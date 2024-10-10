加沙戰爭一周年｜戰下兒童付出沉重代價痛失父親和截肢的手

加沙戰事一周年，干戈未息，人道危機未止。在加沙，沒有一個兒童是安全的。他們沒有參與衝突和戰爭，但卻付出了最沉重的代價。過去一年，超過14,100名兒童在加沙被殺害，140多名兒童在西岸被殺，37名兒童在以色列被殺。在加沙工作的救助兒童會工作人員表示，當地的兒童正努力應對失去家園、摯親和安全的問題，他們的童年被戰爭摧毀。



圖、文：救助兒童會



在加沙工作的精神健康及社會心理支援協調員Israa Al-Qahwaji訴說了一個令人痛心的經歷。協調員Israa心理輔導的工作中遇見了一個男孩。男孩的爸爸在一次炮彈襲擊中喪生，男孩也失去了一隻手掌。

這件事對男孩造成了極大的打擊，使他的情緒低落，無法表達他所經歷的事情和感受。救助兒童會的人員嘗試使用不同的治療方法，包括遊戲治療和繪畫，希望能幫助他打開心扉。

他慢慢地開始表達自己的感受，提到自己有多想念爸爸，擔憂未來的生活會因截肢而改變。他念念不忘從前的快樂日子，但如今失去手掌，他再也不能像以前那樣手舞足蹈地玩耍，截肢也影響了他的活動能力，破壞了他與同伴朋友的關係，漸漸被孤立起來。

圖為加沙地區一個為流離失所的家庭設置的遊樂場。（救助兒童會）

在救助兒童會的輔導工作中，輔導員讓男孩用黏土捏出他希望實現的願望。他小心翼翼地捏出了一間房子，象徵着他在轟炸中失去的家。完成後，他轉向輔導員問道：「現在，你能把我的爸爸和手還給我嗎？」這個願望讓人感到無比痛心。這讓我們深刻感受到兒童的失落感是多麼沉重。

每一個兒童都應該擁有一個安全的童年，而不是在恐懼和痛苦中成長。救助兒童會呼籲立即停火，讓無辜的兒童和家庭免受戰爭的摧殘。

圖為加沙代爾拜拉赫（Deir Al-Balah），37歲的Somayya和孩子在他們的帳篷內。（救助兒童會）

救助兒童會 (Save the Children) 相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，我們竭盡所能，在平日及危難時刻，讓兒童健康成長，並獲享學習機會和受到保護。憑藉100多年的經驗與專業，我們是世界上首間的獨立兒童機構—致力改變生命和我們共享的未來。

救助兒童會在約120個國家開展工作，成立於2009年的香港救助兒童會是全球運動的一分子。我們與兒童、家庭、學校、社區和我們的支持者合作，為香港和世界各地的兒童帶來持久的改變。

如欲了解更多，瀏覽我們的網站，或追蹤我們的Facebook、Instagram、LinkedIn及 YouTube。