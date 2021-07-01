山火、水源減少、叢林減少：暖化威脅黃石國家公園

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-07-01 12:48

北美近期受到極端熱浪侵襲，加拿大多地出現破記錄高溫，氣候暖化的潛在影響更為美國的環境生態正形成長遠影響。坐落於美國西部洛磯山脈上的黃石國家公園（Yellowstone National Park）為世上首個國家公園，科學研究指出，高溫天氣正逐漸逐漸地改變該座有近150年歷史的國家公園的自然生態。

成立於1872年的黃石國家公園橫跨懷俄明、蒙大拿、愛達荷三州，其中96%範圍位處懷俄明州境內。公園位於黃石平原之上，平均海拔為2400米，環繞之的洛磯山脈高度更達2700至3400米，而公園的最高點為3462米的鷹峰（Eagle peak），氣溫往往很受到海拔高低影響。在6月至9月初的夏季，日間最高氣溫通常在攝氏21至27度之間，夜間溫度則可低至零度以下。

國家公園除了擁有噴泉與溫泉等天然熱液系統（hydrothermal system）景觀，還是眾多物種的棲息地，除了灰熊（grizzly bear），還有一些隨着季節進行大遷徙的動物──麋鹿（elk）、美洲羚羊（pronghorn）、騾鹿（mule deer）、美洲野牛（bison）等。然而地球過去數十年的急速暖化，令區內動植物生態都悄然轉變。

大黃石生態系統比起黃石國家公園面積大十倍，是北美地區其中一最大而從未被開發的生態系統。（NASA EARTH OBSERVATORY）

記錄生態系統之變

由美國地質調查局（USGS）聯同蒙大拿州立大學與懷俄明大學最近共同發表了一份報告，分析比公園面積大十倍的大黃石生態系統（Greater Yellowstone Ecosystem, GYE），有關溫度、降水、水份的數據轉變。分析顯示，黃石區在過去十年的平均溫度或是過去80萬年來最高。

報告作者之一的USGS科學家Steve Hostetler表示：「較和暖、較乾燥的氣候趨勢如何影響該區的生態系統，及賴以為生的居民。」黃石國家公園越來越受到旅客歡迎，平均每年接待約400萬遊客。在防疫措施逐步放寬之際，園方預期今年的遊客數目將會破記錄。惟氣候暖化對國家公園的康樂活動亦帶來影響，包括冬季熱門的雪地摩托車。

暖化導致乾旱，黃石公園內嘖泉泉水也減少，噴發次數也驟減。（AP）

間歇泉噴發減少

氣候轉變更可能影響到公園內一些最受歡迎景點，包括著名的老實間歇泉（Old Faithful Geyser）。此泉以穩定及可預期的噴發頻率聞名，每隔90至94分鐘就會噴發一次，成為遊客必到景點。但近年，乾旱季節下間歇泉噴射的泉水減少了，當乾旱情況持續，噴發的頻率也會減少。

而且該區自1950年以來的溫度已上升超過華氏兩度，至本世紀末更預期額外上升5至10個華氏度，意味公園周邊全年在90度（約32攝氏度）以上的日子將會多出40至60天。屆時整體降雨量也會增多，但高溫也意味夏季將會更加乾燥，更易發生山火。

洛磯山積雪減少，影響西部廝廣泛地區的河道水量。(Getty)

美西多個國家公園同受影響

由於氣溫上升，春季融雪時間提早數周便來臨，一年一度的河川逕流（stream runoff）相比起1950年也提早了8天出現。同時也因為氣溫上升，降雪也變成降雨，因此自1950年以來，每年平均降雪下跌了接近兩尺，並預期跌勢將會持續。黃石的森林地貌預期亦將改變，目前公園約八成範圍都由樹林覆蓋，隨着溫度上升，山火頻繁，日後部分森林在燒毁後或許無法重生，變為草原。

當然，黃石國家公園不是唯一一個受到暖化影響的公園，該報告同時指出，氣候影響在美國西部及區內各個著名國家公園都已十分常見，如亞利桑那州的大峽谷（Grand Canyon）、猶他州的錫安國家公園（Zion）、華盛頓州的奧林匹克國家公園（Olympic）。

黃石國家公園為灰熊的長期棲息地。(Reuters)

加州的約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）為例，命名該公園的約書亞樹也受到極端氣溫威脅。到2070年，乾旱及山火將會令公園內八成的約書亞樹消失。科羅拉多州的洛磯山國家公園（Rocky Mountain National Park）則有大量白松（white pine）及雲杉（spruce）枯死，此外，因暖化使樹皮甲蟲（bark beetle）大量繁殖，導致州內多達8.34億棵樹死亡。

近數周，美國西部的民眾已感受到極端高度之苦，國家公園的生態變化，原來跟他們的日常也息息相關。洛磯山的融雪佔西部地區河流水量的六至八成，包括密蘇里河、哥倫比亞河、科羅拉多河等主要大河，暖化減少降雪也代表遠至洛杉磯等城巿的淡水供應將會減少。乾旱季節下的山火、炎熱天氣、缺水，影響由內陸的科羅拉多伸延至加州等沿海州份。

約書亞樹國家公園本身也處於沙漠地帶，但著名的約書亞樹也難敵高溫乾涸。(Getty)

儘管在過去一萬年來，黃石地區也曾經歷過跟如今相若或更甚的乾旱情況，但水源短缺的問題仍然切身。「水源將會是人人都關心的問題，山上的水正是西部的供水，但正變得乾涸。如何適應調整將影響着我們的經濟前景。」報告作者之一、懷俄明大學地質學家Bryan Shuman說。