世界難民日｜聯合國難民署報告：全球逾八千萬人流離失所創新高

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-06-20 10:00

過去一年，受疫情影響，各國封鎖邊境，讓全球因戰火、政治或宗教迫害等原因流離失所的人失去重獲安居之所的希望。伴隨疫情而來的經濟蕭條更令不少被迫逃難的人丟失賴以維生的工作。更令人憂慮的是，兒童佔被迫流離失所者總數逾四成，年紀輕輕就經歷難以磨滅的身心創傷，甚至淪為孤兒，失學及營養不良更嚴重影響體智成長。 撰文：聯合國難民署（UNHCR）

聯合國難民署於6月20日「世界難民日」將至之際發表年度《全球趨勢報告》，直至2020年底，全球流離失所者已達8,240萬人，突破歷史新高，反映流離失所的問題已是刻不容緩。聯合國難民署今天呼籲世界各國採取更多行動，為數以千萬計因為戰爭、衝突、迫害或人權侵犯而逃離家園的人尋找安全的地方。

註：聯合國難民署的全球趨勢報告會和年度全球報告一併推出。全球趨勢報告匯報了聯合國難民署為全球被迫逃難的人，以及世界上已知的為無國籍人士提供的計劃和活動。

聯合國難民署於6月20日「世界難民日」將至之際發表年度《全球趨勢報告》，直至2020年底，全球流離失所者已達8,240萬人。（UNHCR）

流離失所者人數劇增 重返家園遙遙無期

2020年逃離戰爭、暴力、迫害及人權侵犯的人數依然增至近8,240萬人，相比2019年底的7,950萬人增加4%，再創歷史新高。

2020年已經是全球被迫流離失所人數不斷飆升的第9年。今天，全球有百分之一的人流離失所，而這數字是2011年流離失所人數的兩倍，當時的總人數低於4,000萬。

全球處理中的庇護申請維持與2019年相約 (410萬) ，但各國和聯合國難民署一共為130萬人登記和處理庇護申請，比2019年少了100萬 (減少百分之43) 。

在2020年間，約有320萬名國內流離失所者和僅251,000名難民能夠重返家園，與2019 年相比分別下降了40%和21%。

2020年已經是全球被迫流離失所人數不斷飆升的第9年。圖為地中海海面一艘載着難民的船隻。（Getty Images）

疫情下難民重新安置率創廿年新低

在2020年疫情的高峰期，逾160個國家封閉了邊境，而當中99個國家對尋求庇護的人也拒諸門外。

難民獲重新安置到第三國家的人數急劇下降——由於安置地點數量減少和受新型冠狀病毒疫情影響，去年只有​​34,400名難民得到重新安置，是20年來的新低。

受疫情影響，去年只有​​ 34,400 名難民得到重新安置，是 20 年來的新低。（Getty Images）

兩年間百萬兒童一出生便是難民

2018至2020年間，近100萬兒童一出生便是難民，其中許多人可能在未來數以年計的日子仍繼續是難民。

18歲以下的女孩和男孩，佔所有被迫流離失所者的42%。

聯合國難民署高級專員菲利普·格蘭迪指出，眾多兒童一出生就活於流徙狀態是一場悲劇，這應該已提供足夠原因令我們作出更大努力以預防及結束紛爭和暴力。

18歲以下的女孩和男孩，佔所有被迫流離失所者的42%。（Getty Images）

結束紛爭和暴力 須各國攜手努力

聯合國難民署高級專員菲利普·格蘭迪指出：「每個數字背後都代表有一個被迫逃離家園的人，以及一個流離失所、被剝奪財產和遭受苦難的故事。他們值得我們的關注和支持，這並不限於為他們提供人道援助，我們同時也需要為他們的困境尋找解決方案。」

聯合國難民署今天促請各國領袖需要擱置分歧及加緊步伐，促進和平、穩定和合作，以停止及著手扭轉近十年來因暴力和迫害而日益嚴重的流離失所趨勢。專注於預防和解決衝突，以及確保人權得到尊重，這才能為難民找到解決方案。

聯合國難民署促請各國領袖需要擱置分歧及加緊步伐，專注於預防和解決衝突，以及確保人權得到尊重。（Getty Images）

【關於聯合國難民署】 聯合國難民署於1950年12月14日由聯合國大會創立。聯合國難民署負責指導和協調全球行動、保護難民並尋求難民問題解決方案。聯合國難民署致力於確保每一個人享有尋求庇護的權利，並可以在其他國家得到安全庇護，或者在情況許可時自願返回原籍地、就地融入或安置到第三國家。聯合國難民署因其幫助歐洲難民的開創性工作及對全球難民的援助，先後於1954年和1981年獲得諾貝爾和平獎。