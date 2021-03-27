Britney Spears紀錄片：反思荷里活童星「被消費」文化

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-03-27 19:00

美國媒體《紐約時報》（New York Times）為流行天后Britney Spears拍攝的紀錄片《Framing Britney Spears》在二月播出後，引起了各界迴響，其中絕大多數評論都是為Britney自小成名而被明星娛樂文化所消費的困境感到同情。 90年代至00年代不少在兒時已大紅大紫的歐美演藝童星，往往遭到娛樂媒體攻擊、大眾輿論批評，而失去了應有的童年時光，甚至有些在長大過程中陷入情緒失控，在金錢與名氣的輝煌背後苦苦掙扎。Britney Spears的案例，相信只是演藝圈子的冰山一角。

《紐約時報》今年推出的這套紀錄片《Framing Britney Spears》，主要圍繞Britney童年時成為美國家傳戶曉的「電視甜心」，到變成後來因為媒體對其不適當的報道，致使她醜聞纏身，且在大眾眼中留下「瘋婦」形象的經歷。

紀錄片當中更仔細記述Britney的「成年監護令」（court-sanctioned conservatorship）法律安排（在此情況下，她對其從演藝事業得到的財富失去控制權，相關權利亦受縮減）、與男星Justin Timberlake的戀情風波，以至媒體報道及公眾批評導致她精神崩潰的詳細紀錄等等。

這套紀錄片出街後，由Britney粉絲發起的「解放Britney」（#FreeBritney）網絡行動變得聲勢浩大，紛紛抗議要求法院解除偶像的生活及財產自主權，還要過去二十多年來曾經藉Britney作為搖錢樹、間接造成她的精神健康出現問題的媒體、經紀公司及娛樂公司，向Britney道歉。

#FreeBritney本是粉絲們支持偶像而發起的一場網絡運動。紀錄片《Framing Britney Spears》出街後，這場運動的聲勢更邁向高峰。（網上圖片）

過去被指曾向Britney Spears發表刻薄言論的英國雜誌《Glamour》、以譏諷名人著稱的美國人氣播客Perez Hilton、曾在頒獎台上取笑過Britney的喜劇演員Sarah Silverman，紛紛在社交媒體上向Britney道歉。「向Britney道歉」這個字句，在Twitter一時火紅起來。

在紀錄片中被指經常消費Britney和詆毀她的前男友、知名男星Justin Timberlake，在紀錄片播出後遭到網民猛烈批評。Justin Timberlake隨即對外公開道歉，為當年對Britney 所做的一切不當行為認錯，並承認自己在這種縱容厭女及種族歧視的系統下成為得益者。

他在聲明更提到，這個娛樂工業充滿缺失，讓其得以偏頗地為男性，尤其白人男性，給予通往成功之路的不對等機會。事實上，Britney的初夜、Justin Timberlake自爆跟她的性關係等，也成為當時人們茶餘飯後的娛圈八卦，也足見年輕女明星在性方面備受批判與剝削。

※ 紀錄片出街後，Justin Timberlake立刻發布道歉聲明，以平息事件

美國演藝界能歌擅舞又拍戲的多棲天王Justin Timberlake與妻子Jessica Biel。（Getty Images）

童星怨氣有口難言

無論Britney Spears，或是Justin Timberlake，都是早在十多歲便出道且成名的少男少女明星樣板。與絕大多數兒童青年不同，他們從小在鎂光燈下長大，這固然為他們帶來了無窮的財富與名氣，但他們在人氣高峰期的個人生活，已經沒再可能與「保密」、「私隱」扯上關係。

終日受到媒體及狗仔隊滋擾、網民言語攻擊等等，已成為這些兒時成名童星的家常便飯。

Britney Spears和Justin Timberlake在00年代被視為荷里活金童玉女。（網上圖片）

被聲名毁掉的童星們

讀者們最常記得的成名童星，首先肯定要數到在經典喜劇《寶貝智多星》（Home Alone）飾演8歲小孩男主角的麥哥里高堅（Macaulay Culkin）。《寶貝智多星》在1990年首映後，麥哥里高堅憑着可愛搞笑的演技爆紅，片酬節節上升，不過麥哥里高堅的父母屢屢將他變作「搖錢樹」。

