我們與建築業議會（CIC）共同主辦，一起推動可持續實踐。此次論壇也是世界中小微企業日2024的首發活動，旨在為中小微企業提供一個平台，通過達到ESG標準和完成報告，獲得融資、商機和提升競爭力的機會。

《ESG公會論壇2024： 助力中小微企業探索ESG機遇》

日期：2024年6月25日（二）

時間：下午2時30分至5時30分

地點：零碳天地（九龍灣常悅道8號）

*活動會以英語進行

立即登記：https://bit.ly/4ctRuCe

香港建造業一直是我們城市的重要支柱，為經濟發展和城市建設做出了巨大貢獻。然而，作為建造業中的中小微企業（MSMEs），在推行ESG倡議時會面臨著一些挑戰。首先，中小微企業通常面臨融資的困難。由於缺乏資金和資源，他們可能無法承擔實施可持續發展項目所需的成本。此外，他們可能缺乏對ESG融資機會的了解和機會。其次，中小微企業在實施ESG時可能面臨技術和知識的不足。他們可能需要更多的指導和培訓，以了解如何將ESG原則融入他們的業務運營中。另外，中小微企業在應對ESG監管要求方面可能感到困惑。他們需要了解相關的法規和標準，並確保他們的業務符合這些要求。

為了以上問題，ESGC論壇2024安排了以下內容：

1. 專家演講：知名專家，包括聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會代表、建造業議會和業界領袖，將分享市場ESG趨勢、法規環境和中小微企業的機遇。

2. ESG融資機會：分享針對建造業中小微企業量身定制的實用ESG相關供應鏈資金方案。探索為可持續發展項目如何獲得融資和將ESG實踐融入業務運營的創新方法。

3. 業務機遇和合作夥伴關係：與建築環保評估協會、蘇黎世保險(香港)、香港蜆殼有限公司等行業專家互動，他們將分享建造業可持續發展生態系統中的業務機遇和合作夥伴模式。發現合作如何推動創新、增長和共享價值，造福所有利益相關者。

4. ESG法規導航：咨詢公司香港立信德豪和普華永道顧問將提供有關應對ESG要求的戰略指導。學習如何有效地將您的ESG標準相契合，提升聲譽，並開拓新機遇。

5. 分享成功案例：從香港機場管理局和HACTL分享的鼓舞人心的成功案例中學習，他們如何利用可再生柴油減少碳足跡，並提升在建造業中的業務潛力。

此次論壇的目標是建造業生態系統的主承包商、分包商、材料供應商和咨詢公司。作為ESGC的年度重要活動，我們期待與您共同探討ESG議題，促進業界的可持續發展。

期待與您一起慶祝世界中小微企業日，擴展知識，與行業領導者建立網絡，並探索合作機會，使您的中小微企業邁向可持續的未來。

立即登記活動 ！期待在這場具有轉型力量的活動中與您見面！