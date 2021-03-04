德州急撤口罩令恐釀惡果　大停電後另一次人禍？

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-03-04 19:30

美國德州於不足兩周前仍處於重大災難狀態，受連日來罕見暴風雪天氣影響癱瘓電網，導致最少40人死亡。有專家估計，大停電所造成的經濟損失或超越2017年造成1,250億美元（約9,697.44億港元）破壞的颶風哈維 (Hurricane Harvey)。 大停電背後除了天災、設施老化等因素外，還有人禍的成份。殷鑑不遠，德州共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）日前簽署行政命令，於本月10日起取消口罩強制佩戴令，並允許企業全面恢復營業，成為全美取消口罩佩戴令中人口最大的州份。措施或令德州疫情再次爆發，成為全國防疫缺口，令剛受重挫的德州再次遭受人禍之苦…

阿博特在日前記者會上表示，「是時候百分百開放德州」，但他強調取消口罩佩戴令不代表個人防疫責任的終結，「只是不再需要國家下達的強制命令而已」。他表示德州擁有很好的經濟實力，惟因疫情的限制而導致太多人失業及令企業產能下降。他認為美國如今已有疫苗，而從康復人數、疫苗接種計畫、住院率下降，以及德州人正在執行的安全措施來看，州政府的強制措施已無關重要。

不過，美國大型零售商Target和國際連鎖咖啡店Starbucks均表示，將繼續要求德州顧客戴上口罩。NBA達拉斯小牛隊老闆古班（Mark Cuban）亦表示，他沒有計劃立即改變球隊主場的美國航空中心（American Airlines Center）的球迷限制。此外，德州教育部表示，各校區仍可自行決定口罩政策。

阿博特認為，「是時候百分百開放德州」。(AP)

除德州外，密西西比州、路易斯安那州及密西根州等也取消口罩強制佩戴令，再次凸顯聯邦與地方層面抗疫主張相左。美國疾病控制和預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）周三（3日）表示，「現在還不到鬆綁所有限制的時機。」他強調未來一兩個月是對於美國疫情走向的重要關鏈。

對於德州撤除口罩令，總統拜登（Joe Biden）日前批評德州政府犯下大錯，認為應遵照科學建議，更形容有關決定是「尼安德塔爾人的思維」（Neanderthal thinking），意指他們不智。拜登重申，要到夏天才能讓所有人接種疫苗，而且疫情還遠未完結，民眾期間仍應頻繁洗手、戴上口罩，並保持社交距離。德州民主黨主席Gilberto Hinojosa更批評，阿博特此舉「異常危險，將殺死德州人」。

拜登批評德州的決定是「尼安德塔爾人的思維」。(AP)

解除口罩令因疫情緩和

疫情期間，全美大部分地區都有實施口罩令，至少37個州在某程度上規限民眾佩戴口罩，包括人口大州的加州、紐約州、賓夕法尼亞州，部份州份如佛羅里達州及南達科他州則從未實施全州口罩令。近期，一些原本要求佩戴口罩的州份，如北達科他州、蒙大拿州及艾奧瓦州近期也解除了相關要求。

受接近一年的疫情衝擊，加上近日的大停電影響，不少德州民眾確實渴望早日重啟經濟。此外，德州的決定多少與疫情趨緩有關。過去兩個月，美國的病例已從每日平均近25萬宗新確診跌逾七成以上，而且自1月中以來，每日平均死亡的人數亦下降了四成。然而，兩個數字近日再次輕微上升，而且均處於較高水平（平均每日約有2,000人死亡和68,000宗確診），情況讓美國衛生官員擔憂。

德州的疫情趨緩，惟仍處於較高水平。(AP)

部分德州醫生向傳媒表示，儘管如今個人醫療防護裝備、呼吸機和病床數都足夠，惟前線醫療人員不足，加上士氣不振，恐將難以應付下一波疫情。根據CDC的資料，德州最近一周平均每日有7500宗新確診，德州每日的死亡人數還在全國前十。

另外在接種疫苗的速度上，德州在50州中排第47位，與猶他州、密蘇里州屬「倒數第四」，只有13.3%人口接種至少一劑疫苗，已接種兩劑的則只有7.2%。這和接種速度較快的阿拉斯加州有一段距離，當地23.3%人口接種一劑，打齊兩劑的則有14.0%。

著名的德州貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）臨床事務主任James McDeavitt認為，解封決定太過倉促，群體免疫的目標遠未達成，戴口罩和社交距離仍是群體免疫的重要防疫媒介。

截至三月初，德州的疫苗接種率屬全美最低州份之一。(AP)

大停電後再一次人禍？

上月中，德州才剛經歷了30年來最嚴寒天氣，氣溫降至攝氏零下18度。由於居民取暖用電激增導致電網不負重荷，出現斷電。事件除了天災及基建設施老化外，人為因素亦是關鍵。早於2011年，當時的聯邦政府的報告經已指出了德州各種能源的不足，並特別建議對基礎設施採取更充分的防凍措施。而且，德州州政府也沒有採取激勵企業在極端需求時期建立能源儲備。這些人為因素也是上次大停電的「罪魁禍首」。

此外，《紐約時報》亦指出，早在事發一周之前，德州已廣泛預測會有超級寒流來襲，惟州政府以及德州能源穩定委員會（ERCOT）在這段期間卻並沒有作為，最終造成嚴重的影響。

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是次德州在美國疫情還遠未受控的情況下，忽然撤除口罩令及全面恢復經濟活動，或會成為另一次人禍的事件。

在疫情爆發一年來，不少美國人其實經已出現抗疫疲勞，部份人更對防疫規則感到厭倦，一些地方的民眾甚至無視這些規則的存在，許多人渴望回復正常社交活動。近期，印第安納波利斯地區的酒吧到處都是無戴口罩的顧客，南加州大批民眾也聚集排隊等候在廸斯尼樂園購物和用餐，而佛羅里達州也準備迎接大批放假的學生。疫情的憂慮早已在不少民眾心中經已一掃而空。

的確，德州州政府解除口罩令並不意味所有人都立即不再戴口罩。惟礙於美國人對口罩的重視程度、抗疫疲勞等現實因素，今次州政府的決定恐怕向民眾釋出一個錯誤的訊號，認為可以放鬆下來。只要部份民眾不戴口罩加上不設社交距離，疫情的爆發似乎無可避免，這無疑對於國家抗疫造成影響，若造成下一波疫情爆發，本已水深火熱的德州民生和經濟恐將雪上加霜。