日本34歲前小混混開「不良少年時裝店」致富　服刑出獄有95折優惠

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在日劇《我是大哥大》中，高中生三橋和伊藤，為了在新學校實現帥氣的「轉校亮相」在開學的前一天，去理髮店做了「不良少年」的髮型，成為學校裏的扛把子（編按：意思是一個團體中的老大），嘗試那些老師家長絕對禁止的事。

搭訕、欺負喜歡的女生，想必在很多人青蔥歲月裏，都對成為「不良少年」蠢蠢欲動。那時的小年輕們最直接的行為就是抽煙喝酒燙頭，還要買一身「架勢」的衣服。

而在日本的新潟縣，就有一家專門生產售賣不良少年服飾的服裝公司……（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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話說回來，雖然年輕人都會有些不成熟、衝動的想法，但是千萬不要真的去打架鬥毆，做違法以及傷害自己和對方身心的事。

就如《我是大哥大》裏，小栗旬客串的理髮師，在給三橋做「不良少年」髮型時的告誡，不要給愛你擔心的人添麻煩哦~！

【延伸閱讀】中國漢服比不上日本和服？成都一場公關災難意外令無數網友改觀（點圖放大瀏覽）：

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但古裝也不等於漢服　點擊了解更多常見誤解及當日更多現場美照▼▼▼

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中國傳統服飾被指源自韓國引爆推特大戰　兩地網民掀漢服vs韓服PK賽（點圖放大瀏覽）：

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【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】

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