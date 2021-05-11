歐洲放寬限聚 西班牙接種率13%也「提早鬆綁」？

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-05-11 17:00

鑑於新冠疫情有所緩和、疫苗接種計劃進度理想，英國、德國、西班牙、葡萄牙等歐洲多國，近期開始陸續放寬防疫限制，包括容許市民於室內聚會、放寬飲食業在室內範圍接待顧客等。然而，西班牙僅13%民眾完成兩劑疫苗接種，就大幅放寬防疫措施，大批巿民日前更脫下口罩聚集慶祝。變種病毒在各地引起疫情反彈，「提早放寬」？

自今年2月開始，英國經已分四階段放寬防疫限制，在5月17日起的第三階段，市民將可以在多個月後首次於室內聚會及與家庭成員相互擁抱，並以六人或兩戶人為限。此外，酒吧、咖啡店、餐廳等在符合一定條件下可以在室內範圍接待顧客，其他室內如戲院、博物館，以及體育場所也將可恢復活動。

英國至今有逾12萬人死於新冠肺炎，自今年一月底的第二波疫情後，當地的新增確診和死亡個案顯著下降。單計5月9日，英國新增1,770宗新確診個案和兩宗死亡個案，較高峰期日增逾80,000宗新確診及逾1,300人死亡明顯改善。

約翰遜重申，放寬措施是經過審慎考慮。(Reuters)

首相約翰遜（Boris Johnson）表示，放寬措施是經過疫苗接種、確診的住院和死亡人數、變種病毒風險等多方面考慮的結果。他指出：「我們的疫苗接種進度理想，超過三分二英國成人經已注射一劑疫苗，我們將能小心翼翼地持續放寬。」

同樣放寬限制的還有德國，該國目前經已逐漸走出嚴峻的第三波疫情。當地自4月21日以來，每日新增確診人數不斷下降。疫苗接種方面，經歷多月疫苗猶豫及對阿斯利康疫苗的質疑後，當地不少民眾對接種疫苗的態度有所改觀，令疫苗接種速度迅速增加，單計4月28日已接種逾一百萬劑，累計逾三成德國人經已接種首劑疫苗。

德國計劃本月中放寬限聚人數、容許有檢測陰性證明的人士外出購物，以及容許接種兩劑疫苗人士在強制隔離的情況下出國旅遊，讓當地民眾有機會趕及本月尾的聖靈降臨節（Whit Monday）假期 。不過，民眾仍需保持社交距離和佩帶口罩；至於經已接種兩劑疫苗的700多萬人及染疫後康復的民眾，則將不受宵禁和社交距離等限制。

西班牙「大膽實驗」後決定放寬

至於西班牙方面，中央政府自去年10月頒布緊急狀態，早前宣布不再延長，並於5月8日午夜正式解除。西班牙民眾可前往全國各地探訪親友或度假，而全國範圍的宵禁令及限聚令亦同時解除。這意味餐廳酒吧等可額外營業一小時到凌晨12時，大部分商店則可營業至晚上11點。雖然全國緊急狀態已解除，但民眾在外仍需要佩戴口罩防疫及保持社交距離。

西班牙早前曾進行多場大型活動測試，事後未有發現新冠肺炎爆發個案。(Reuters)

巴塞隆拿居民Blaca Valls向法媒說：「我受夠了不能離開馬德里，遭到封鎖、沒有自由，令我感到沮喪。」他計劃下周末將前往西北部加利西亞（Galicia）慶祝生日。

當地於3月份曾進行多場大膽實驗，包括舉辦5,000多人的演唱會，觀眾只需進行快速檢測陰性就能夠進場，除佩戴口罩外沒有其他防疫措施。當局於一個月後追蹤結果，發現只有6宗確診，其中4宗確診還是在演場會以外的地方感染，這給予當局推行放寬措施一劑「強心針」。

緊急狀態令解除後，西班牙各地區仍可根據情況自行制定防疫措施。巴利阿里群島（Islas Baleares）宣布批准維持該區宵禁的措施，包括限聚令、旅遊限制及宗教場所的入場人數限制等。加泰隆尼亞地方政府則表示，不打算延長夜間宵禁時間，但已要求高等法院批准擴大六人社交聚會的限制和宗教場所的入場人數限制。華倫西亞亦計劃取消地區長期的封城措施，並延遲目前晚上宵禁的時間。

西班牙各地區仍可按實際情況推行防疫措施。(Reuters)

以為疫情結束 恐爆「下一波」？

然而，在西班牙放寬防疫限制的一刻，全國各地均有大量民眾走到街頭上聚會狂歡。其中首都馬德里的民眾於市中心太陽門廣場上載歌載舞，有如慶祝新年一樣燃放煙花來助興，惟大部分人並沒有遵反口罩令。馬德里市長José Luis Martínez-Almeida批評民眾不戴口罩飲酒狂歡，強調馬德里仍禁街頭酒會派對，敦促民眾遵守防疫措施。

西班牙累計已有超過356萬人確診新冠肺炎，近7.9萬人死亡。雖然當地正加緊疫苗接種，全國至今只有28%人口接種最少一劑疫苗，近13%人完成兩劑接種，當地第四波疫情也尚未結束。

有流行病學家表示擔心西班牙當前不加警告的放寬情況，不僅有機會讓當地不同地區之間的防疫差距加劇，防疫相關的法律和行政程序亦有可能造成延誤，最終或危及當地一直以來的防疫成果。西班牙公共衛生專家Alberto Torres解釋：「我們目前的疫情還不完全令人滿意，關鍵在於迅速，我們必須立即採取措施。」

誠然，雖然當地每10萬人口的14天累積病例數目已降至205宗，惟仍與政府設定的25至50水平的標準相距甚遠。Alberto Torres強調：「只有在世界範圍內控制好，才能真正控制疫情。」巴塞羅拿醫院預防醫學負責人Magda Campins對此表示認同，她說：「病毒正在全球繼續傳播，解除緊急狀態可能會被錯誤解讀成可以恢復正常活動的跡象，但我們必須意識到病毒仍然存在。」