移民加拿大｜加國移民法律專家：或二萬人離港　將屬香港損失

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-02-09 19:36

加拿大移民部（IRCC）日前宣布，香港畢業生可以於2月8日起申請一種新的3年開放工作許可證，爲獲得永久居留權鋪路。當局短期內還會推出另外兩種獲得永久居留權的途徑，為具至少一年加國工作經驗並符合相關語言和教育標準，以及從加國大專院校畢業港人而設。 《香港01》為此訪問了提供移民服務超過29年、在全球設有20多個辦事處的哈維律師集團（Harvey Law Group，HLG）全球管理合夥人Jean-François Harvey，進一步了解今次專為香港人而設的移民計劃。

Jean-François Harvey在香港生活了接近20年，自1992年起一直從事移民法和加拿大法律的相關工作。他對記者坦言，對於今次加拿大當局的計劃所展示出的靈活程度感到非常驚訝：「老實說，這是我整個職業生涯以來見過最靈活的計劃，對畢業生來說無疑是個門戶大開的措施。」

這工作許可證由今年2月8日起接受申請，直至2023年2月7日。他認為計劃對於那些想移居加國的人來說是個好消息，而開放式計劃意味着沒有語言要求、也沒有最低資金要求，他說：「當局真的希望申請人覺得加拿大經已準備好讓他們於數星期內搬過去，故它亦是個非常迅速的計劃。」

Harvey表示，是次計劃是前所未有的具靈活性。（Getty）

簽證對僱主具吸引力

Harvey預計其他計劃的細節將於一、兩個月內公布，由於新計劃屬開放式工作簽證，此一簽證類別沒有任何工種限制。除了不限工種，開放式工作簽證讓僱主不必經過其他工作簽證的繁複程序便可聘用申請人，對當地僱主來說更具吸引力。Harvey表示：「因此申請人將和其他加拿大人一樣處於相同的位置申請工作。」

作為資深的移民法律顧問，Harvey表示加拿大雖然是個熱情友好的國家，但畢竟社會文化和香港截然不同。他指出：

即使你已取得工作簽證，我們也不建議申請人立即動身前往加拿大，因為一切需要時間準備，而不只是花費積蓄來找工作。

而且，目前只有已成功求職者才能在疫情期間獲得旅行限制的豁免。

申請人或不應過急行事，做好求職等移民準備。（Getty）

他強調申請人必須按部就班，正如他所一向從事的一條龍移民顧問服務一樣，他們會安排教育專家為有子女的家庭會面，確保他們在到埗加拿大以前為子女搵學校等等，他指出應預留時間做好移民他國的準備工夫。

此外，他又提醒申請人在填寫申請資料時應小心謹慎，注意看清表格內每個細節，因為申請工作簽證不像申請信用卡等情況，若漏報資料或會被加拿大移民當局視為刻意隱瞞，或會被禁止進入加國五年。Harvey表示：「對於申請人的最佳建議是，應向加拿大移民局開誠布公，如實申報。」

或二萬人申請 加拿「大」勝

翻查教育部門的畢業統計數據，Harvey保守推算每年約有4萬人畢業，若以五年基礎計算則有近20萬人符合資格申請。他估計將有兩萬名香港畢業生申請該計劃，「這對加拿大來說是個重大勝利，同時也會是香港的重大損失。」他並估計，合資格人士就算只有5%申請，加上其配偶和子女，保守計也在一至四萬人的範圍之內。

他又指出，由於計劃沒有規定工作和移居的目的地，故他鼓勵申請人自行探索不同的城市，不必規限自己。除多倫多和溫哥華兩大熱門城市外，他認為：

埃德蒙頓（Edmonton）、卡爾加里（Calgary）、維多利亞（Victoria）等也是許多港人熟知而又受歡迎的城市，另外對喜愛北極熊的人，也可以選擇去黃刀鎮（Yellowknife）。

埃德蒙頓（Edmonton）是港人熟知且受歡迎的城市。（Getty）

此外，他表示對於喜歡法國美食和法國文化的人來說，蒙特利爾（Montreal）也是個理想目的地，有着與加拿大其他地區完全不同的生活方式。他重申一旦疫情過去、經濟復甦，這些城市也將依舊蓬勃發展。

儘管加拿大目前的就業情況跟其他國家一樣也步入寒冬，但他指出已有跡象表明，情況或在今年春季有所改變。Harvey的建議是，雖然目前大家也在等待疫情好轉，但申請人應把握在這兩年有效期內，及早申請工作簽證，同時開始留意加國就業市場，他說：「現在是開始求職的好時機，因預計加國將和世界其他地方一樣在疫情緩和後迅速反彈，迎來蓬勃發展。」

加拿大和香港的社會文化大不同，港人應及早適應。（Getty）

須適應職場文化和空閑時間

Harvey又指，即使在疫情下，加拿大就業情況也不算差，當局確保了許多人維持工作和收入。他預期當地就業市場中，貿易、工程、化學和IT等也有較大人力需求，其中部份貿易相關職位，收入或比大學工作的要好。他重申：「加拿大在疫情前經濟向好，各行各業均有人力需求，此外加國向來是服務業為主的國家，服務業相信亦有龐大需求。」

預料加拿大對工程、貿易、服務等行業有較大人力需求。（Getty）

對於坊間不時傳出，港人在加拿大求職時面對在港工作經驗不被承認的情況。Harvey認為，加拿大僱主普遍重視各地工作經驗，故認為有關說法並不準確。他以自己公司為例，表示一向有聘用了來自世界各地的人才，也會考慮其他國家的工作經驗。

最後，他提醒港人移民加國，要盡快適應當地職場文化和多出來的工餘時間，他表示：「加拿大是奉行朝九晚五的國家，重視工作與生活平衡。而且有許多假期，最佳的例子是產假有最多兩年，男士侍產假亦有三個月（魁北克則是一年）。」 根據他的經驗，港人移民加國最大的調整就在於工作與生活平衡，其客戶往往除了找到工作，還會找到新的嗜好、也有更多時間兼職讀書。