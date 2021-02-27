小花的味噌湯｜患癌孕婦兩難：明知孩子將沒了媽　應否生下來？

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-02-27 10:03

作為2021年的第一個爆款，《送你一朵小紅花》絕對有在元旦刷屏過你的朋友圈，他主要圍繞了兩個抗癌家庭，講述了一個溫情動人的故事。其中那一句「如果有一天我不在了，你們有想過沒有我的生活麼？ 」引起很多人的沉思。

這也讓日站君想到了日本的一位母親，她同樣患有癌症，在抗癌的五年內，她為即將沒有她陪伴的孩子留下了份最寶貴的遺產。

後來她的博客被丈夫整理，製成一本《小花的味噌湯》的隨筆集來鼓勵那些患有同樣病狀的人們，2015年，被拍成同名電影，治癒無數人。

決定把孩子生下來 成了一生最無悔的決定（點圖看看這感人的真人真事及電影劇照）▼▼▼

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在書中，有一封10歲的小花寫給媽媽的信：

「小花有件事想告訴你哦，所有的便當我都會自己做了！媽媽很吃驚吧？爸爸有次喝多了酒睡懶覺，沒給我準備便當。

最近我的拿手菜是咖哩飯和薯仔燒肉。我還想讓媽媽再教我彈鋼琴，托媽媽的福，在學校裡，阿花最拿手的就是音樂哦！我也想跟媽媽一樣，長大後成為一個會唱歌的人，為我加油吧！

我好想和爸爸媽媽三個人一起去沖繩和迪士尼樂園啊！爸爸說暑假會帶我去。要是媽媽在的話，我就更高興了。不說別人的壞話，不忘記微笑，這些都是媽媽教給我的。雖然會覺得好難啊，但小花已經不哭了，小花會更努力的。媽媽，我想你……」

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