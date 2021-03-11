緬甸政變・四｜國難當前全民抗爭　 老闆憂心工人安危

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-03-11 08:46

在緬甸經營淨水業務的台商林惠聰與香港投資者Alan（化名）的緬甸員工都投入抗爭，雖然對生意造成不少影響，但他們心底裏也是支持這場民主運動...

閱讀文章上半：緬甸政變・三│留與走間徘徊 外資見證槍桿子下的蛻變

林惠聰更讓員工放有薪假，為他們提供樽裝水與糧食。他相信員工珍惜這份工作，因為不少工人是家裏唯一仍有工開的經濟支柱，全家隨時手停口停，但這場運動對於緬甸人來說是「國難當前」。「其實很多人心裏都支持這場運動，只不過有些人不敢說罷了。我相信整體民意也是支持的。」林惠聰說。

身在香港的Alan則較擔心其緬甸團隊的生命安全，提醒員工抗爭之餘必須克制。「過去五年，他們都見到國家有正面的發展。外資進來令緬甸人學到很多，但軍方這樣一搞，很多外資又要再作考慮。將來再進來的，也未必是高質素的投資。」Alan感慨地說。

緬甸有龐大及工資低廉的勞動人口，吸引外資在當地設廠。圖為一批緬甸工人乘貨車前往仰光的工地。（AP）

1988年，美國基於當時的緬甸軍政府暴力鎮壓示威，首度實施制裁，自此，緬甸受到西方國家長達二十多年的經濟制裁。隨着軍人出身的登盛（Thein Sein）在2011年出任總統，推動改革開放，並釋放遭軟禁多年的昂山素姬，美國時任總統奧巴馬（Barack Obama）及後於2016年撤銷對緬甸制裁。緬甸在軍政府五十多年統治下，人民生活水平較二十世紀前半葉倒退了不少，再加上西方覆蓋性的經濟制裁，更令國家元氣大傷，致使緬甸至今仍為亞洲數一數二的窮國。

因此，過去數年外資帶來的就業機會，對於緬甸基層民眾而言實在太寶貴，如果緬甸改革發展進程再被拖慢，恐令緬甸年輕人浪費數年寶貴的青春。

勞工手停口停無儲蓄 撤資或釀百萬人失業

緬甸人的貧窮程度也許是外界難以想像，大部份人仍過着支日薪的生活，沒任何儲蓄。在疫情及政變下，不少勞工已出現手停口停的情況，這也助長了鄉郊地區的示威情況。林惠聰指出，當地大型工廠的投資者主要來自內地、港、台、日、韓等地，都是勞工密集的行業，目前暫未見大規模撤退潮，外資仍在觀望局勢發展。

如果真的撤退就很大件事，一兩百萬勞工沒工開。工人無家可歸，無所事事的話，這是很恐怖的，社會將會變得更不穩定。 台商林惠聰

Alan對目前形勢難言樂觀，從短期來看，局勢不穩，員工難以正常上班。萬一外國真的對緬甸實施制裁，不少外資企業恐怕要撤出當地，而且，脫手價格、有否投資者接貨也可能受到影響。「事件若不致傷亡慘重，引起西方或全球覆蓋性制裁，也許商家仍能繼續經營。未來這一兩個月，大家都看如何塵埃落定。」

他認為，對於已在當地投資或設廠的商人來說，短期絕對是一個衝擊，預料長遠影響不會很大，國際間的真正制裁才會動搖到一個企業的基本。

踏入三月，昂山素姬等人連獲釋，軍方鎮壓越見暴力，但無阻更多人上街抗爭。（AP）

傅晶則認為，要撤走一間工廠也不容易，目前最擔心外國實施制裁。「我們的買家主要來自歐美，如果有制裁行動的話，將會對我們有很大影響，對於緬甸當地的影響也會很大，例如大量工人失業。」但她認為，軍方不願見到國家走回頭路，仍然期望國家經濟能繼續進步。

恐錯過產業轉型機遇 民眾最期待的畫面是……

林惠聰當初放棄台灣穩定的工作和舒適的生活來到緬甸，他坦言對這個國家是有期待的。但擔心緬甸經歷這場政變後，錯過了產業轉型及資本累積的機會，「若錯過了這機遇，恐怕就再沒機會了，技術在進步，再過十年，生產過程就不需要那麼勞工密集。將來也許變成一個資源生產國，出礦、出農作物，但換不了多少錢。」

緬甸民眾晚上出席燭光集會，有人不禁為國家處境悲慟落淚。（AP）

不少人都推測，這次緬甸政變的結局有可能走上泰國的道路——軍人出身的總理巴育（Prayut Chan-o-cha）在2014年發動政變推翻英祿（Yinglak Chinnawat）政府，再召選舉成功執政至今。林惠聰與Alan卻認為，兩國政治處境不盡相同，反而期望緬甸軍方內部出現倒戈，向發動政變的將領施壓，讓國家回歸民主治下。

這個結局，或許也是九成緬甸人的共同心願，但在軍方勢力根深蒂固的緬甸，是否真能擺脫「槍桿子裏出政權」的命運？

1948年至2021年緬甸政治大事（香港01製圖）

(節錄)

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月10日）《十年開放，五年民主 別讓緬甸再失去時光》專題報道。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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