菲臘親王逝世│落難王子遇上最矜貴公主　相伴73載婚姻得來不易

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-09 19:41

英國菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）逝世，終年99歲，其與英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的愛情故事長逾70年，打破英國王室歷來紀錄，一直為人津津樂道，但可能出人意料的是，菲臘親王1999年回答記者問題，講述自己認為大眾如何看待他時，他稱「我想，應該是一個落難丈夫（refugee husband）吧。」 菲臘親王最初走進英國王室之時，的確被視為外國「窮親戚」，他有貴族身份，但屬於來自希臘的落難王子、無權又無實。他遇上英國最矜貴公主、當時的王儲伊利沙伯，兩人結婚初期在英國王室也引起大大小小爭議，幸在結婚多年後，他對王室多年的功勞，終贏得眾人尊敬。

英女王8歲初識菲臘親王

菲臘親王與英女王的首次見面是在一場婚禮，1934年，菲臘的堂姊、希臘與丹麥的瑪麗娜郡主（Princess Marina of Greece and Denmark）與英國的根德公爵結婚，成為根德公爵夫人，當時8歲的伊利沙伯與13歲的菲臘均前往到賀，在這個場合下，伊利沙伯首次看到她的疏堂表哥菲臘（兩人都是維多利亞女王後代）。

5年後的一次軍事學院參訪，成為兩人戀情爆發的契機。1939年，伊利沙伯隨家人到訪位於英格蘭達特茅斯（Dartmouth）的皇家海軍學院，當時有兩個巧合，第一是菲臘正是學院內的學員，第二是該時英國正爆發水痘與流行性腮腺炎，伊利沙伯與妹妹瑪嘉烈公主無法到處玩耍，於是便走到學院校長的居所，正好給予伊利沙伯與菲臘更多相處機會。

菲臘親王：圖為1967年7月，菲臘親王練習打馬球。（Getty Images）

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伊利沙伯的家庭女教師克勞福德（Marion Crawford）後來表示，伊利沙伯當時已深深迷上性格外向、愛好運動的菲臘，全程把目光放在菲臘身上，菲臘帶伊利沙伯到室外的網球場玩耍，表演輕易跳過網球場的繩網，讓當時的伊利沙伯更是「驚嘆」。

在往後幾天行程中，菲臘也陪伴英國王室成員，與他們一起用膳，伊利沙伯經常向菲臘提問、展現出對他的巨大興趣，就連菲臘的叔叔路易斯（Louis Mountbatten）也留意得到，他後來在日記中，形容菲臘這次陪伴伊利沙伯姊妹的行程「非常成功」（a great success）。在旅程後，菲臘與伊利沙伯也保持書信來往。

1943年，菲臘趁聖誕到訪溫莎堡時，旁觀者已能看出兩人相戀的徵象，伊利沙伯把菲臘的照片放在壁爐架上，菲臘在二戰打仗期間也帶着伊利沙伯的照片。

1947年，戰後回到英國的菲臘親王。（Getty Images）

外國「窮親戚」 兩人結婚前先隱瞞一年

到了1946年，菲臘正式向當時約20歲的伊利沙伯求婚，歡天喜地的伊利沙伯當場答應，但事實上時任國王喬治六世有點擔心，他表示女兒太年輕，故此要求兩人先等一年時間，待伊利沙伯21歲時，才向外公布婚訊。

王室希望兩人先隱瞞婚訊的原因，其實還在於王室周圍的朝臣不見得歡迎菲臘。雖然菲臘在名義上是貴族，他與伊利沙伯同樣是維多利亞女王的後代，但與伊利沙伯的地位懸殊：菲臘出身自希臘王室、1921年在希臘出生，當地政局不穩，又與土耳其爆發戰爭，結果在菲臘還是手抱嬰兒的時候，希臘王室成員就遭流放，菲臘空有貴族名銜，實際是「窮親戚」，家庭不時要為財政問題憂心，希臘王室與英國王室的差距，更加「不止一條街」。再者，菲臘有3個姐姐都是嫁給德國貴族或軍官，被指與納粹有聯繫，也引來英方疑慮。

另一邊廂的伊利沙伯，則是英國王儲、堪稱全球最矜貴公主，幸好她一心要嫁給菲臘，國王喬治六世也心疼女兒，並未阻止兩人交往，1947年7月，王室公布兩人即將結婚的喜訊。

為迎娶伊利沙伯 放棄希臘丹麥王室頭銜

兩人結婚是開心事，但對於菲臘親王來說，他也有不少犧牲，他捨棄希臘王室與丹麥王室的名銜，正式入籍英國，他原本沒有姓氏，於是使用母親的家族姓氏蒙巴頓（Mountbatten），以英國平民身份迎娶伊利沙伯，但對他來說更大的犧牲，應該是離開海軍工作，變成全職的王室成員。在婚後，由於伊利沙伯對吸煙的厭惡，他也放棄了抽煙的習慣。

