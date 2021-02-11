緬甸政變│政變會否引發外商撤資潮？ 港商最大憂慮外國制裁

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-02-11 13:54

緬甸本月1日爆發政變後，仰光等主要城巿的反軍方示威持續升溫，香港作為緬甸最主要外資來源地之一，政局未明難免為已於當地設廠或有意投資當地的港商帶來憂慮。這次政變會否引發撤資潮？投資者會否擔心「難得開放」的緬甸走上發展回頭路？ 七年前進軍當地的廠商、香港緬甸工商協會（HKMMA）會長傅晶（Gina）跟《香港01》分享看法。

自緬甸2010年改革開放以來，這個民風純樸的佛教國家，被視為東南亞巿場的「新金蛋」。不論地理或資源上都極具發展潛力，2016年民主政府上台以來，GDP增長幾乎每年都超過6%。2011年起，香港都為緬甸外資的三甲來源地，2019年至2020年的投資額更登至十年來的頂峰，高達14億美元，僅次新加坡。進軍緬甸的港商主要包括從事成衣、鞋履、電子製造及地產等。

緬甸政變引發示威，示威者舉起三隻手指作為反對政變的抗爭標誌。（AP）

稅務優惠、勞工成本低 十年勁吸外資

在政變發生之後，有大型外資廠商宣布擱置投資計劃。日本啤酒麒麟控股（Kirin Holdings）指緬甸軍方違反公司準則和人權政策，本月5日宣布終止與緬甸經濟控股公司（MEHL）的*合資夥伴關係。 9日，新加坡商人Lim Kaling也宣布退出投資與MEHL聯合投資的緬甸煙草公司Virginia。

*注解：緬甸經濟控股公司為緬甸軍隊提供福利基金管理的服務。它與麒麟控股共同持有緬甸啤酒有限公司（Myanmar Brewery Limited）及曼德勒啤酒有限公司（Mandalay Brewery Limited）。麒麟控股是這兩間公司的大股東。

緬甸由1988至2010年間受軍政府統治，社會幾近封閉，相信沒有緬甸人欲見國家走回頭路。 （AP）

Gina本身從事成衣製造生意，在內地廈門設立工廠多年，專門生產雨衣、滑雪服、風衣等功能性外套，至2013年，機緣之下參加了一個緬甸考察團後，決定於仰光設立首間東南亞廠房。由於製衣是需要勞工密集的行業，而緬甸的人口相比起周邊的老撾、柬埔寨要多，非就業人口較多，招聘工人上也是相對較易，工資也相對柬埔寨便宜一點。他們的工廠自2014年5月正式營運，目前有大約700-800名員工，逾九成半是緬甸人。

Gina指出，當初選擇投資緬甸而非其他東南亞國家，主要原因有二：首先，緬甸政府對外資提供免稅優惠，第二是廠商可以全權擁有自己的公司，不必一定要以跟當地人合作的形式，而且一切投資都是按照當地的投資法例進行，相關法例都是吸引和健康的。

兩屆政府 致力改善營商環境

在緬甸設廠已近七年，這裏的發展並沒有讓Gina失望。見證緬甸由軍方支持的「聯邦鞏固與發展黨」（USDP）過渡至昂山素姬（Aung San Suu Kyi）領導的全民盟（NLD）政府，Gina在廠商的角度而言，整體順利和理想的，新政府五年前上台，也致力改善當地營商環境。「在出口配套方面，初期是差一點，USDP政府期間所有流程時間也會較長，較慢。」Gina說，到緬甸做生意幾年後，都要習慢他們的步伐不能跟香港相比，事實上東南亞很多國家都是如此，緬甸絕非特例。

在2016年新政府（全民盟）上場後，很多流程都見進步，包括報關、出入口流程等已電子化，政府都在陸續增建道路及其他基建，碼頭貨櫃擠塞、打擊非法交通工具及白牌車等方面，都可見政府有切法去解決問題。

香港緬甸工商協會（HKMMA）會長傅晶

步入民主政制 工會勢力座大

緬甸由結束軍政府統治到進入民主進程十年，Gina形容也觀察到一些緬甸勞工階層的轉變，尤其是在民主政府上台之後，勞工更着重「民主訴求」，民間衍生越來越多的工會，但工人們往往對於一知半解的情況下就跟隨工會參與罷工或與資方談判，阻慢了生產進度。「工人要求民主，但整體的知識水平、文化教育偏低，以致在一知半解的情況下，易被工會利用。」

Gina透露，部分外資工廠自2015年尾開始已不時發生工人罷工的情況。Gina的製衣廠也在2019年試過一次，廠內三分一工人參與，在工廠門外聚集，更試圖阻止其他人入內上班。

她坦言，對於這種工會勢力越來越大的情況，是稍有不滿的。相反，今次政變和示威暫時對於工廠運作影響不大，主要影響是政變發生首日：「工人擔心政變影響交通及希望購買食糧，因此提早兩小時讓他們下班。上周大致都是一切正常。但周六（6日）起示威激化，這周也有工人請假上街，有的則擔心堵路因而告假留在家中。」

「不信緬甸會走回頭路」

目前，緬甸政局尚未明朗，對於Gina他們這類工廠而言，運作上不致有太大影響。香港緬甸工商協會（HKMMA）在2013年成立以來，至今會員約有50，多數成員都已於2013至2020年這段時間進入緬甸。作為外資廠商，Gina目前最擔心的是外國對緬甸實施制裁或撤銷對緬甸產品的稅務優惠。

如果這次事件未有談判結果或共識，我們的擔心就是我們的買家主要歐美，如果有制裁行動的話將會對我們有很大的影響，而對於緬甸當地影響也會很大，工人會失業。

她暫未聽到有港商打算撤出緬甸，目前都是觀望階段，希望未來一兩周政局會見明朗。她也預期，這次事件或會動搖到一些有意投資緬甸人士的信心。但Gina對目前情況仍表樂觀，認為緬甸軍方不會讓國家走上發展「回頭路」。

總結過去七年在緬甸營商的經驗，她感覺良好，其他東南亞國家同樣也有政變或工會等問題，作為投資外地的廠商也是難以避免，但形容緬甸勞工有心工作，做出來的質量也不錯，值得培訓及投資當地。