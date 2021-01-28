GameStop AMC爆升成股壇熱話　散戶如何戰勝對沖基金｜新聞教室

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-28 15:34

電子遊戲零售商遊戲驛站（GameStop，GME）股價從本周初到今日已經爆升幾倍，紅迪網站（Reddit）散戶迫得對沖基金Melvin Capital認輸，被喻為是「大衛戰勝哥利亞」。華爾街這周究竟發生了什麼事？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，遊戲驛站和其他零售店一樣遭到沉重打擊。雖然仍然維持營業，不過大部份人都看淡前景。公司因此成為了沽空者的目標。

一般而言，投資者都會採取「低買高賣」的策略賺取利潤。沽空者所做的卻是相反，他們將借來的證券出售，並計劃於較低的價位購回證券，賺取差價。但假如證券價格不跌反升，沽空者就要被迫平倉或購入證券減少損失。而這些沽空者通常都是對沖基金。

沽空者的惡夢要從兩周前說起。遊戲驛站1月11日宣布加入三名新董事。利好消息導致有沽空者平倉，從而推高股價。隨愈來愈多網民押注看好，再加上得到特斯拉（Telsa）創辦人馬斯克（Elon Musk）加持，雙雙帶動股價上揚。沽空者急於平倉，股票出現超額需求，價格飆升，形成挾淡倉（short squeeze）的情況，沽空者只能夠於更高位購回股票，最後損手離場。

圖為2021年1月27日，交易員於美國紐約證券交易所工作。（美聯社）

遊戲驛站1月27日收市報347.51美元，較1月13日收市價31.40美元勁升十倍。雖然部份價格都是由於沽空者平倉所推高，但散戶的力量仍然不容忽視。有人認為，當大量普通投資者團結一致時能夠構成影響力，或會成為對更大勢力例如對沖基金的制衡。正如美國民主黨參議員參議員沃倫（Elizabeth Warren）所指，華爾街大戶一直都將股市當成賭場。如今散戶只是用其人之道還治其人之身。

目前沒有證據顯示整個現象牽涉非法行為，不過已經吸引到政府的關注。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，華府的經濟團隊正在密切監察相關情況。麻省監管者高爾文（William Galvin）相信聯邦政府最終會出手，但他也將情況與1999年科網股泡沫相提並論，認為市場投機情況已經達到危險的水平。

這股「一夜致富」的熱潮未知何時落幕，但挾淡倉所致的泡沫最終必定會爆破，股價終將回歸到以往的水平。從歷史來看，沒有股票長升長有，只會隨時間逐步反映出公司預期未來收益。當AMC娛樂控股公司（AMC）、Bath & Beyond（BBBY）甚至美國航空公司（AAL）都被吹捧成為下一個遊戲驛站的時候，散戶都必須緊記投資涉及風險。