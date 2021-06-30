芬蘭球迷從俄回國確診　歐國盃爆疫恐成歐洲防疫缺口

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-06-30 20:00

正舉行得如火如荼的歐洲國家盃，可謂是疫情以來最大型的國際體壇盛事，分別在全歐洲10個國家11個城市舉行，賽事包括了多個國家的球員和大量入場觀眾。 芬蘭衞生部門周二（29日）指出，至少300名球迷在俄羅斯聖彼得堡觀賽後，回國時確診感染新冠病毒。這除了喚醒外界對俄羅斯疫情升溫的關注外，也憂慮歐國盃可能成為歐洲防疫的一道重大缺口。

俄羅斯疫情近日有所惡化，全國單日確診超過1.7萬宗創下新高。首都莫斯科於6月18日的單日確診數字於數日内亦飆升兩倍，單日新增超過9,000宗新冠確診，第二大城市聖彼得堡於6月28日新增110死，創下新紀錄。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）相信，確診急升與最先在印度出現的Delta變種病毒有關，更決定關閉歐國盃球迷區。

莫斯科在過去一周已頒布多項新限制措施，包括要求從事非必要行業的民眾留在家中、關閉大量場所，以及強制服務業員工接種疫苗等。不過，自去年12月開展新冠疫苗接種計劃以來，當地民眾的接種率依然偏低。莫斯科1,200萬人口當中，只有約一成五接種了首劑疫苗，而全國1.46億人口當中，更只有一成三人接種首劑疫苗。

聖彼德堡市政府亦公佈了新一輪限制措施應對疫情，包括市內所有歐國盃球迷中心人數限制由5000人下降至3000人、部份景點關閉、市民如要參加超過75人規模以上的活動必須提供3日內的新冠核酸檢測陰性證明等。

俄羅斯疫情近日有所升溫。(Reuters)

另一個歐國盃主辦國家的英國，近日的疫情亦持續反彈，單日再多約二萬人確診，大部份新增確診均為Delta變種病毒。鑑於當地將舉行歐國盃四強賽及決賽，聯合國衛生組織敦促，這些疫情升溫的歐國盃主辦城市應迅速採取行動。世界衛生組織亦表示，對歐國盃主辦城市放寬防疫措施的做法感到憂慮，並指見到區內疫情升溫的趨勢。

就在疫情升溫之際，英國方面卻宣布將由原來容許四萬名球迷入場，增加至容許超過六萬名球迷入場，即球場75%座位容量。所有入場的觀眾將需要持有陰性檢測證明，或者是14天前經已接種兩劑疫苗人士。

倫敦溫布萊球場將舉辦四強賽和決賽，並可能放寬入場人數和防疫要求。(Reuters)

儘管歐洲多國領袖要求當局重新考慮英國倫敦作為四強賽及決賽的舉辦地點，惟歐洲足協無意改變場地，重申：「歐洲足協、英國足總和英國當局正成功緊密合作，讓歐國盃四強賽和決賽於溫布萊球場上演。」不僅於此，歐洲足協亦正和英國政府商討，豁免出席決賽的歐洲足協、國際足協官員、政客、廣告贊助商等約2,500位VIP人士的檢疫安排。

各國防疫大不同

有別於過往由一至兩個主辧國舉行，今屆歐國盃賽事於10個國家11個城市作賽，包括亞塞拜疆巴庫、丹麥哥本哈根、英國的倫敦和格拉斯哥、德國慕尼黑、匈牙利布達佩斯、意大利羅馬、荷蘭阿姆斯特丹、羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest）、俄羅斯聖彼得堡及西班牙塞維利亞（Seville）。

在匈牙利布達佩斯的比賽，主辦方容許全場滿座。(Reuters)

