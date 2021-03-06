全球二億女性曾受害　關於女性割禮的五個事實

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-03-06 13:00

在文章開始之先，我想請您看一看現在的時間，記下這分鐘，我們在結束的時候再回到這一個部份為您解釋。 大家在看這篇文章前或許都多多少少聽過女性割禮，但實際上您了解幾多呢？讓我們來了解幾個關於割禮的五個事實。

根據世界衞生組織定義，「女性割禮」、「女陰殘割」或「殘割女性生殖器」包括「所有涉及非醫學原因，將女性外生殖器部分或全部切除，或對女性生殖器造成其他傷害的程序」。在各種文化下，割禮的成因都稍有不同，但不論從甚麼角度看，割禮都是百害而無一利的做法。

國際培幼會索馬里行動總監莎迪亞在年初提出割禮應被視作索馬里的全國緊急狀況，呼籲大眾支持永久廢除割禮。(國際培幼會)

一、全球至少有約2億名女童和婦女曾遭受割禮，14歲以下的女童共有4,400萬。這個「儀式」在非洲西部、東部和東北部地區、中東及亞洲一些國家非常普遍，多由家中的女性長輩執行。

二、一刀送上女孩和女嬰性命。割禮不單對女性健康毫無益處，更為女性帶來很大的健康風險，輕則昏倒、劇痛、流血不止，重則可以造成細菌感染，成為女性一生的心理陰影，甚至奪去她們的寶貴性命。世衛的研究指出割禮亦大大增加女孩日後懷孕時遇上難產的機率，有22%的新生嬰兒死因可歸咎於母親曾遭受割禮。

三、您曾否質疑過上一代女性在經歷過割禮這種切膚之痛後，為何還要把痛苦施加在下一代、甚至是自己的寶貝女兒身上呢？我們需了解割禮背後對傳統文化的象徵意義。在一些社會中，女性需要經歷過割禮才可被視作「成人」，因為他們相信割去生殖器官的一部份可以控制和減少女性發生性行為的機會，使女性在婚前保持貞潔，免得家族因女兒作出婚前性行為而蒙羞，這一刀也就是為她們準備出嫁而割的。亦有人認為生殖器官是「不潔」之物，割禮是為了「潔淨」女孩。母親在世代壓逼和文化洗腦下也不得不讓女兒經歷自己遭受過的切膚之痛，不斷錯誤地把陋習延續下去。

四、割禮最常見於非洲國家，例如埃及、索馬里和葉門等，也有一些亞洲國家有這樣的習俗，更可怕是如此殘酷的行為竟在馬里和塞拉里昂等地被視為合法行為。隨着時代進步，近年陸續有國家立法禁止割禮，但成效備受質疑。除了起訴困難外，執法單位亦難以得知有女性在家中被施行割禮，以至割禮問題仍然猖獗。現時我們間中仍會發現有人不惜犯險，在歐美等反割禮法律嚴謹的地方偷偷施行割禮，可見割禮問題難以單靠立法解決。

五、每一個人都應對自己的身體有自主權，換句話說，無人可以剝奪女性對自身身體部份去留的決定權。割禮絕大多是被強行施行的，有不少受害女生會被騙到房間中，被家人抓住動彈不得地被割去身體一部份，這絕對是對女性的一種剝削和歧視，也嚴重地侵害了她們的人權，奪去她們的將來。

大多割禮使用的刀片都沒有經過消毒程序，或會造成感染，危害女孩身體健康。(國際培幼會)

在疫情影響下，女孩長時間留在家中，即使被強行施行割禮，外界亦不會發現、也無法介入。在無法聚集人群的社交隔離措施下，一方面女孩和家長無法接受學校和社區提供的性及生殖健康課程，拖慢了宣傳割禮禍害的進度；另一方面，父母也視這段期間為一個給女孩受割禮後的康復期，促使割禮發生。就在疫症爆發的一年間，全球多個有這習俗的國家都錄得個案有大幅上升的趨勢，根據聯合國組織表示，割禮陋習故態復萌令預計本有機會阻止的二百萬宗割禮將會於未來十年內發生，形勢危急。而國際培幼會索馬里辦事處在今年初將割禮問題界定為「全國緊急狀態」。

為打擊割禮，培幼會透過「愛 ‧ 女孩」基金致力保護女童免受割禮等威脅，並將提供生殖健康服務列為應對疫情的工作重點之一，設立對抗性別暴力的舉報熱線等，確保女孩的需要在疫情期間得到適當照顧，不致留下一生的遺憾。

您了解割禮更多了嗎？我還有一個可怕的事實沒告訴您。

還記得本文開首我們記下了開始閱讀文章的時間，有多時間過去了？

在疫情的衝擊下，每八秒便有一個女孩活在割禮的威脅下。如果您花了三分鐘讀到這裡，在這期間可能已有22名女孩遭受割禮之痛。這就是我們需要迫切面對的困境。若您對此於心不忍，不妨在下一個八秒過去前把文章分享給身邊的人，讓反割禮的工作獲得更廣泛的支持。