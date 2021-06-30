Don’t京奧運・二│無家者湧現及醫療崩潰　揭示東奧兩大難題

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-06-30 07:00

從日本社會當下最關注的問題，可以發現經濟和疫情是民眾最緊張的部份。而在現時社會的情況來看，無家者湧現東京街頭以及當地醫療系統不勝負荷，兩者正正是日本人感受至深的具體問題。這多少說明了他們不希望強行舉辦東奧的實際憂慮。 本篇為《Don’t京奧運》專題報道之第二篇。

日本至今錄得超過79.2 萬宗新冠確診病例，逾1.46 萬人死亡。最近一次的緊急事態宣言，也因疫情持續，由原本於5 月11 日結束，延長至6 月20 日。解除緊急事態宣言後，其中七個都道府縣，包括東京、大阪、北海道等，將改為實施防止疫情蔓延等重點措施直至下月11 日。在此措施下，銷售酒類飲品、酒吧及餐廳營業時間仍受到限制。

經濟低迷的後果令人憂慮，在日本最繁忙的JR 新宿站，今年起出現許多露宿者。其中一個男子在站外一角舉起紙牌，寫着：「我因疫情及其他事情而苦苦掙扎，請幫幫我。」

日本政府有提供臨時居所，但能接觸相關資訊的露宿者有限。(Getty)

35 歲的他因疫情失業，自此一直無法找到新工作。他曾寄居在友人家，惟長貧難顧，如今只好在街頭露宿行乞。「日本目前有許多類似的露宿者，特別是年輕一群。」協助貧困人士的志願機構負責人Ren Onishi表示，疫情造成的經濟衰退對於非正規員工、臨時工等影響至深。根據厚生勞動省的調查，由疫情爆發至今年4月，全國已有逾十萬人被裁員。東京都政府大樓門外更曾有逾200 人排隊領取食物援助，創下紀錄新高，亦是疫情前的2.5倍。

疫情前，日本全國估計有多達1.55 萬名露宿者，當中近四分之一在東京。當局對於露宿問題長年處理不善，部份原因是因為社會觀念：認為無家者懶惰，淪落至露宿街頭是自身的責任。然而，當局至今也沒有正視問題，只顧及面子和形象工程，希望在東奧來臨之前「把他們趕出外界的視線範圍」。結果這些人被轉移至市內其他更隱蔽的地方，令問題加劇，做法也令人聯想起當年巴西在里約奧運前，到貧民窟「洗太平地」。

日本醫護界反對派人手參與奧運義工工作，圖為東京一間張貼反對標語的醫院。(Getty)

另一個令民眾擔心的問題是醫療崩潰。根據內閣官房的數據，大阪市在4 月29 日病床的使用率為95%，可以說能夠使用的病床幾乎用盡，其他地區的病床也接近爆滿，其中包括東京都、大阪、兵庫縣和福岡。這些地區目前都宣布進入緊急狀態。大阪市政府甚至曾向市民發出呼籲，為醫院捐贈防水外套，大阪市長松井一郎更指許多醫生和護士不得不把垃圾袋套在身上當防護服，引發輿論對政府的猛烈批評。

全國各地連番失守，暴露日本當局防疫工作失效的現實，也令當地人憂慮疫情失控。確診人數屢創新高更令菅義偉民望急跌，菅義偉內閣支持度於6 月中只有37%，但不支持率卻升至45%。不少民眾認為這位新首相缺乏領導能力。此外，68.3%民眾不滿當局的疫情控制措施，只有不足四分之一人認為政府應對得當。

不少日本人批評，首相菅義偉缺乏領導能力。(Getty)

而讓日本人「看不過眼」的還有當局希望於奧運會期間招募一萬名醫護人員，當地醫護界已經明言，如今疫情嚴峻，若調動大量人手，恐怕醫院自身難保。有東京奧運醫療系統籌備醫生坦言：「有護士已經反映說『辦不到！我們不會派人！』大家背負着200%的工作量，醫護們都想避免更多的重擔，我們很可能會退出大會醫療隊伍。」

許多日本醫護人員反映，現時的工作量嚴重過重。(Getty)

騎虎難下的日本政府

誠然，東奧能否順利舉行很快便會知曉，現時唯一確定的是從開幕禮到各項比賽，場地安排和準備工作將和以往大為不同，配戴口罩、社交距離等防疫安排將成為重點。日前，東京奧委會、東京都政府、日本政府和國際奧委會（IOC）等組織舉行五方會談，正式決定東奧期間比賽會場入座率為50%以下，最多容許一萬名觀眾入場。如果有賽事銷售門票賣出超過50%，東京奧委會將以抽籤決定誰能入場觀賽。此外，為確保能舉辦安心與安全的奧運，大會規定觀眾在會場內必須配戴口罩、不得發出噪音，安排觀眾分批離場。

有意見認為，基本前提是舉辦奧運必須得到半數以上民眾的支持。如果國際奧委會以目前的支持率強行舉辦奧運的話，也有可能在奧運期間會出現許多反對活動，如2016年里約熱內盧奧運，開幕前的民意調查中，有一半的巴西人反對舉辦，示威活動為里約奧運蒙上陰影。

東京當局目前可做的十分有限。(Reuters)

面對日本國內強烈的反對意見，東京當局其實也騎虎難下。國際奧委會73% 的收入是來自出售電視轉播權，而根據日本和國際奧委會的合約，亦只有後者有權取消賽事。日本政府一旦違約，將面臨巨額索賠，現時選擇其實十分有限。

（節錄）

上文節錄自第271期《香港01》周報（2021年6月28日）《Don’t京奧運 舉國不歡騰的盛事》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

271期《香港01》周報精選內容：

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