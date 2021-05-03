變種危機系列│印度疫情海嘯式爆發　變種病毒如何威脅香港？

踏入2021，新冠疫苗陸續開始大規模接種，持續逾一年的大流行迎來曙光。然而，疫苗接種速度緩慢、全球分配不均、專利未解禁等問題仍待解決。人口大國印度於4月底更出現疫情噴井式爆發，多種變種病毒在當地流行，印度變種B.1617更已傳入近20個國家。
本港亦出現首宗源頭不明的變種病例，相信已出現社區傳播。從香港，到全球，我們如何招架這場「變種危機」？《香港01》記者就此進行多角度探討。
2021年4月29日，在印度新德里聖家醫院的急診室里，曼尼卡·戈埃爾坐在她患新冠肺炎的丈夫旁邊。（Reuters）
【採訪印度】新冠海嘯：惡夢般的人道災難
志願者篇——新德里時間早上9點不到，Suhaas睜開眼睛，手機上又收到家屬發來的患者離世的消息。前一天晚上他睡了不到4個小時，但這已經是最近一個星期以來睡的多的時候——「已經很奢侈了。」.....（按此閱讀文章）
4月30日，印度加濟阿巴德一名女子替染上新冠的父親進行心外壓。(Reuters)
【疫情解碼】讓全球聞之色變的變種病毒，是印度大爆發的罪魁禍首？
印度突然激增的病例令醫療系統不勝負荷，全國陷於「缺氧」，連續多日錄得破記錄新增確診，連日新增病例超過35萬，當地的新變種病毒B.1617更被視為元兇。到底是否這個「雙重變種」擊潰了印度的醫療防線？.....（按此閱讀文章）
發展中國家疫情難掉以輕心。3月中，一名盧旺達婦女接種新冠疫苗。(Reuters)
【認識變種】南非、英國、巴西、印度....六大變種隨時來襲香港？
踏入今年，從原始毒株變異而來的各類變種病毒，開始成為各國政府所面臨的重大挑戰。目前全球範圍内有哪些值得變種病毒值得注意？其傳播力度和致病性如何？盤點全球六個你需知道的新冠變種.....（按此閱讀文章）
【本港專家】新變種病毒加劇印度疫情傳播，香港要如何守住防線?
印度變種病毒傳入香港，變種病毒威脅迫近。香港大學公共衞生學院院長福田敬二（Keiji Fukuda）教授講解新變種的出現、社會應該如何應對「變種突襲」.....（按此閱讀文章）
印度疫情已陷入人道災難，莫迪政府難辭其咎。（Reuters）
【宏觀視角】由內到外，探討印度抗疫失利之原因，國際社會共同有責。
印度疫情的爆發，不啻是「旱地一聲驚雷」，既暴露印度內部嚴重的治理弊病，更讓其懷揣已久的大國夢，碎在了病毒的無情鐵蹄下.....（按此閱讀文章）
中國、阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉國六國外長4月底進行「應對新冠肺炎疫情視頻會議」。考慮到這六國的位置已形成了對印度的環形包圍態勢，一種「環印度防疫圈」就已在北京的撮合下形成了.....（按此閱讀文章）
任何坐過飛機的人都聽說過這句話：「在緊急情況下，在幫助別人前，請先戴上你的氧氣面罩」。然而，任何流行病學家都會告訴你，這個方式放在疫情上就非常糟糕了。在疫情中，只關注自己的安全，是最會讓事情變糟.....（按此閱讀文章）