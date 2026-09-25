怒罵英法等國　內塔尼亞胡給出今年聯合國大會最猛演說　也最尷尬

毫無疑問，這是今年聯大（聯合國大會）戰鬥力最爆棚的一次演講，沒有之一。我們甚至可以把前面的「聯大」去了，都不妨礙。當然，也最尷尬。9月24日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）終於登上了聯大演講台，迎接他的不是鮮花掌聲，而是此起彼伏的倒彩聲，還有一個又一個代表團離開的背影。今年聯大最不受歡迎的一次演講，更沒有之一。



當然，這也創下了一個歷史：按照西方媒體的說法，這是第一位被國際刑事法院通緝的戰爭犯在聯大發表演講。歷史最殘忍的幽默在於：受害者與加害者的敘事，常常使用同一套詞彙，卻指向完全不同的墳場。

事實上，就在內塔尼亞胡來的路上，很多美國人在抗議，口號聲震耳欲聾：

「內塔尼亞胡，你無法隱藏，你因種族滅絕罪被通緝」

「不要再用我們的錢殺人」

以及「加沙，我們支持你」



但內塔尼亞胡就是內塔尼亞胡，臉不紅心不跳手更辣，罵遍天下無敵手。

大戲開始了。

內塔尼亞胡在聯合國大會發表演說 大批示威者在場外抗議▼▼▼

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第一，痛罵離開的國家

看到眾人紛紛離開的不給臉場景，內塔尼亞胡火力全開，當即高喊：

在開始之前，我先簡單宣布一個事情：如果還有其他道德懦夫還沒離開這個大廳——請現在就離開。非常感謝。

甚麼意思？你們離開的這些人，都是懦夫。這樣面對演講的人，也就內塔尼亞胡了吧。

這還只是開始。對着幾乎空蕩蕩的大廳，他接着宣佈：「現在請讓我說點可能會讓你驚訝的話。」甚麼話？內塔尼亞胡說：

摧毀伊朗的核設施是艱難的。這非常難做到。但對我來說，這是我作為總理做過的最簡單的決定之一。因為如果我們沒做，我們都會死。

「現在，你想聽最諷刺的嗎？」內塔尼亞胡問。然後，他自己回答：「事實上，我想讓你知道，他們的許多領導人私下感謝我們摧毀了伊朗的核武器。很難想像有比這更令人震驚的虛偽，但這正是如此。」

虛偽啊虛偽，你們這些國家。當然，這都是他的一面之詞，這個世界，豈能如此簡單！

內塔尼亞胡一開始便揶揄離開大廳的人是懦夫。（路透社）

第二，怒罵英國和法國

罵完一群國家，內塔尼亞胡開始聚焦，首先瞄準了英國和法國。他說：「他們指責以色列——小小的以色列——搞殖民主義。那麼，誰在指責我們？其中包括英國和法國的人。看在上帝的份上，他們發明了這個詞——他們的殖民地遍布全球。殖民主義？饒了我們吧！」

英國和法國，你們也有今天。但英國和法國，他們的指責就錯了嗎？問問加沙，問問約旦河西岸的巴勒斯坦人吧！

第三，痛批卡塔爾

在罵卡塔爾之前，內塔尼亞胡還宣布，以色列正像雄獅一樣在戰鬥：

過去三年，我們的英勇士兵們日復一日地在七線作戰中作戰！

「你知道還有哪個國家像新澤西那樣大，能打七線作戰嗎？三年呢？」確實，環顧全世界，能這樣越打越生猛的國家，也就以色列了。

哪七條戰線？內塔尼亞胡列舉了一下：

1. 哈馬斯

2. 真主黨

3. 胡塞武裝

4. 伊朗

5. 伊拉克民兵

6. 敘利亞民兵

7. 猶太撒馬利亞（即約旦河西岸）的巴勒斯坦恐怖分子



但按照內塔尼亞胡的說法，他們都失敗了，以色列給所有這些人致命一擊，「與我們偉大的美國朋友們一起，我們摧毀了伊朗的陸軍、海軍、空軍和核設施」。

但還有第八條戰線，那就是輿論戰、認知戰，「它在全球媒體中進行，最惡劣的是在社交媒體上，幾個外國花費了無數億來傳播關於我國家的謊言」。內塔尼亞胡認定：

第一個這樣做的是卡塔爾！

「幾十年前，它開始大規模資助美國大學和像半島電視台這樣有毒的媒體。順便說一句，歐洲也做了同樣的事。他們的目標很明確。洗腦年輕的思想去仇恨以色列、仇恨美國和仇恨西方。」

罵卡塔爾，也罵歐洲，誰反對以色列，誰就是在反猶。把所有批評都歸為仇恨，最後只會讓真正的仇恨失去邊界。

第四，硬槓土耳其總統埃爾多安

在中東，埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）現在是以色列最激烈的批評者，就在前兩天，就在這個聯大演講台，埃爾多安痛批加沙已淪為我們這個時代「最不人道、最可恥的集中營」。

