恩芬天奴密謀賣世界盃股權犯眾憎　涉與女下屬外遇遭「追殺」勢危

四年一度的世界盃已曲終人散，惟圍繞主辦世界盃的國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）的爭議卻越演越烈。恩芬天奴提議將未來世界盃賽事的商業權益從國際足協剝離，成立一間價值上千億港元的子公司，並將股權出售給特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿庫什納（Jared Kushner）弟弟牽頭的私募基金，引起球壇譁然。這個事前並沒有諮詢國際足協各成員國的計劃，很快就在多個大洲足協的強烈反對下「難產」。



儘管恩芬天奴已將出售世界盃股權的計劃擱置，但與他不和多時歐洲足協（UEFA）依然對恩芬天奴窮追猛打，表明要繼續杯葛未來的世界盃。之後更傳出恩芬天奴過去擔任歐洲足協秘書長時，曾與女下屬發展婚外情，讓他再次飽受抨擊。歐洲球壇名宿費高 （Luís Figo），指責恩芬天奴企圖透過世界盃中飽私囊，公開呼籲他盡早下台。



出售世界盃股權計劃敗露 3大洲足協群起抵制

7月19日，西班牙以1:0擊敗阿根廷奪得今屆世界盃，讓這件全球盛事在一片爭議聲中落幕。就在恩芬天奴滿心歡喜，以為可以遠離困擾他多時的是非，英國媒體卻給他拋出一顆震撼彈。

2026年7月19日，美國紐約新澤西球場，總統特朗普（Donald Trump，左二）與國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，左一）將世界盃冠軍獎盃頒給獲勝的西班牙隊隊長洛迪（Rodri）。（Reuters）

英國《泰晤士報》7月28日率先報道，本身為非牟利組織的國際足協，計劃成立一間市值200億美元（約1570億港元），名為FIFA Forward Enterprise（下稱FFE）的商業子公司，去管理未來男女子世界盃及世界冠軍球會盃（Club World Cup）的商業權益。

國際足協計劃出售FFE約20%的非控股少數股權，以籌集最多42億美元資金（約330億港元），而潛在主要買家就是由特朗普女婿庫什納弟弟約書亞（Joshua Kushner）牽頭的Thrive Capital私募基金。

假如最終成事，國際足協承諾向旗下211個成員協會發放額外撥款，每個成員協會將獲得最高4000萬美元（約3.1億港元），資助各國發展足球。

計劃曝光後，迅速引來國際足壇的猛烈抨擊。恩芬天奴隨即試圖為事件「降溫」；他承認確有此計劃，但強調這只是「一個提議，是屬於民主進程一部份的磋商」。

其後有報道指，國際足協已向211個成員協會發出最後通牒，要求它們在9月19日前支持國際足協提出的方案，否則將失去2000萬美元（近1.6億港元）的分成。中北美及加勒比海足協（Concacaf）表示，他們「只是透過媒體報道才得知此事」，而歐洲足協則譴責國際足協官員「利用體育運動為自己和朋友謀取私利」。

據《衛報》報道，上述計劃由國際足協與摩根大通銀行共同制定，後者更指國際足協「不夠商業化」（undermonetized）。

在出售世界盃股權的主要細節曝光後，歐洲足協召開緊急會議，全體55個成員國一致同意，假如計劃最終實施，將杯葛國際足協主辦的各項賽事，包括世界盃。

擁有54個會員的中北美及加勒比海足協其後表示，反對這項商業計劃，理由是缺乏正當程序和時間緊迫。而擁有47個會員的亞洲足協（AFC）同樣反對計劃，批評國際足協的諮詢和決策過程存在根本缺陷。

就連國際足協內部也看不過眼，營運總監都拉穆爾（Kevin Lamour）公開表態反對恩芬天奴的計劃，他表示員工在事件中「被主席矇騙」，更聲稱他可以接受因表達個人觀點而被解僱。

