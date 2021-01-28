孟加拉：危機加劇　羅興亞難民心理狀態面臨崩潰

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-01-28 13:00

儘管疫情初期，各地難民營令人擔憂的情況引發了不少媒體關注，但隨着時間的流逝，難民營的狀況再次被人們遺忘。 2015年及2017年，緬甸政府對羅興亞穆斯林難民愈演愈烈的嚴峻手段乃至迫害，曾引發兩輪嚴重的難民危機，導致超過72萬羅興亞難民逃往孟加拉。而在孟加拉羅興亞人聚集的難民營，未有明顯改善的生活條件在疫情夾擊之下，進一步加劇一場心理狀態的危機。 撰文：無國界醫生

羅興亞難民法魯克（Faruk）住在孟加拉科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）營地。他說：「沒有人想做難民，這裏的生活不易過。我們每天都像過着監獄般的生活，不能離開難民營範圍，要得到特別批准或有特殊情況才能獲准離開，例如出外求醫或出現緊急情況」。他續道：「我有時會咬自己，看看還有沒有感覺，也試過自殺。」

在過去三年多，科克斯巴扎爾的羅興亞難民都活在極為擠迫的難民營內。他們對未來感到絕望，加上沒有合法身份，導致心理健康受到影響。2019冠狀病毒病大流行為他們的生活增加了更多限制和壓力。除了疫症大流行，難民營內的生活沒有任何改善跡象。為了解決過度擠逼的問題，營地重新安置部分難民，更令難民感到不安。

早在2015年就已經有傳聞指難民營將會搬遷到藤加查爾（Bhasan Char）。藤加查爾距離大陸30公里，是一片沉積而成的島嶼。2020年12月，傳言最終成真——由於出現2019冠狀病毒病疫情，於5月約有300名在海上獲救的羅興亞難民被轉送到該島進行隔離。

這批難民一直沒有離開該島，外界對島上難民在拘留期間的狀況所知甚少。2020年12月初，再有1,600多人從科克斯巴扎爾的難民營轉送到該島。目前為止，估計已經有超過3,000人被送往藤加查爾，相信還有更多羅興亞人將會被陸續轉移到此地。當局聲稱該島估計可容納10萬人。各個獨立人道組織，包括聯合國仍尚未能進入該島，使外界更加關注島上情況。

最近，在孟加拉的另一個營地——諾亞巴拉（Nayapara）難民營發生火災，約有550間營房被焚毀。據報導估計，大火影響約3,500名居住於當地的難民。雖然火災沒有造成死亡，只有少數人受輕傷，但對居民的日常生活卻有極大影響。

以前難民營主要依靠人道救援組織提供醫療、食物和水，但自2019冠狀病毒病爆發後，為了減少人員活動和防止病毒傳播，物資分配量已經大減80%。難民營社區依靠人道援助，現在卻屢受限制，難民所得的援助大幅減少，影響極大。營內居民每天掙扎求存，為的只是取得基本生活所需，而營內的氣氛也變得越來越緊張。

壓力因素不斷累積，加重了孟加拉羅興亞難民的心理壓力，繼而也加劇難民的生活困境，還引發了最近一些暴力事件。

阿西亞特（Asiya）來到無國界醫生在庫圖巴朗（Kutupalong）的醫院時，顯得非常緊張。她想訴說自己在去年10月的經歷，當時兩個羅興亞人群體在難民營爆發了長達12天的衝突。

她以顫抖的聲線描述自己在暴力事件發生時的所見所聞：「衝突爆發時，家中沒有男人，我們聽到槍聲後便立即把所有門關上，並竭力保持沉默。我和孩子躲在廚房裡，這樣便沒有人可以攻擊我們，當地我們都非常害怕，也很震驚。」

衝突後，許多難民和家人都離開了本來暫住的地方，搬到營地內其他未受衝突影響的地方。我們在當地的團隊和一些受到心理創傷的難民交談，發現他們連去醫院、醫療站和診所尋求基本醫療服務也感到害怕。

無國界醫生的心理健康活動主管洛斯托斯（Kathy Lostos）表示，雖然最近局勢升級，但前景並非絕無希望，故可以採取措施，改善難民營居民的處境和他們的心理健康。她說：「要改善心理健康，最好的辦法就是建立安全感。增加安全感的最重要因素是對自己的未來有一定程度的掌握和自主，例如讓社區參與決策過程，或者增加對未來的把握和自主感覺，這些方法都有助於減輕創傷的長期影響。」

「如果群體的前路未明，而且沒有融入社會，便會缺乏安全感。人們覺得生命受威脅，便會感到無助，認為『我做甚麼都不重要』，這些想法會對心理健康構成嚴重影響。」

萊拉是在庫圖巴朗醫院幫忙的義工，正與無國界醫生的人道事務主任交談。因受過去創傷經歷影響，萊拉容易變得不安焦慮，會不時重覆某些動作以控制情緒。（無國界醫生）

萊拉（Laila）是庫圖巴朗醫院的一名義工。她和家人與父母住在學校裡，也經歷過暴力事件。她說：「我們離家已將近20天，現時在難民營內的學校避難。」

萊拉說話時，手裡拿著一張紙，把它翻完又翻。我們的心理健康工作人員發現她很少跟別人有眼神接觸，看來是想通過重覆動作來控制情緒。她說：「我感到緊張，一想起將來，便會覺得非常沮喪，開始覺得未來沒有希望。我們被困在營裡，行動受到限制，不可能找到工作，生活變得更加艱難。」

即使居民要面對許多日益嚴峻的挑戰，難民營內仍有人抱持一絲希望。法魯克說：「我仍有很多夢想，例如到其他地方探索，也想返回阿拉干（緬甸若開邦）的家。」