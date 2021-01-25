反制新聞付費│Google為何敢威脅澳洲　卻向法國「妥協」？

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-01-25 18:40

上周末，美國搜尋引擎巨企Google就着向本地新聞內容付費一事，先後對澳洲及法國兩個國家作出迥然不同的處理方案：Google「威脅」澳洲政府擱置出台新聞媒體協議規範（News Media Bargaining Code）草案，揚言將抽起當地搜尋功能服務；但卻同時願意向法國本土新聞媒體付費「買內容」。 霎眼看來，Google處理向新聞媒體付費問題上相當不一致。但要了解Google之所以會對法國「妥善」而又選擇對澳洲「強硬」起來，實在需要理清一些細節。

Google與澳洲和法國的新聞媒體最新談判現況的相關新聞及引伸討論，大約自上周五（22日）起開始發酵。

1月22日，Google澳紐董事總經理以視像形式在澳洲出席參議院的聽證會。（美聯社）

由於在互聯網資訊爆炸時代下，新聞媒體的收入盈利愈來愈少。澳洲政府認為科網公司為網絡使用者提供搜尋結果的同時，有採用到當地新聞媒體的內容，因此需要向新聞媒體的新聞編採工作付費，相關付費內容是包含到搜尋功能內搜索到的新聞內容。

澳洲參議院在上周五舉行相關草案聽證會，預料在二月份提交報告。

圖為澳洲國旗及Google標誌設計圖片。（Reuters）

至於在法國，Google則在上周四（21日）與代表法國本地新聞媒體的業界聯盟APIG對外公布聯合聲明，它們雙方已談妥協議，明確說明Google需要就旗下新聞內容的發布向法國當地新聞媒體提供版權報酬。聲明並沒有提供相關版權報酬的細節。

而且，Google亦會與個別新聞媒體展開授權磋商。目前，Google已與當地大報《世界報》（Le Monde）和《費加洛報》（Le Figaro）簽妥合作協議。

令人相當不解的是：為何Google對澳洲和法國的新聞媒體取態如此不同呢？

圖為法國巴黎附近金融區的一個Google公司標誌。相對澳洲，Google對法國新聞媒體則「友好」得多了。（Reuters）

大議題下的細節差異

首先是Google與新聞媒體協議內容細節的差異。在法國，新聞媒體是讓Google在去年底推出的News Showcase平台發布其生產的新聞內容之精選摘要（snippets），從而獲得Google版權報酬。

然而在澳洲，當地政府及新聞媒體業界目前討論法案，所針對的是一整個Google搜索引擎體系，意味着網絡使用者搜尋到某新聞連結，Google就需要向相關新聞媒體付款給予報酬。換言之，由於這關乎Google一整個搜尋引擎服務的搜尋結果，而非單一服務功能，所涉及的範疇自是比起法國案例就大得多了──Google方面提出的理據是：澳洲政府此舉直接是與互聯網自由分享資訊的運作原則相悖，並決定不惜與澳洲鬧僵，威脅將搜尋引擎業務撤出澳洲。

2018年，德國柏林示威者在一次抗議活動中高舉反Google霸權的宣傳品。這幾年以來，歐盟對科網巨頭的規管愈來愈多，相關監管規範也相對成熟。（Getty）

歐盟反壟斷立法成熟

除了談判細節差異之外，當然澳洲與法國的談判背景都各有不同。

2019年，歐盟已修改版權法規，要求Google等科網平台企業需要為其用家作出的侵權行為負責。後來的新規定也要求搜尋引擎和社交媒體平台若展示新聞媒體所生產的內容，便需要向新聞媒體分享收益。

根據CNN的報道，法國是暫時已將這套歐盟版權法規微調並移植入國家法律的唯一一個歐盟國家，而預計其他歐盟國家亦會陸續於今年6月7日的限期前完成相關的國家立法。

加上歐盟過去數年，向美國科網巨頭發出極為強硬的反壟斷訊息，雷厲風行地祭出各項調查。對科網巨頭而言，這也是一條強烈的警戒訊號。

歐盟針對互聯網新聞內容的版權法規相對成熟，Google能夠「走盞」的法律真空條件也就少得多了。（美聯社）

在市場營商角度而言，歐盟始終是4億人的龐大市場，由此積累的籌碼也就多了。一旦Google公然與歐盟鬧翻，來自歐盟的圍堵力量不容忽視。而法國作為歐盟成員國的「老大哥」，話語權自是更大。

因此，Google對澳洲與法國在新聞媒體談判的議題上之所以出現如此大的態度落差，或是能夠在從政策細節、反壟斷立法進程和市場營銷這三方面細節位所理解。