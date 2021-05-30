【數碼軍備】無人機、機械狗和大數據：悄然起動的競賽

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-05-30 10:30

觀乎一眾發達國家，具備人工智能、物聯網、大數據分析等前沿技術的自動化機械產品，已經開始應用在軍事領域之中。然而，這是否代表一場數碼軍備競賽正在默地裏起動？

2020年1月3日約凌晨1點，伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）從敘利亞大馬士革抵達伊拉克巴格達國際機場。蘇萊曼尼及隨從登上一架普通轎車後，造成連同蘇萊曼尼在內的10名軍官死亡。此次無人機空襲正值美國伊朗關係劍拔弩張之際，一度讓波斯灣達至爆發熱戰的臨界點。

此次執行任務的無人機，同樣成為外界焦點。因為這次是美軍首次利用無人機完成擊殺海外軍事領袖的任務。根據美國空軍資料，這款由通用原子航空系統（General Atomics Aeronautical Systems, GA-ASI）為美國空軍研發的MQ-9「收割者」（MQ-9 Reaper）無人機，它配備低時延和大範圍傳感器的多模式遙距傳輸系統，能夠精準追蹤目標人物動向和執行獵殺任務。

暗殺事件發生後，伊朗民眾在一片哀悼及反美情緒之中，悼念在伊拉克空襲中遇襲身亡的蘇萊曼尼。（法新社）

前美國空軍中將David Deptula 當時接受美媒訪問時明確指出：「MQ-9收割者是執行這次任務的『完美武器』，並展示了空軍得以施展準確、及時和致命力量的能耐。」

MQ-9收割者無人機。（Wikimedia Commons）

無人機在現代戰場的應用已成為主流。而智能機械化和數碼化的軍備亦進入前所未有的結合狀態。一些更靈活、更具殺傷力的類生物型機械產品，也開始為各國軍隊所採用，並被應用在偵察、巡邏、測量等日常工作。不過，基於社會輿論及道德壓力，各國暫時都未有將這些類生物型機械用於攻擊行為。

可是，這些類生物型機械的製造質素已經臻至高超水平，靈活得有如人類一般。

極度敏捷「機械狗」

Boston Dynamics設計的機械狗Spot。（Boston Dynamics）

來自美國麻薩諸塞州的機械人設計及製造公司Boston Dynamics，是機械人領域的業界先驅。它近年設計出一款動力平衡四足機械狗，叫作Spot，其特色之處在於極度靈活的機械腿，裝有各種傳感器和多點關節旋扭位，得以在不同地勢環境下進行高風險工作，並由操作者遙距控制。

根據美國科技媒體The Verge報道，法國的軍校正在測試在日常訓練中使用機械狗Spot，意味着Spot未來將很大機會應用在軍事演練和真實戰場之中。

Spot製造商Boston Dynamics網站標榜，這款機械狗可以被應用在建築、油氣、挖礦等行業的高風險場域中解決問題。但亦可以想像，Spot出現於法國軍方軍事演練的相片和片段在網絡廣傳後，亦惹來不少人質疑製造商違反發明機械人產品的初心。

Boston Dynamics亦經常強調，公司發明的產品，是要為世界帶來福祉，而非被用作傷害別人的武器，而在Spot的使用說明書更實實在在寫明「禁止被用作傷害或威脅任何人類和動物」。而今次法國軍隊只是採用Spot來進行偵察行動，的確未有意圖「傷害」其他人，但無人可保證軍方一旦將機械狗視為常規軍備，日後不會被用作其他用途。

事件曝光後，Boston Dynamics接受媒體查詢時就表示，正在評估日後應否繼續將旗下產品賣給軍方。

※ Boston Dynamics乃機械人領域先驅。它剛剛推出一款新機械人Stretch，專門處理物流倉務工作。

另一間來自費城的Ghost Robotics，其研發的機械狗Vision 60亦被美國空軍應用在基地偵察任務當中。目前他們正在利用Vision 60內置監控功能，讓其成為「移動的閉路電視系統」，取代現時在空軍基地正在使用的固定式監控鏡頭。

當然，如此靈活及多功能的機械狗，如果單是用作偵察及監控功能，未免過於浪費，未來投入前線工作亦只是時間問題。因此，據《華盛頓郵報》引述Ghost Robotics，它憧憬Vision 60在不久將來將會用於監控以外的用途。

而在美國軍方採購Vision 60之前，Ghost Robotics早於2019年已與澳洲軍方合作，研究及實驗如何將機械人應用在「未來的陸地戰場」之上。

Ghost Robotics早於2019年已與澳洲軍方合作，將機械狗應用在試練場景。（Ghost Robotics）

軍事「數據之王」

除了機械狗、機械人、無人機等「硬件」，在當今互聯網及電腦運算已是當今商業社會不可或缺的一部分，數碼「軟件」也無疑地成為結合前沿科技的現代軍事力量結構所不可少的元素。將大數據、人工智能分析、物聯網等數據分析技術融入軍事領域，近年來說得最多的，必須要提到Palantir。

Palantir由美國矽谷傳奇、PayPal共同創辦人之一的Peter Thiel與Alex Karp、Stephen Cohen等人共同創立。2011年，美國軍方借助Palantir提供的大數據分析技術，成功實時定位及擊斃阿爾蓋達組織首腦拉登（Osama bin Laden），Palantir一舉聲名大噪，並在去年9月成功在紐約交易所上市。

早在Palantir 於2004年創立之初，首批顧客就是中情局及其他如國防情報局、國家偵察局等國防部隸屬部門。因此，Palantir作為民間大數據技術科企，與美國情報系統和五角大樓的長期密切關係，亦是美國特色「軍事科技複合體」之另一範例。

基於現在各國軍事部門對人工智能、大數據分析等前沿技術的應用愈趨成熟，未來的戰場形態勢會出現顛覆性的變化。然而，這又會否牽引出另一輪「數碼軍備競賽」？其對地緣政治的影響、社會後果及道德爭議，值得持續關注。