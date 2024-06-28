慶祝世界中小微企業日的力量：ESG公會對可持續發展的支持

今天是世界中小微企業（MSMEs）日，我們與全球社會一起，承認並慶祝中小微企業在經濟、創新和就業創造方面的卓越貢獻。以「利用中小微企業的力量和韌性加速可持續發展」為主題，ESG聯盟驕傲地重申其堅定不移的承諾，支持並倡導符合其使命的ESG計劃。

ESG公會的一個旗艦活動是於6月25日成功與聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會及建造業議會舉辦的ESGC 2024論壇，該活動促進了知識共享、合作與共同成長，共有12名來自金融界，建造業，保險及官方機構的專家，14家支持單位及合作夥伴參與，吸引了超過100名中小微企業代表參加。這次獨家活動為中小微企業提供了一個平台，讓他們共同學習、討論和推進其ESG旅程。

認識到中小微企業在採用可持續實踐、獲取資金和應對監管框架方面所面臨的獨特挑戰，ESGC 2024論壇旨在正面解決這些問題。ESGC執行董事周憲本先生強調，ESG實踐對中小微企業的長期成功和競爭力至關重要。

「ESG論壇2024提供了一個平台，為中小微企業提供所需的知識、工具和資源，以擁抱可持續性並推動積極變革。」周先生的回憶。

作為ESG公會，他們倡導中小微企業為實現可持續發展目標（SDGs）作出貢獻。他們理解中小微企業面臨的獨特挑戰，包括有限的資金獲取、需要採用可持續實踐以及應對複雜的監管框架。通過他們的倡導努力，他們致力於提高認識、促進支持性政策並促進合作夥伴關係，讓中小微企業能夠在可持續的環境中蓬勃發展。

這次活動，他們非常感謝各方面的支援機構，如香港中小型企業總商會、中小企可持續發展學會、CMA 檢定中心、香港理工大學科技及創新政策研究中心、香港建築師學會、香港立信德豪風險管理諮詢服務公司 、建築環保評估協會、HK01、香港空運貨站、星展企業及機構銀行、保誠香港和蘇黎世保險。他們旨在為中小微企業創造一個有利的環境，提供財務解決方案、商業機會和ESG計劃的資源。

他們堅信中小微企業具有推動積極變革的轉型力量。通過採納ESG原則，中小微企業可以提高其競爭力，吸引負責任的投資者，並為更可持續和包容的經濟作出貢獻。他們敦促中小微企業將ESG實踐視為戰略優勢，不僅有助於自身的成長和韌性，也有益於社會和環境。

在世界中小微企業日，ESG公會與全球中小微企業站在一起，共同努力實現可持續增長和發展。通過像ESG公會論壇這樣的計劃和其持續的倡導努力，他們堅定不移地支持中小微企業的ESG旅程，促進合作，並創造一個有利於其成功的環境。我們可以共同利用中小微企業的力量和韌性，加速可持續發展，為所有人創造更光明的未來。