美國關稅盡消價格優勢　Temu商家：虧錢賣都賣不動｜01訪問

美國總統特朗普本月初再次宣佈對來自中國的小額包裹取消關稅豁免，自5月2日起實施，加上數日後又宣佈對70多個國家實施對等關稅，令中美再度陷入貿易戰。市場研究公司Emarketer負責零售和電商領域的首席分析師Sky Canaves認為，在新的政策正式生效前，兩家來自中國的電商巨頭SHEIN、拼多多旗下海外電商平台Temu，以及平台上的廠商（或賣家）都面臨巨大的不確定性，而SHEIN與Temu或許不得不尋找美國以外的市場求生。



「圍繞關稅的所有問題現在都不明朗，只有各種猜測——宣佈的和實際的政策之間是否存在差距、如何執行以及關稅是否會一直持續下去......」Canaves對《香港01》表示，距離措施生效還有近三個星期，在現屆政府下這意味着還有很長一段時間：「事情可以在短短幾天內就迅速改變。」

儘管對中國以外國家的關稅得到暫緩，但無法保證美國不會重新啟動這些措施，潛在的巨額關稅仍然威脅着各國的消費者和企業。

圖為市場研究公司Emarketer負責零售和電商領域的首席分析師Sky Canaves。（受訪者供圖）

美國政府於今年2月首次宣佈對從中國進口的包裹取消小額豁免（De Minimis）政策，意味着價值低於800美元的小額包裹不用交關稅的特權被中止，而Shein和Temu等電商利用這一關稅漏洞減低成本，得以大幅壓低價格。當時不少分析指出在沒有小額豁免政策下，相較於本土電商Amazon，來自中國的SHEIN和Temu仍然有一定的價格優勢，惟差價大小或因產品品類而異。

但隨着美國對華關稅增加至145%、小額包裹關稅上調到120%，兩家跨境電商的價格優勢將不復存在。Canaves表示：「即便是價格在700美元、正好在小額關稅豁免門檻下的商品，是否還值得花兩倍的價錢買它呢？大概不會。」

特朗普今年2月首次宣佈取消小額豁免後，包括紐約甘迺迪機場（JFK Airport）在內的海關包裹積壓嚴重，令郵政、物流等服務全部陷入混亂，當局不得不在12小時後重新恢復小額豁免。

圖為廣州一家為SHEIN供貨的工廠內，工人在生產線上工作。（Reuters）

牛津經濟研究院（Oxford Economics）2023年向美國國會提交報告，提出計算海關工作量與人員編制的數學模型(Workload Staffing Model)，若以該模型計算，美國海關及邊境保護局（US Customs and Border Protection）目前已經缺少將近5,000人，一旦取消小額豁免，CBP還需要額外僱用和訓練22,000人。

儘管當局在推出這輪關稅措施時聲稱已經為此做好準備，但Canaves表示，由於聯邦政府正在進行大範圍裁員，2月以來CBP不僅沒有增加人員，反而會面臨進一步縮減。這些關稅的目的似乎是令進口這些產品的成本過高、以至於商家不會再利用這個關稅漏洞。

據英媒今年2月底報道，2024年淨利潤減少近40%，僅有10億美元，遠遠低於SHEIN 2023年向投資者提供的營業預期：48億美元淨利潤及450億美元銷售額。Canaves表示，Temu上線至今兩年多仍未收支平衡。在這樣的情況下，很難說兩家公司會否補貼關稅成本來維持價格。

Amazon Haul提供20美元及以下的商品。（Getty Images）

Canaves認為，對於兩家電商而言，只有拓展美國以外的市場方向才有可能實現持續發展，但美國電商巨頭Amazon去年推出的平價電商平台Amazon Haul也在尋求海外擴張。據美國商業新聞頻道CNBC今年2月報道，Amazon計劃今年在歐洲推出Amazon Haul，與Temu和SHEIN爭搶市場。

一位在Temu做刀剪出口的陳先生（化名）對《香港01》透露，自己在4月15日收到通知，平台將會從25日開始按照關稅成本上調美國區的商品價格。此外，由於Temu會決定賣家產品的銷售市場，因此在調價之前，平台已經開始限制銷往美國的產品數量，並分散到美國以外的海外市場來減少虧損。

「（美國）已經賣不動了，我做活動，把價格壓到成本以下、虧錢賣都賣不動。」陳先生表示，在微信賣家群裏，像他一樣依賴美國市場的賣家近來都銷情慘淡，許多人都在了解其他國家市場的熱銷產品，已經開始調整選品，而他自己則希望進入消費能力增長快的中東市場。