最終他被迫在15歲與父母對簿公堂，惹上官非，繼而媒體廣泛的負面報道亦令麥哥里高堅的演藝生涯一落千丈，沒有電影公司再敢起用他，麥哥里高堅慢慢淡出演藝圈，後來更被媒體揭發他染上毒癮。媒體的追訪儼如令他再受二次傷害。直至近一兩年，麥哥里高堅才間中重現公眾場域，惟名氣已大不如前。

《寶貝智多星》於1990年上映，成為經典喜劇電影，但小男孩主角麥哥里高堅其後的「星途」就不太平坦了。（網上圖片）

荷里活電影公司及節目製作公司，長年都喜愛選用一些童星來擔任喜劇或綜藝節目的角色，由於這類節目多定位為合家歡節目，因此角色更加「入屋」，討人喜愛的童星一方面能促進節目收看率，而童星自己（更多的是其父母和經紀人）亦能迅速名利雙收。

像現年40歲的Britney Spears與Justin Timberlake，就是憑着在經典兒童節目《Mickey Mouse Club》的演出而一舉成名；同期還有當今一線荷里活巨星Ryan Gosling、格林美天后Christina Aguilera，其演藝事業到了今天依然位處高峰，由此可見，這類街知巷聞的童星節目，就是創造未來演藝巨星的起跑線。

《Mickey Mouse Club》一眾童星如Britney Spears（最前排右）、Justin Timberlake（右後）、Ryan Gosling（最前排左），現皆成為獨當一面的荷里活巨星。（網上圖片）

「搖錢樹」

然而，幾歲至十多歲不等的童星，其實沒有成熟的理財能力和待人接物經驗，負責管理演出收入、應付媒體採訪之類的工作，往往會交由其父母或經紀人代理。如此一大棵「搖錢樹」在前，往往就成為了考驗人性與親情的關頭。

這也解釋了為何像Britney Spears、麥哥里高堅之類「紅於微時」的兒童巨星，通常落入與其家人因金錢糾葛而鬧上法庭的結局。童星父母往往都是極力鼓勵其有天份子女參與演藝事業，因為當子女成為童星，這對他們來說是快捷的賺錢及成名道路。然而，父母們往往被財富蒙蔽了眼睛，失去了對子女的同理心——正是這個電視電影演藝產業鏈刻意打造「童星」而無可避免地產生的副作用。以利益為先而不顧小孩感受的家人（或經紀人）實在難辭其咎。

在公眾目光和私人糾紛的雙重打擊下，童星最終就成為了產業鏈上被消費最多的受害者。

粉絲在法庭門外高舉支持Britney的紙牌。（Getty Images）

就算是相對「近代」的童星，所經歷的際遇也不比Britney。近年披露兒時的慘痛經歷，包括遭大人性騷擾，甚至遭性侵犯、強姦。現年28歲、主演迪士尼青春劇走紅的Demi Lovato，在今年三月推出的自傳紀錄片中首次揭露，2000年代後期她還作為童星為迪士尼工作的時候，曾經被人強姦。Demi Lovato沒有說出施暴者是誰，只是提到那件事發生後，她仍要「經常見着那個人」。

這些偶像童星長年飽受壓力，屢屢出現最壞結局，甚至有怨無路訴，固然令人心酸不已，再深一層去想：歪曲的荷里活童星產業文化，是否是時候需要改變修正了？

在#MeToo風潮近幾年衝擊荷里活影業界，揭出了女星受到性騷擾及剝削其實是可恥的「常態」，童星及青春偶像也是這套產業文化裏的另一群受害者。這套圍繞Britney Spears明星心路歷程故事的紀錄片，顯然是一個給予大眾及業界再次集體反思的機會。