韓國時隔20年再辦APEC　這座新羅古都將成國際焦點

曾於2005舉辦過亞太經合組織（APEC）峰會的韓國，時隔20年再度迎來主辦榮耀。不過，此次舉辦地既不是繁華中心首爾，也不是作為交通樞紐的港口城市釜山，以「沒有圍墻的博物館」之稱脫穎而出的，是文化古城——慶州（韓語：경주시，英語：Gyeongju）。

這座新羅王國（Silla）的舊都將於今年10月31日至11月1日，迎來21個經濟體首腦，展開以「構築可持續的明天——連接・創新・繁榮」為主題的高峰對話，聚焦AI發展、人口結構變化等議題。



2025慶州APEC官方標誌。

APEC舉辦地「黑馬」 為何選慶州？

相較於首爾的國際化、釜山的商港特色，慶州以其深厚的歷史和文化底蘊突出重圍。佛國寺的雙石塔、石窟庵的坐佛像、天文瞻星台，共同構成一座沒有圍墻的歷史博物館。

作為韓國歷史文化城市的慶州，與釜山（Busan）相鄰，兩地車程約一小時。（Google Map）

此次APEC舉辦地的遴選過程中，除慶州外，仁川和濟州道也進行了角逐。韓國評選委員會此前表示，在綜合考慮各城市對國家和地區發展的貢獻度、文化和旅遊資源等因素後，最終由慶州獲選為主辦城市。

這次峰會的其中一大亮點是，中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預計將共同出席，可能是特朗普重返白宮後，中美領導人的首次會面。

韓國慶州APEC將於今年10月31日登場，圖為領導人峰會場館。

此外，選址慶州也為韓國政府推動非首都圈地區發展之舉。釜山早在2005年就已承辦過APEC會議，此次選擇慶州，或會成為推動當地旅遊經濟、國際知名度的關鍵契機。

千年古都開新局 搖身一變成國際熱點

慶州位於韓國東南部，曾是古代新羅王國的首都，擁有近千年的歷史，被譽為「沒有圍墻的博物館」。從公元前57年新羅建國起，慶州作為政治、文化和宗教中心，一直繁榮至935年新羅滅亡。

如今，慶州保留了大量歷史遺跡，如佛國寺、石窟庵、瞻星台、大陵苑等。其中佛國寺和石窟庵已被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，因此也是慶州最具代表性的兩大景點。

韓國慶州佛國寺

佛國寺（Bulguksa）建於8世紀，被譽為韓國最精美的佛寺。寺內最著名的兩座石塔——多寶塔與釋迦塔，不僅造型優美，也是韓國石塔建築的經典範例。同樣位於吐含山的石窟庵（Seokguram），則是一座由花崗岩砌成的人工石窟，內部供奉着一尊高達3.26米的坐佛像。這兩個距離不遠的世界遺產，均以其精湛的工藝和深厚的歷史價值，被譽為是新羅佛教藝術的經典代表。

石窟庵（Seokguram）內部一尊高達3.26米的坐佛像。（Getty）

慶州現在亦毗鄰釜山、浦項、蔚山這些以造船、鋼鐵和核電產業聞名的先進製造業重鎮，加之依託其歷史底蘊，慶州已成為韓國主要的旅遊目的地，每年吸引數千萬遊客造訪，並蛻變為一座融合過去、現在與未來活力兼具的魅力城市。

除慶州將舉辦領導人峰會之外，濟州、仁川、釜山也將分別進行其他層級的活動。韓國政府及相關專家為成功舉行此次APEC會議，投資高達3.4億美元（約26.7億港元），以確保提供世界級的住宿、會場、交通及整體基礎設施。

從首爾夏季到平昌冬季奧運，到FIFA世界盃與G20峰會，今年的APEC將再度讓韓國成為全球矚目的焦點，進一步強化其在亞太地區的影響力，並為慶州增添歷史新頁。