在一片反對聲中，之前堅持強推計劃的恩芬天奴最終在8月1日妥協，宣布擱置計劃。儘管如此，歐洲足協依然不依不饒，強調已對世界足協的領導層失去信心，必須追究引發這次危機的負責人。歐洲足協明顯認為恩芬天奴應該問責下台。

2026年7月30日，插圖可以看見國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）的肖像在歐洲足協（UEFA）的標誌旁邊出現。（Reuters）

恩芬天奴爆情婦醜聞 歐洲足協將調查到底

在2016年出任國際足協主席之前，56歲的恩芬天奴2000年加入歐洲足協，並於2009年起出任秘書長一職。

在國際足協撤回出售世界盃股權後，《每日電訊報》8月7日又指控恩芬天奴在擔任歐洲足協秘書長期間與女下屬發生婚外情。

報道指，在兩人交往期間，已婚的恩芬天奴不但提拔了他的情人，還給她加薪30%，年薪約16萬瑞士法郎（約156萬港元）。報道指她的迅速晉升引起同事的質疑，他們認為恩芬天奴可能濫用權力提拔她。

2010年3月25日，在以色列特拉維夫舉行的第34屆歐洲足協（UEFA）常務大會結束後，歐洲足協主席柏天尼（Michel Platini，右）與歐洲足協秘書長恩芬天奴（Gianni Infantino，左）舉行新聞發布會。（Getty）

事件據報在歐洲足協內部引發軒然大波，報道指時任主席柏天尼（Michel Platini）曾向恩芬天奴下達最後通牒。最終這名女子選擇離開歐洲足協，但她並沒有空手離開，她據報獲得一筆高達6位數的可觀遣散費，並獲得歐洲足協資助攻讀MBA課程。

歐洲足協其後發聲明，承認曾向該女子支付款項，並表示知悉該女子與恩芬天奴曾有不正當關係的指控，惟強調並未有收到任何相關投訴。

情婦醜聞曝光後，《每日電訊報》指歐洲足協內部正考慮對恩芬天奴在該組織任職16年期間的行為進行調查，試圖釐清向女員工支付大筆遣散費的事件脈絡。

2026年7月30日，插圖中可以看見歐洲足協（UEFA）和國際足協（FIFA）的標誌，旁邊寫有「抵制」（boycott）。（Reuters）

恩芬天奴獨斷獨行多時 認為自己篤定連任FIFA主席

《華爾街日報》8月6日引述國際足協官員報道，過去一段時間，恩芬天奴在國際足壇的威信正不斷崩塌。

2025年5月，國際足協旗下211個成員協會齊聚巴拉圭，出席年度大會。原定主持大會的恩芬天奴卻姍姍來遲，因為他選擇花更多時間陪同特朗普出訪沙特阿拉伯和卡塔爾。

報道指，恩芬天奴本已抵達會場，卻讓所有與會者呆等2小時後才現身，當恩芬天奴最終踏入會議廳，雖然他有道歉，但已引起公憤，一群歐洲足協的成員憤然離場抗議。

2025年12月5日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在世界盃抽籤儀式上獲頒FIFA和平獎。（Getty）

