從「地獄」折返人間　三個逆境自強的女性充權故事

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-05-01 15:50

我們常說要為女性「充權」，使她們可以憑藉一己的力量改變現況，但到底何謂「充權」，「充權」在現實生活中又可以如何帶來改變呢？

（撰文：培幼會）

「充權」一詞來自英文名詞「Empowerment」，意指將權力授予特定人士，使他們有能力改變自身狀況，減低其無能與無奈感，廣泛用於對抗社會不公平處境的事件中。

有三名有着無比勇氣、信心和力量的女性，在「充權」後，不單單在絕境中重新站起來，更以自己的生命故事影響更多生命。我們立即來看看三個女孩不屈求生的故事。

思妍在2014年到西班牙國會分享了自己的故事以及打擊性別暴力的經驗，在國際舞台呼籲更多人關注女童權益。(國際培幼會)

從童婚厄運中努力掙脫 — 思妍

思妍在孟加拉一條貧窮村落居住。在13歲時，父母強逼她與一個不認識的男人結婚，思妍知道結婚後就不能再上學，亦無法追尋自己的理想。於是，她堅決反對婚事，在培幼會的介入與協助下，思妍除了成功擺脫早婚命運，更在社區落力宣傳童婚禍害、為培幼會接聽性別暴力求助電話、四出探訪面臨童婚的女孩並遊說她們的父母不要將女兒提早嫁出。

「在九年間，我成功阻止了62宗童婚，使34個輟學女孩回到學校，國家向我頒發表揚獎項，還讓我代表孟加拉到西班牙國會分享女孩權益議題。」然而她的夢想沒有就此止步，她更利用培幼會創業基金開設了一間衛生用品廠，聘用36個年輕女性，製作及出售價格相宜的衛生巾，盼令貧苦女孩安心上學。單單去年，思妍的團隊就製造了逾16,500包衛生巾，以及利用生產技術和「愛．女孩」基金特別撥款製造了1,700份口罩，惠及整個社區。

多蓮認為國際培幼會的計劃是她人生的轉捩點，要不是這個計劃，她可能仍活在性別暴力的陰霾中。(國際培幼會)

性剥削及人口販賣倖存者 — 多蓮

來自烏干達的多蓮今年24歲，是一間裁縫店的東主，也是個積極與培幼會攜手於社區推廣女孩權益的少女，看似風光的背後卻埋藏着可怕痛苦的回憶。

幾年前，因家貧輟學的多蓮透過朋友介紹應徵一份工作，以分擔家庭的經濟重擔。怎料一到達工作地點，那裡竟然是一所脫衣舞夜總會和妓院，但一切都太遲了，她無法離開，被逼出賣自己的身體。

多蓮承受極大身心傷痛，以酒精和藥物去麻醉自己，試圖忘記現實的不幸，慢慢地，多蓮甚至連「顧客」有沒有戴上安全套、自己被強姦、被折磨，她也不再在乎，生命彷彿不再屬於自己。

就在這時，多蓮接觸到培幼會與烏干達青年發展連線組織的「安全包容城市計劃」，計劃幫助了很多像多蓮一樣的女孩離開剝削者並獲得生計培訓等支援，重過新生。

「我從未想過有這一天，我很慶幸可以參與計劃，它徹底改寫了我的人生，讓我再次學會愛惜自己，不但看到希望和機會，更成功修補和家人的關係，並在完成課程後獲得縫紉機，幫助我創業！」多蓮說。她將會聘請同樣經歷性剥削和人口販賣的女孩在她的裁縫店工作，並教授她們知識，讓她們可以像她一樣，重獲幸福。

蘭絲很感激外婆對她的支持和不離不棄，支撐了她渡過人生中一段黑暗不見光的日子。(國際培幼會)

年輕媽媽勇敢走出被多次強暴的陰霾— 蘭絲

蘭絲今年20歲，在肯亞一所中學就讀中四，她比同學年長一點，但她從不介意，因為讀書對蘭絲而言，本來就是遙不可及的夢。

13歲那年，她趁暑假離開了外婆家，隻身走到承諾給她學費的姨姨家居住，沒想到姨姨一家會奴役、侮辱、甚至虐待她。她在某個深夜終於抵受不住並奮力逃脫，但外婆家卻在45公里外的地方。

半路中途，她遇上了一個遠房親戚，說可以收留她一陣子，飢寒交迫下，她亦不虞有詐。意想不到的是，這個遠房親戚竟一再強逼蘭絲滿足他的性需要，不然就將蘭絲棄於野外，一個月後蘭絲找到機會逃走。然而，在她又餓又累時，她遇上一個男人說服她以性服務換取車費，情急下，蘭絲同意了。一個星期後，那個男人沒有遵守諾言提供車費，只給她買食物果腹的錢，蘭絲偷偷存起來，踏上她第三次的征途。

幾經波折，蘭絲終於回到家，卻發現自己懷了身孕。她一度嘗試和那個男人結婚組織家庭，卻發現他有嚴重的酗酒問題，於是蘭絲抱着孩子回到老家，一個人為茫茫前路而躊躇不已。

「外婆鼓勵我參加培幼會的女孩倡議計劃，在那裡我認識了其他年輕媽媽和性暴力受害者，我們互相打氣，重拾返回校園的勇氣，以自身經歷在社區中帶來改變，讓更多女孩知道她們並不孤單。」現在，蘭絲成為了女孩倡議陣線的成員，為更多女孩和年輕媽媽提供幫助，為她們充權，幫助她們重建生活。

攜手締造超越想像的改變

充權和教育的力量很强大，我們的行動不止於讓受助者直接受惠，我們以為只幫助了一個女孩，或者特定的一群女性，但在長遠的影響下，我們的一份支持與關心可以衍生出無限可能，化為改變更多生命的動力。請不要看輕您的力量。您，正在帶來改變！