1947年11月20日，兩人在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）大婚。在這場婚禮上，菲臘的一眾姐姐全數未獲邀出席，外界認為背後原因是她們與納粹的關係。

1947年，菲臘親王與英女王伊利沙伯二世結婚。菲臘捨棄了原有的身分，入籍英國王室。（Getty Images）

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姓氏爭議：為何我不能讓子女繼承我的姓氏？

伴隨兩人結婚的問題是姓氏爭議。西方有冠夫姓傳統，菲臘也一心希望伊利沙白冠夫姓，但明顯這不獲英國王室成員與官員接納，一旦王儲伊利沙白改姓，那麼英國的溫莎王朝（House of Windsor），未來也可能要改名為蒙巴頓王朝（House of Mountbatten），英國朝臣並不想這樣。

在菲臘夫婦的子女出生後，有關矛盾加劇，兩人在1948年及1950年生下查理斯王子（Prince Charles）與安妮長公主（Princess Anne），他們應該用誰的姓氏？菲臘爭取孩子繼承自己的姓氏，但遭到阻撓，子女最後均冠以女王的姓氏，此舉令「王夫」菲臘相當不滿，他曾經私下埋怨。

到了1960年，英國終於修訂法例，讓英女王與菲臘親王的父系後代採用混合姓氏「蒙巴頓—溫莎」（Mountbatten-Windsor），此後，兩人也再生下兩名兒子，即安德魯王子（Prince Andrew）與愛德華王子（Prince Edward）。

我是全英國唯一不能讓子女繼承我姓氏的男人。我什麼都不是，只是一條該死的變形蟲。 菲臘親王

菲臘結婚後曾想過重拾在海軍的事業，但當然，最後也未能成事。

我以為我會繼續在海軍的事業，但很明顯是沒有希望了...... 這沒有選擇，它就這麼發生了，你只能妥協，這就是人生，我接受，我試着活出最好。 菲臘親王

1997年戴安娜逝世的葬禮一幕，菲臘親王（左一）帶着兒子與孫子們走在戴安娜的靈柩後。（Getty Images）

為女王獻計 貢獻良多

伊利沙伯在兩人結婚後的5年繼位，雖然菲臘親王「闖入」英國王室時有不少爭議，他也有不少抱怨，但在多年以來，菲臘親王一直貢獻良多，尤其到了1997年戴安娜王妃車禍身亡時，菲臘親王起了關鍵作用，他以自身經歷，與年幼的威廉王子和哈里王子分享失去母親的感受，同時成為兩人成長的榜樣，使他們在有驚無險下茁壯成長。

在近年，菲臘親王也教導威廉王子的妻子凱特如何融入王室生活，成為如他一般的配偶，使他於這60多年間一手建立的王夫或王后的模範延續下去。

除了在家庭外，菲臘親王亦於國事上分擔了英女王的責任，每次陪伴妻子到訪學校、醫院等地方，在災難現場與她共同度過，又一同接見外國貴賓，走過社交場合中的政治角力。一直到了2017年，菲臘親王才正式退休，卸下所有公務。

菲臘親王：圖為2015年3月，英女王與菲臘親王在倫敦參加一場活動，鏡頭捕捉二人牽手一刻。（Getty Images）

在位60多年，菲臘親王向英女王獻計無數，帶來不少正面影響，早在1956年，他就成功說服英女王打破平民貴族的隔閡，邀請各界人士作非官式的聚會，不論藝人、記者，還是工程師及企業家均會獲女王召見，同時女王亦藉着這些聚會接觸社會上不同階層人士，好讓女王能體察民情，不斷革新王室制度，以適應新時代。

他還提議開放王宮予公眾參觀，又在溫莎堡等王室領地設立商店，售賣領地耕種出來的農產品。不曾停下來的開放步伐，在希臘親王的建議下只會快不會慢，連女王的私人畫廊都開放予公眾欣賞。另外，菲臘親王又設立連香港人也受惠的愛丁堡公爵獎勵計劃（本港愛丁堡獎勵計劃97年後改稱為香港青年獎勵計劃）培育年輕人，再次將王室與民眾的距離拉近。

踏入2000年，菲臘親王年事已高，逐漸減少露面，至2017年決定退休卸下公務。（Getty Images）

在結婚50周年時，菲臘親王與英女王分別這樣說過。

簡單來說，他一直是我力量的來源，長伴我走過這麼多年，我、他的整個家族還有英國與很多其他國家，都欠他非常多，遠超過他所說的。 英女王伊利沙伯二世

菲臘親王與英女王：左圖攝於2007年、兩人結婚60年時。右圖攝於1947年，兩人結婚後度蜜月（Getty Images）