此外，誰也沒有料到，恩芬天奴為了拉攏特朗普，竟會採取如此極端的手段。2025年秋天，恩芬天奴居然憑空捏造了一個國際足協和平獎，並將其頒給了特朗普。

據報，特朗普與恩芬天奴在白宮會面期間經常單獨相處。正是在一次單獨會談中，恩芬天奴提出設立和平獎的想法，只因他得知特朗普因無法獲得諾貝爾和平獎而耿耿於懷。

當和平獎方案提交到國際足協理事會時，籌備工作已經展開。有些成員甚至認為這是個玩笑。但恩芬天奴已經選定一小撮職員負責此事。

然而，沒有任何一個項目像今屆世界盃一樣，出現如此多「獨斷獨行」。

與過往的男子世界盃不同，2026年世界盃由國際足協直接統籌，而非由地方組委會負責。一個設在邁阿密、由恩芬天奴擔任主席的特別管理小組成為賽事的中央管理機構。

備受爭議的飲水休息時間和決賽中場休息時加長的表演都是由恩芬天奴親自敲定。今屆世界盃最終16個主辦城市名單也是按照他的喜好選定。

一位知情人士表示：「今屆世界杯，真的，一切都是詹尼（Gianni，恩芬天奴的名字）一手操辦的。」

世界盃回顧｜特朗普是拯救還是害了巴洛根？他的球員生涯，從此添上不公義的一筆。（Reuters）

恩芬天奴在賽事舉行期間一樣「親力親為」主動介入。美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在32強賽事領紅牌被罰離場，原本理應自動停賽一場。特朗普其後一通電話，恩芬天奴就「乖乖地」加快紀律聆訊程序，最終決定推遲對巴洛根的停賽處罰。

這項決定在國際足壇引發軒然大波，恩芬天奴被指「做得過火」。批評者認為，政治干預凌駕球場上的判罰不可接受。歐洲足協批評恩芬天奴此舉「越過了紅線」。

恩芬天奴旗下一位下屬私下：「這無疑留下極糟的後遺症，不僅影響了那場比賽，也影響了世界盃餘下的賽事。」

2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）與國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，右）在紐約新澤西球場出席世界盃決賽頒獎禮。（Reuters）

國際足協貪腐頑疾 與部份成員國只顧增加撥款有關？

外界可能早已忘記，國際足協的前任主席白禮達（Sepp Blatter）與恩芬天奴同樣來自瑞士，曾在1998年至2015年出任主席達17年之久。

在白禮達捲入貪腐醜聞下台後，曾被視為熱門繼任人的時任歐洲足協主席柏天尼亦因捲入醜聞退選，這讓當時已擔任柏天尼副手7年的恩芬天奴有機會參選。

恩芬天奴最終在2016年舉行的次輪投票中，以115票對88票，擊敗亞洲足協主席薩勒曼（Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa）。

值得一提的是，恩芬天奴在競選宣言中，承諾將致力增加每位成員協會撥款一倍以上。據《紐約時報》報道，恩芬天奴透過推出全新的世界冠軍球會盃賽事，以及將世界盃決賽周參賽國數目從32對加到48隊等一系列措施增加收入。從2016年到2026年，每位成員協會從國際足協獲得的撥款增加了3倍。

據《衛報》7月17日報道，恩芬天奴已獲得超過200個國際足協成員協會的正式承諾，支持他2027年競逐連任，幾乎篤定可以連任。

三大足協發聯合公開信譴責恩芬天奴出售世界盃股權的計劃：

惟在出售世界盃股權風波爆發後，歐洲足協、亞洲足協和中北美洲及加勒比海足協8月10日聯合發公開信，譴責恩芬天奴計劃出售世界盃股權的行為，稱其以「欺騙」行為破壞外界信任，要求對出售世界盃股權事件進行全面獨立的調查，暗示恩芬天奴應該問責下台。

包括英格蘭與瑞典在內的多個歐洲國家足協已公開表態，撤回支持恩芬天奴連任。

與此同時，擁有54個成員國的非洲足協（CAF）從未公開反對國際足協出售世界盃股權，其後更發聲明，重申對恩芬天奴的支持。外界普遍認為，自恩芬天奴出任主席以來，一直大力向非洲各國足協提供財政援助換取其支持。而恩芬天奴提議將2030年世界盃的參賽國家增至64隊，代表將有更多非洲國家有望亮相世界盃，各成員國在未來可獲得的撥款也將增加，這都是他深獲非洲「鐵票」支持的原因。

來自亞洲的卡塔爾、阿聯酋和印尼等國的足協皆公開表態支持恩芬天奴。

國際足協將於2027年3月舉行主席換屆選舉，候選人截止提名期為今年11月18日，現時除了恩芬天奴之外，並沒有其他候選人提出參與角逐下屆國際足協主席。

2026年8月12日，圖為國際足協（FIFA）旗下211個成員協會在六大洲的分布圖。（網絡圖片）

對於一心要推翻恩芬天奴的歐洲足協而言，如何獲得過半數的106票（FIFA共有211個成員協會）是關鍵。