每個國家的防疫措施卻有所不同，容許入場球迷數目亦有分別。舉例，荷蘭阿姆斯特丹、羅馬尼亞布加勒斯特、丹麥哥本哈根和英國格拉斯哥只會讓球場容量25%至33%人數入場。此外，大部分主辦國家均對海外球迷實施嚴格限制，如阿塞拜疆禁止不屬參賽國家國民入境，以減低交叉感染風險；還有部份賽事，球迷入場前需要有陰性檢測證明。

另一方面，匈牙利和俄羅斯則豁免這類入境或防疫限制，只要球迷手持歐國盃門票，便可暢通無阻地入境，只需入場前接受病毒檢測。匈牙利布加勒斯特更容許全場滿座，俄羅斯聖彼得堡亦容許球場至少坐至容量50%，是云云多國之中較為寬鬆的。

歐洲接種疫苗的比率依然很低，令外界擔心疫情升溫。(Reuters)

隨着疫苗接種計劃推行，歐洲疫情在過去兩個月有所改善，世衛卻提醒要繼續保持警惕。世衛組織歐洲區域主任Hans Kluge於6月初警告：「儘管我們已經走了很遠，但仍遠遠不夠。」他認為歐洲疫苗的接種率仍然很低，無法阻止疫情死灰復燃。

恐成Delta爆疫溫床？

其實，歐國盃賽事由多個國家舉辦，原意是希望在疫情下各國能夠分擔賽事的成本開支。但在疫情下，分布如此廣闊的一眾主辦國家也會增加疫情風險。事實上，由6月11日歐國盃揭幕至今，各國經已錄得有球迷於觀賽後確診的個案，說明了爆疫風險的確存在，而Delta等變種病毒亦令相關風險進一步增加。

約300名芬蘭球迷從俄羅斯返國後確診，情況令人憂慮。(Reuters)

例如，丹麥政府發現29宗新冠確診與哥本哈根舉行的歐國盃賽事相關，當中包括有人於比賽時經已患病或在比賽期間受到感染，當局又不排除有更多人中招。此外，匈牙利方面，一個法國家庭亦在觀看法國對匈牙利的賽事後確診，還有賽事期間西班牙和瑞典兩隊分別有球員確診。

而在一眾主辦城市中，俄羅斯聖彼得堡可謂是疫情最嚴重的地方，當地舉行6月22日芬蘭對比利時賽事後，錄得自歐國盃開賽以最多的確診個案。芬蘭當局仍未清楚確診球迷是在場內還是其他地方感染，如旅程途中及往返球場期間。

大批球迷往返球場和多國，其潛在風險不能忽視。(Reuters)

另一方面，西班牙塞維利亞（Seville）及意大利羅馬則疫情有所緩和，亦沒有錄得任何歐國盃相關確診個案。

誠然，歐國盃涉及國家眾多，球迷遊經多國亦會造成較大的感染風險。賽事期間的飲食活動、打氣歡呼以及毋須配戴口罩等，亦會令風險增加。雖然專家一般認為，於戶外活動感染新冠肺炎的風險相對較低，因大多有社交距離，加上大量新鮮空氣會稀釋氣溶膠。不過，德國氣溶膠研究學者Gerhard Scheuch指出，真正的風險其實潛伏於球場內，尤其是在那些通風差劣的包廂、升降機和洗手間內。他說：「若有確診者在那裏播毒，氣溶膠能夠逗留較長時間。」

賽事期間的活動，是播疫的主要風險。(Reuters)

另一個更大的問題可能發生於賽事前後，數以萬計的球迷會乘坐巴士、火車、飛機等交通工具前往球場，也會在酒店過夜及流連酒吧。

對於歐國盃成為爆疫溫床，Gerhard Scheuch分析說，即便是倫敦四強賽事及決賽入場人數有所放寬，估計最終受感染的人數不多，而且觀眾主要是當地人，病毒擴散至歐洲其他國家的風險亦不高。而且，有專家認為即便沒有歐國盃，Delta變種病毒也會很快在其他國家成為主要的病毒。