最狠的一句——他把內塔尼亞胡比作希特拉：

正如70年前人類聯盟阻止了希特拉一樣，內塔尼亞胡及其謀殺集團也必須被人類聯盟阻止。

在中東，從來就是以眼還眼以牙還牙。同樣的場合，內塔尼亞胡自然要還回來。他痛罵：「最新成為反猶謊言超級傳播者的國家，就是土耳其。埃爾多安是暴君，他庇護哈馬斯恐怖首領。他屠殺了數千名庫爾德平民。他否認亞美尼亞種族滅絕。他監禁記者和反對派領導人。事實上，我認為他保持着這方面的世界紀錄，這很難判斷。但我覺得他是第一名。他非法佔領北塞浦路斯，一個歐盟成員國，並經常對北約成員希臘越界。現在他想接管敘利亞。這並不奇怪，因為他幾乎每天都呼籲摧毀以色列。他說他要成為耶路撒冷的統治者。不，先生。你不會的。」

第五，怒懟紐約市長曼達尼

聯合國就在紐約，作為市長的曼達尼（Zohran Mamdani）此前威脅，內塔尼亞胡是被通緝的戰犯，他如果來到紐約，應該被逮捕下獄。

2026年7月21日，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）直指以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）是「戰爭罪犯」。（X@NYCMayor）

所以，來到聯大的內塔尼亞胡立刻將怒火對準了這位穆斯林市長，痛罵：「曼達尼先生，自從你當選本市市長以來，許多猶太人在紐約感到不再安全。他們對我說：『這不是我們記憶中的城市。它變化得太快了。』不，這不足為奇。你錯誤且反覆地指控以色列犯下種族滅絕罪。曼達尼先生，你試圖阻止我來這裏；你試圖讓我閉嘴。你不能讓我閉嘴。你無法讓真相沉默。」

但真相究竟是甚麼呢？內塔尼亞胡列舉了曼達尼支持反猶的種種「罪行」；但在紐約在全世界，絕大多數人都認為以色列在搞種族滅絕，畢竟，小小的加沙，7萬多人打死，絕大多數都是婦女和兒童，這是中東過去幾十年前所未有的慘劇！不然，受西方掌控的國際刑事法院，也不會拍案而起，將內塔尼亞胡列為通緝罪犯，即使日本女院長也因此遭到美國制裁。

我看到，曼達尼市長立刻回應了兩句話。

第一句：「正如他一再所做的那樣，內塔尼亞胡總理利用他的演講重複毫無根據的謊言，旨在粉飾他對巴勒斯坦人的種族滅絕。」

第二句：「然而，沒有任何謊言能夠改變這樣一個事實：他仍然是國際刑事法院逮捕令的對象，該逮捕令指控他犯有戰爭罪和反人類罪。」



這就是所有了嗎？沒有。在聯大的舞台上，內塔尼亞胡還表達了自信，極度的自信。他大聲宣佈：

猶太人作為無助受害者遊行赴屠殺的日子，已經結束了！

「今天我們有一個國家。今天我們有一支軍隊。今天，我們擁有一支準備並願意自衛的人民。所以今天我對全世界的猶太人只有一個訊息：抬起你的頭。要自豪。要自信。別被嚇倒。站起來。」

哦，他至少還公開感謝了一個人：特朗普。他說：

在這場與野蠻人的戰鬥中，我們沒有比特朗普總統更好的夥伴。我感謝他大膽的領導。他勇敢面對了美國、以色列乃至世界的巨大威脅。

但頗耐人尋味的是，按照西方媒體的說法，特朗普這次卻根本不想見他。或許，還在生氣吧。這麼聰明的美國總統，居然被內塔尼亞胡洗腦，貿然發動了對伊朗的戰爭，關鍵是還沒打贏，搞成現在這樣一個爛攤子。

最後，怎麼看？還是挺感慨的，聯合國大廳最不缺的是演講，最缺的是能被炮火聽進去的停火。但現在，大廳裏到處是憤怒，是謾罵，甚至不乏各種行為藝術。在演講中，內塔尼亞胡還舉起一個傳呼機，說：「還記得那些傳呼機嗎？我可以告訴你：真主黨肯定記得他們。」

內塔尼亞胡在聯合國大會演說時舉起一個傳呼機。（路透社）

為甚麼會記得？因為這是以色列一次經典攻擊案例：以色列通過間諜網絡，偷偷將假傳呼機賣給黎巴嫩真主黨要員，傳呼機中藏有小型的炸彈，特定的時刻，同時遠程引爆，很多真主黨要員就此殞命……這場突襲，最受詬病的地方在於：引爆之時，以色列全然不顧現場環境，無視周遭無辜平民、婦孺老幼的安危，為達目的真是不擇手段。

在聯大講台上，內塔尼亞胡還舉着馬斯克（Elon Musk）的一個星鏈（Starlink）設備，高調宣稱，要將這個設備交給伊朗代表團。甚麼意思？鼓動他們反抗伊朗政權。然後就是聯合國大廳裏哭笑不得的一幕，一個以色列外交官拿着星鏈設備，衝到伊朗代表面前，說：「以色列總理讓我把這個設備交給你，它很好用，這樣可以讓伊朗民眾得到自由，有助於伊朗實現政權更迭……」伊朗代表眼皮都沒抬一下。

跟以色列認真，認真你就輸。因為內塔尼亞胡在演講中還說，戈蘭高地等地方，在《聖經》中就是猶太人的地方。《聖經》確實很值得尊重，但在一些神話中，很多民族擁有的是全宇宙。我看到，在海外社交媒體上，很多人也批評，這名伊朗代表太客氣了，拍案而起老拳相向，當然也不太符合外交官身份；但他可以質問以色列：

為甚麼你不把這個設備帶到加沙呢，那裏最需要！

【本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》】

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