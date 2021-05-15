以巴衝突｜無國界醫生：以色列警方武力程度不能接受

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-05-15 10:00

耶路撒冷爆發暴力事件，造成數百名巴勒斯坦人受傷，傷者包括兒童。無國界醫生認為，以色列警察使用武力的程度不能接受，並警告加沙地帶武力升級將會造成嚴重影響。 撰文：無國界醫生

加沙受到以軍猛烈空襲，大量平房炸毁。(AP)

加沙衛生部通報，由5月10日晚間起至5月13日早上，以色列的空襲已經造成67人死亡，當中包括17名兒童，以及接近400人受傷。以色列當局表示，巴勒斯坦武裝組織亦同時在加沙發射火箭炮和導彈，造成7人死亡。

早前耶路撒冷爆發生暴力事件，數天後加沙便遭到空襲。在5月10日晚上，組織的團隊支援巴勒斯坦紅新月會，為遭到以色列警察所傷的數百名傷者進行評估和穩定傷勢。他們大部分均遭到橡膠子彈、震撼彈和鈍器所傷。

以軍轟炸加沙地帶炸毁不少民房，一個巴人家庭的四名小兄弟被倒塌瓦礫壓死。（AP）

「無情的轟炸摧毀周遭很多建築物...」

無國界醫生以往亦在加沙目擊暴力導致的嚴重後果。以色列和加沙之間的軍事衝突已導致成千上萬巴勒斯坦平民死傷，當中不乏兒童。無國界醫生在加沙地帶工作逾二十年，隨時準備支援當地衛生部門，為有需要的人提供救命醫療護理。我們團隊發現以色列警察對當地男女和兒童施加嚴重傷害，在我們團隊所治療的傷者中，有年僅12歲的兒童遭橡膠子彈擊傷。

無國界醫生在巴勒斯坦佔領區（Occupied Palestinian Territories）項目總管奧滕斯帕特森（Hellen Ottens-Patterson）說：「暴力情況是我們團隊近年在耶路撒冷所見，最嚴重的一次。以色列展開猛烈轟炸，比以往的行動火力更強。無情的轟炸摧毀了我們周圍的很多房屋和建築物，室內、室外都不安全，人們被困住。緊急醫療人員即使要承受極大風險，但仍須外出工作。」

無國界醫生在以巴衝突中施援：

「每隔幾年都要治療大量傷者…」

無國界醫生醫療統籌瑟特爾（Natalie Thurtle）醫生說：「每次戰事、『升級』和示威浪潮之後，我們都在我們的診所和醫院，治療遭到以色列武裝部隊所傷的人。我們每天都看到暴力導致長期的肢體傷殘和痛苦。我們知道，如果這一波暴力事件持續時間越長，受傷人數就越多，他們所受的痛苦也越多；即使轟炸停止，往後很長的日子也要繼續承受痛苦。」

她續道：「以色列對加沙進行長達14年的封鎖，醫療系統都缺乏所需物資，即使在正常時期，亦無法治療病人，但每隔幾年都要治療大量傷者——2014年爆發戰爭，造成11,000人受傷；2018年和2019年的示威，7,000多人遭到槍傷；自周一展開的轟炸，已造成數百人受傷、數十人死亡。」